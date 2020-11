mediaWorld Marketing GmbH

Cashb(l)ack Week: Das Online-Shopping-Erlebnis rund um Black Friday und Cyber Monday

Die internationale Shopping Community Cashback World startet bereits einige Tage vor dem Black Friday mit einer groß angelegten Online-Kampagne in die vorweihnachtliche Shoppingsaison: In der Cashb(l)ack Week vom 23.11. bis 30.11.2020 können sich Schnäppchenjäger zusätzlich doppelten Cashback sichern.

In den USA läuten Black Friday und Cyber Monday traditionellerweise das Weihnachtsgeschäft ein. Auch in Europa verlocken attraktive Angebote und Rabatte immer mehr Menschen dazu, ihre Weihnachtseinkäufe bereits rund um den „schwarzen Freitag“ zu tätigen, um Geld zu sparen und unnötigen Stress zu vermeiden. „Für die Kunden unserer Shopping Community zählen der Black Friday und der Cyber Monday zu den beliebtesten Schnäppchentagen des Jahres. Deshalb haben unsere Partner auch dieses Jahr wieder zahlreiche Online-Angebote zusammengestellt“, erklärt Dominic Lachmuth, Geschäftsführer von myWorld Swiss, dem Betreiber der Cashback World in der Schweiz.

Double Cashback in über 20 Ländern weltweit

Als Draufgabe erhalten Cashback World Shopper bei ihren Online-Einkäufen doppelten Cashback. „Egal ob man Gaming-Zubehör oder modische Accessoires verschenken möchte, die Cashb(l)ack Week zahlt sich gleich doppelt aus“, betont Lachmuth. Der Startschuss für die „Cashb(l)ack Week“ fällt bereits vier Tage vor dem Black Friday, am 23.11.2020, und dauert bis zum Cyber Monday am 30.11.2020. Acht Tage lang haben Shoppingbegeisterte also die Möglichkeit, das Angebot der Cashback World Online-Partner nach den perfekten Weihnachtsgeschenken zu durchstöbern. Dabei ist es egal, ob sie die Shoppingtour über die Website cashbackworld.com oder die – kostenlos für iOS und Android verfügbare – Cashback App starten. Die Double-Cashback-Kampagne gilt für Shopper in der Schweiz und mehr als 20 weiteren Ländern der Welt.

Das ganze Jahr über Einkaufsvorteile genießen

Als eine der größten Shopping Communities der Welt bietet die Cashback World ihren weltweit 15 Millionen Kunden das ganze Jahr über Einkaufsvorteile. Sie erhalten bei jedem Einkauf, den sie bei einem der 150.000 Partner online oder im stationären Handel tätigen, bis zu 5% Cashback und zusätzlich Shopping Points, mit denen sie sich weitere Preisnachlässe sichern können. „Üblicherweise bieten Shopping Communities ihren Kunden entweder Cashback oder Rabatt-Punkte“, erklärt Lachmuth. „Unsere Shopper dürfen sich über beides freuen – bei jedem Einkauf und außerdem länder- und branchenübergreifend.“

Über die Cashback World

Die internationale Shopping Community Cashback World bietet Konsumenten, die beim Einkaufen vor Ort sowie beim Online-Shopping weltweit Geld sparen möchten, attraktive Einkaufsvorteile (Cashback und Shopping Points). Zusätzlich stellt die Cashback World Unternehmen effiziente und innovative Kundenbindungsprogramme zur Verfügung, die es ihnen erlauben, Teil dieser Einkaufswelt zu werden. Die Cashback World ist derzeit in 50 Märkten vertreten. 15 Millionen Kunden nutzen bei rund 150.000 Partnern weltweit die Einkaufsvorteile. Mehr auf www.cashbackworld.com.

