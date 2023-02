Via

Via schließt Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von 3,5 Milliarden US-Dollar ab und erhält 110 Millionen US-Dollar, um sein Portfolio an Transporttechnologie (TransitTech) zu erweitern

Starke Nachfrage nach Vias Software sorgt für rasches Wachstum

Via, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Transporttechnologie (TransitTech), gibt heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde unter der Führung von 83North bekannt, an der neue und bestehende Investoren wie Exor N.V., Pitango, Janus Henderson, CF Private Equity, Planven Entrepreneur Ventures, River Park Ventures und ION Crossover Partners teilgenommen haben. Die Runde bewertet Via mit 3,5 Milliarden US-Dollar, was dem gleichen Preis pro Aktie entspricht, wie bei der vorherigen Finanzierungsrunde im November 2021. Via beabsichtigt, die Finanzierung zu nutzen, um seine Produktpalette zu erweitern und seine Vision, digitale End-to-End-Infrastruktur für den ÖPNV bereitzustellen, weiter zu verfolgen.

Die Finanzierung erfolgt nach einem starken Jahresergebnis von Via, da Städte und Verkehrsunternehmen auf der ganzen Welt sich zunehmend digitalen Leistungen zuwenden, um die Effektivität des ÖPNVs zu verbessern. Das Unternehmen beendete das Jahr 2022 früher als geplant mit einem Jahresumsatz von mehr als 200 Millionen US-Dollar, was einer Verdopplung der vorherigen Finanzierungsrunde entspricht.

Via's TransitTech Produkte werden von mehr als 600 Städten, Aufgabenträgern und Verkehrsbetrieben auf der ganzen Welt verwendet, um den Zugang zu effizienten, gerechten und nachhaltigen ÖPNV zu erweitern. Die Technologie des Unternehmens ermöglicht es Kunden und Kundinnen, auf einer einzigen Software-Plattform sowohl agile und belastbare Verkehrskonzepte zu planen, als auch datengetriebene, multimodale ÖPNV-Systeme zu betreiben und zu optimieren.

"Wir kennen Daniel, Oren und das Via Team seit vielen Jahren. Ihre Fähigkeit, im Jahresvergleich ein schnelles Wachstum zu erzielen und für ihre Kunden und Kundinnen weiterhin innovativ zu sein und Ergebnisse zu liefern, ist einzigartig", so Arnon Dinur, Partner bei 83North. "Wir glauben an das Unternehmen und den Sektor und freuen uns, Via bei zukünftigen Gelegenheiten zu unterstützen, die diese Finanzierung mit sich bringen wird."

"Via ist eine seltene Kombination aus einem Unternehmen, das einen tiefgreifenden Einfluss auf die Gemeinden hat, in denen es tätig ist, und gleichzeitig attraktive Skalenvorteile in großem Umfang erzielt", sagte John Elkann, CEO von Exor N.V. "Daniel und sein Team bauen ein großartiges Unternehmen auf, und als einer der größten Stakeholder verpflichten wir uns, das Unternehmen in dieser nächsten Wachstumsphase zu unterstützen."

"Diese Finanzierung ist ein aufregender Meilenstein für Via und spiegelt die Kraft wider, die Technologie hat, um den ÖPNV in Gemeinden auf der ganzen Welt zu verändern", so der Mitbegründer und CEO Daniel Ramot. "Der Zugang zu ÖPNV verbessert gesundheitliche, wirtschaftliche und Bildungschancen. Wir bei Via sind jeden Tag davon inspiriert, welche positiven Auswirkungen unsere Kunden und Kundinnen durch die Einführung von TransitTech erreicht haben. Das Wachstum des TransitTech Marktes war in den letzten Jahren wirklich bemerkenswert, und wir sind stolz auf die Beiträge, die wir geleistet haben, um den Sektor zu schaffen und zu erweitern."

Zur Unterstützung seiner Vision, die digitale End-to-End-Infrastruktur für alle Aspekte der Öffentlichen Mobilität zu sein, plant Via die Finanzierung dafür zu verwenden, die Expansion in neue Bereiche zu beschleunigen und weiterhin in Produktinnovationen zu investieren.

Über Via: Via wurde 2012 gegründet und ist ein Vorreiter in puncto TransitTech. Das Unternehmen setzt neue Technologien ein, um öffentliche Mobilitätssysteme zu betreiben, und optimiert Netzwerke aus dynamischen Shuttles, Bussen, rollstuhlgerechten Fahrzeugen, Schulbussen und autonomen Fahrzeugen rund um die Welt. Via baut das effizienteste, gerechteste und nachhaltigste Verkehrsnetz der Welt für alle Fahrgäste auf – einschließlich Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Menschen ohne Smartphone und Menschen ohne Bankkonto. Dabei arbeitet das Unternehmen mit seinen Partnern zusammen, um die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr zu senken und zugängliche Optionen anzubieten, die mit dem Komfort eines persönlichen Autos konkurrieren können und gleichzeitig die Umweltbelastung deutlich reduzieren. Als visionärer Marktführer agiert Via an der Schnittstelle von ÖPNV und Technologie und kombiniert Softwareinnovationen mit durchdachtem Service-Design und operativem Know-how, um die Art und Weise, wie sich die Welt fortbewegt, grundlegend zu verbessern – mit 600 Partnern in mehr als 35 Ländern.

