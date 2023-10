Fapon Biotech Inc.

Fapon, LASCCO und Abionic haben eine strategische Zusammenarbeit für die PSP-Sepsis-Diagnose in China vereinbart

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire)

Fapon, ein führendes Biowissenschaftsunternehmen, schloss eine strategische Kooperationsvereinbarung mit den beiden Schweizer Biotech-Unternehmen LASCCO SA und Abionic SA ab, die Fapon eine exklusive Lizenz zur Nutzung des Pankreas-Steinproteins (PSP) als Biomarker für die Sepsis-Diagnose in China gewährt. Diese strategische Partnerschaft wird es Fapon ermöglichen, sich in der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von PSP-Rohstoffen und chemilumineszenten Immunoassay (CLIA)-basierten Reagenzlösungen auf dem chinesischen Markt zu engagieren. PSP ist in vielen Ländern als zuverlässiger Biomarker für die Diagnose von Sepsis patentiert worden. Der Immunoassay PSP hat die CE-Kennzeichnung gemäß den In-vitro-Diagnostik medizinischen Geräten (IVDR) und die australische Zulassung erhalten, und die 510(k)-Freigabe der FDA wird für 2024 erwartet. Indem sie ihr jeweiliges Fachwissen in den Bereichen Technologie, Medizin und Markt nutzen, werden die drei Unternehmen ihre Kräfte beim schnellen Screening und der klinischen Diagnose von Sepsis sowie bei der Erstellung von Leitlinien für den Einsatz von Antibiotika bündeln.

Diese strategische Partnerschaft wird zu einem bedeutenden Durchbruch in der Medizin führen und die Hindernisse für eine frühzeitige Sepsis-Diagnose beseitigen. Die Durchführung von PSP-Tests bei Hochrisikopersonen kann eine potenzielle Sepsis vor dem Auftreten klinischer Symptome anzeigen. Eine Früherkennung ermöglicht ein rechtzeitiges Eingreifen und eine rechtzeitige Behandlung, was zu einem geringeren Risiko von Organfunktionsstörungen, verbesserten Überlebensraten und einer optimierten Zuweisung von medizinischen Ressourcen führt.

Sepsis ist ein lebensbedrohlicher Zustand, der durch eine gestörte Reaktion des Wirts auf eine Infektion verursacht wird und zu Funktionsstörungen mehrerer Organe, septischem Schock und sogar zum Tod führen kann. Untersuchungen zeigen, dass jede Stunde Verzögerung bei der Verabreichung von Antibiotika das Sterberisiko um 7 % bis 10 % erhöht [1]. Die Frühwarnzeichen und Symptome der Sepsis wie Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit, Müdigkeit, Schmerzen usw. sind jedoch allgemein und unspezifisch, so dass es äußerst schwierig ist, eine Sepsis von anderen Erkrankungen zu unterscheiden. Derzeit stützt sich die Sepsis-Diagnose in der klinischen Praxis häufig entweder auf "Infektion/verdächtige Infektion + Bewertungssysteme (qSOFA/SOFA/NEWS)" oder auf den Nachweis von Biomarkern wie dem C-reaktiven Protein (CRP). Diese Methoden können jedoch den klinischen Anforderungen an eine frühzeitige Diagnose der Sepsis nicht gerecht werden, da sie erhebliche Einschränkungen aufweisen.

PSP, ein Akute-Phase-Reaktant, wird von den Azinus-Zellen der Bauchspeicheldrüse ausgeschieden. Die Höhe dieses Wertes steht in engem Zusammenhang mit dem Vorhandensein und dem Schweregrad einer Sepsis. Hinreichende Belege haben gezeigt, dass PSP ein sehr genaues Frühwarnzeichen für Sepsis darstellt. Der PSP-Spiegel im Blut zeigt drei Tage vor der klinischen Diagnose einer Sepsis einen deutlichen Aufwärtstrend[2,3]. Selbst in entzündlichen Störsituationen wie sterilen Entzündungen und Inhalationsverletzungen bei Patienten mit Verbrennungen oder entzündlichen Wirtsreaktionen nach einem Trauma oder einer Operation ist PSP in der Lage, Krankheiten unabhängig von anderen Entzündungsfaktoren spezifisch zu erkennen[4,5]. Daher ist PSP ein zuverlässiger Frühmarker von Sepsis. Darüber hinaus stellt die Verwendung von Schnelltests zur Messung des PSP-Spiegels am Point-of-Care (POC) einen erheblichen Vorteil für Patienten dar, die ein intensives Sepsis-Risikomanagement benötigen. Da dieser POC-Test schnell genaue Ergebnisse liefert, können Ärzte sofort mit der richtigen Behandlung beginnen, was letztendlich die Überlebensrate der Patienten erhöht.

Fapon hat sich zum Ziel gesetzt, die Entdeckung und Erforschung innovativer Biomarker voranzutreiben, mit dem Ziel, den Übergang solcher Marker in die klinische Anwendung zu beschleunigen. Der Erhalt der PSP-Lizenz für die Diagnose von Sepsis wird das Potenzial von Fapon für innovative Anwendungen in der Diagnose von Infektionskrankheiten weiter erhöhen. PSP hat bei Ärzten und Patienten in den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, der Schweiz und anderen Ländern große Anerkennung gefunden. Durch diese Partnerschaft wird Fapon umgehend PSP-Rohstoffe und Reagenzlösungen für CLIA-Plattformen auf den Markt bringen. Ziel ist es, einen Beitrag zur Früherkennung von Sepsis und zur Entwicklung weiterer klinischer Anwendungen zu leisten und schnellere und bessere Lösungen für septische Patienten in China anzubieten.

Fapon setzt sich dafür ein, der IVD-Industrie und den Patienten frühere, genauere, bequemere und leichter zugängliche innovative diagnostische Anwendungen zur Verfügung zu stellen, und setzt alles daran, eine Biomarker-Lösung aus einer Hand für die Bereiche Neurologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde, Geburtshilfe, Stoffwechsel und Onkologie zu entwickeln.

Referenz

Kumar A, et al. Die Einleitung einer unangemessenen antimikrobiellen Therapie führt zu einer fünffachen Verkürzung der Überlebenszeit bei septischem Schock beim Menschen. Brustkorb. 2009 Nov;136(5):1237-1248. Niggemann P, et al. Inzidenz und Zeitpunkt der Sepsis-Erkennung in Abhängigkeit von verschiedenen Sepsis-Definitionen bei Patienten mit schweren Verbrennungen und dem damit einhergehenden Zeitverlauf von proinflammatorischen Biomarkern. J Pers Med. 2021 Jul 23;11(8):701 Klein HJ, et al. Bauchspeicheldrüsensteinprotein prognostiziert Sepsis bei Patienten mit schweren Verbrennungen, unabhängig von der Schwere des Traumas: Eine monozentrische Beobachtungsstudie. Ann Surg. 2021 Dez 1;274(6):e1179-e1186. Klein HJ, et al. Die Expression des Bauchspeicheldrüsensteinproteins wird durch ein Trauma und eine anschließende Operation bei Verbrennungspatienten nicht beeinflusst. World J Surg. 2020 Sept;44(9):3000-3009. Gukasjan R, et al. Bauchspeicheldrüsensteinprotein prognostiziert das Ergebnis bei Patienten mit Peritonitis auf der Intensivstation. Crit. Care Med 2013 Apr;41(4):1027-36.

Informationen zu FAPON

Fapon ist ein weltweit führendes Biotechnologie-Unternehmen, das integrierte Lösungen und Dienstleistungen für Diagnostik, Biopharma und Biotherapie anbietet. Durch die Integration einer Komplettlösung für Rohstoffe, Reagenzien und innovative offene Instrumentenplattformen hat sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter in der In-vitro-Diagnostik entwickelt. Fapon verfügt über fortschrittliche Innovationen im Bereich der therapeutischen Technologien und KI-Algorithmus-Plattformen mit Dateneinblicken, die zu einer besseren und gesünderen Welt beitragen. Unterstützt durch sein starkes globales Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions-, Vertriebs- und Servicenetzwerk sind die Produkte von Fapon in 68 Ländern und Regionen vertreten und bedienen mehr als 2.500 Geschäftspartner weltweit.

Folgen Sie uns auf LinkedIn (Fapon) oder besuchen Sie unsere Website www.faponbiotech.com.

Informationen zu ABIONIC

Das mit dem Swiss Medtech Award 2023 ausgezeichnete Unternehmen Abionic vermarktet eine revolutionäre Nanofluidik-Technologie, die medizinischen Fachkräften ein schnelles, einfaches und universelles Diagnosewerkzeug bietet. Die hochmoderne Nanotechnologie von Abionic verbessert die Effizienz und Vielseitigkeit von Standard-ELISA-Tests, um optimale Point-of-Care (POC)-Behandlungsoptionen zu bieten, indem sie aktuelle biologische Messverfahren von der makroskopischen auf die Nanoskala in einer Multi-Analyt-Umgebung reduziert.

Die In-vitro-Diagnoseplattform von Abionic liefert extrem schnelle Ergebnisse in Laborqualität aus einem einzigen Tropfen einer Patientenprobe an den POC, was eine personalisierte Diagnostik ermöglicht und das Fenster für eine sofortige Behandlung öffnet. Das Unternehmen ist hauptsächlich in der Akut- und Primär-Versorgung tätig.

Informationen zu LASCCO

LASCCO SA ist ein biomedizinisches Technologieunternehmen mit Sitz am Biopôle in Lausanne, Schweiz. Das Hauptziel von LASCCO ist die Entwicklung vielversprechender Therapeutika und Diagnostika im Stadium der Entdeckung, die aus den Labors der Forschungsinstitute stammen, bis hin zum fortgeschrittenen klinischen Stadium. LASCCO hat ein umfassendes Fachwissen in den Bereichen Intensivpflege und Notfallmedizin entwickelt, und sein Portfolio besteht derzeit aus innovativen Produkten zur Bekämpfung von Sepsis und zur Behandlung schwerer bakterieller und viraler Infektionen.

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fapon-lascco-und-abionic-haben-eine-strategische-zusammenarbeit-fur-die-psp-sepsis-diagnose-in-china-vereinbart-301969507.html