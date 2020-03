Bertelsmann Content Alliance

GEMEINSAM GEGEN CORONA - Weitere Aktionen der Bertelsmann Content Alliance im gemeinsamen Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus

- BMG-Künstler Max Giesinger veröffentlicht neuen Song "Nie stärker als jetzt"

- RTL sendet täglich live aus der "Quarantäne-WG", VOX zeigt mittwochs die Musik-Live-Show "Live aus der Forster Straße" mit Mark Forster und prominenten Gästen

- Bereits über 400.000 Euro Geld- und Sachspenden für Charity-Kampagne "Gemeinsam gegen Corona - gemeinsam für Kinder"

- TVNOW stellt Usern ab sofort Livestreams der linearen Sender der Mediengruppe RTL kostenlos zur Verfügung

- Neuer Podcast "Tagebuch der Nation"

- Verlagsgruppe Random House verlegt Autoren-Lesungen und Veranstaltungen auf Online-Kanäle

- Informationsangebot von Ausbildung.de für Schüler*innen und Auszubildende

Die Unternehmen der Bertelsmann Content Alliance unterstützen weiterhin unter dem Claim GEMEINSAM GEGEN CORONA den Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus. Über alle Mediengattungen hinweg wird nicht nur zu neuesten Entwicklungen informiert, der Fokus liegt ebenfalls auf Servicethemen, Maßnahmen und Tipps zur Verbesserung der aktuellen Situation. Zuschauern, Hörern und Lesern wird so auch die Möglichkeit geboten, sich im neuen Alltag besser zu orientieren.

"Nie stärker als jetzt"

70.000 Zuschauer waren live dabei, als der BMG-Künstler Max Giesinger am 22. März beim #WirbleibenZuhause-Festival auf Instagram eine neue Version seiner aktuellen Single "Nie besser als jetzt" vorstellte. Er wolle mit dem Song "Nie stärker als jetzt" Kraft geben. All denen, die zuhause ausharren müssen, aber vor allem denen, die gerade jeden Tag für uns kämpfen: Ärzte, Krankenhauspersonal, Polizei, Feuerwehr, Supermarktmitarbeiter, Postboten und unzählige mehr.

Die Single "Nie stärker als jetzt" ist hier abrufbar: https://youtu.be/G-Lf2z41DBs

Die Einnahmen, die mit dem Song aus Verkäufen und Streams generiert werden, kommen über die 'Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.' der Hilfsaktion 'Gemeinsam gegen Corona - gemeinsam für Kinder' zugute.

Weitere Maßnahmen im Einzelnen:

Magazine:

Die Living-Marken SCHÖNER WOHNEN, COUCH, LIVING AT HOME und HOLLY von Gruner + Jahr und der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur rufen zu Hashtag-Aktionen auf. Die COUCH-Redaktion bittet beispielsweise unter dem Hashtag #COUCHCares, Vorschläge zu schicken, welche Aktionen, kleine Unternehmen, Künstler, Selbstständige oder Cafés COUCH redaktionell vorstellen könnte, um sie zu unterstützen. Auch Living-Bloggerin und Creative Director des HOLLY Magazins, Holly Becker, unterstützt unter #supportlocalbusiness Unternehmen, Stores, Selbstständige und Kreative in Not. Die Mindstyle-Marken FLOW und HYGGE der DMM starten in Kooperation mit http://www.story.one , der Plattform für Geschichten aus dem echten Leben, ein neues Community-Format über Mutmacher-Geschichten #WirmachenMut.

Die FOOD-Marken der DMM und G+J initiieren ebenfalls verschiedene Aktionen. So veröffentlicht ESSEN & TRINKEN unter #stayathomeandcook einen täglichen Newsletter mit den besten Rezepten und Hacks für die Krise und auch CHEFKOCH unterstützt seine Nutzer und ihre Familien mit jeder Menge schneller und leckerer Rezepte für jeden Tag.

GALA beteiligt sich mit wöchentlich wechselnden Aktionen auf gala.de und Instagram und gibt zum Beispiel kleinen, lokalen Unternehmen die Möglichkeit, sich auf den Kanälen der Marke zu präsentieren.

Am vergangenen Montag erschien ein STERN-Sonderheft, das alles Wissenswerte rund um Corona, seine Ursache, die Entstehungsgeschichte und Ausbreitung bietet. Die Inhalte entstanden in enger Zusammenarbeit der Redaktionen von STERN, GEO und CAPITAL, die im Verlag Gruner + Jahr erscheinen.

Diskuthek, das Debattenformat des STERN, veröffentlichte eine Sonderfolge zur Corona-Krise auf Youtube, in der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut auf Fragen der User antwortet. Die Sonderfolge gibt es ebenfalls als Podcast zu hören.

TV:

Zu hören ist "Nie stärker als jetzt" von Max Giesinger auch in einem neuen Trailer der Initiative GEMEINSAM GEGEN CORONA, der diese Woche auf den Plattformen der Mediengruppe RTL startet. Unter dem Motto "Danke - Dieser Applaus ist nur für euch!" klatschen und jubeln in dem Spot bekannte Gesichter aus beliebten Formaten der Mediengruppe RTL - für Nachbarschaftshelfer, Überstunden-Schieber und Zuhause-Bleiber.

Seit Montag sendet RTL vorerst täglich live um 20:15 Uhr eine Stunde aus der "Quarantäne-WG". Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Oliver Pocher, der positiv auf Corona getestet wurde, sind vorübergehend virtuell zusammengezogen. Sie unterhalten sich per Videochat, zeitgleich können die Zuschauer Fragen stellen: #QuarantäneWG.

Mark Forster lädt bei VOX ab sofort mittwochs um 20:15 Uhr in sein Berliner Tonstudio ein. In "Live aus der Forster Straße" begrüßt der Popstar die Zuschauer, um zwei Stunden Ablenkung vom derzeit ungewöhnlichen Alltag zu finden und gemeinsam zuhause eine gute Zeit zu haben. Dazu schaltet er zu prominenten Künstlern, macht mit ihnen Musik, stellt ihnen Aufgaben und schaut in ihre Wohnzimmer. Angemeldet haben sich dabei nicht nur nationale Künstlerkollegen wie Sido, Johannes Oerding, Stefanie Kloß (Silbermond), LEA und Michael Patrick Kelly, sondern auch Weltstars wie James Blunt. Virtuell mit dabei sein wollen auch Fußballnationalspieler André Schürrle, Sternekoch Tim Raue, Schauspieler Matthias Schweighöfer, Hundeprofi Martin Rütter und Comedian Teddy Teclebrhan.

Das Corona-Virus hat nicht nur Deutschland, sondern auch den Rest der Welt fest im Griff. Auch deutsche Auswanderer, die ihr Glück im Ausland gesucht haben, stehen nun vor einer der größten Herausforderungen ihres Lebens. VOX zeigt daher am Montag die zweite Folge "Goodbye Deutschland! Spezial - Auswanderer in Zeiten von Corona".

Der Nachrichtensender ntv hält mit täglich mehreren News-Specials, Live-Sondersendungen und auf http://www.n-tv.de die Menschen rund um das Coronavirus auf dem Laufenden.

Charity-Kampagne "Gemeinsam gegen Corona - gemeinsam für Kinder"

Seit Mittwoch, den 18. März 2020, ruft die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." in einer großen Charity-Aktion zur Hilfe für besonders bedürftige oder benachteiligte Kinder und Familien in Zeiten von Corona auf. Unzählige Kinder in Deutschland sind direkt und indirekt von dem Coronavirus betroffen und können weder zu Schule gehen noch Betreuungseinrichtungen, wie die RTL-Kinderhäuser, besuchen. Gerade in sozialen Brennpunkten ist das für viele Familien ein Problem. Zudem brauchen schwerbehinderte und lebensverkürzt erkrankte Kinder, die im mobilen Pflegedienst gepflegt werden, jetzt verstärkt Unterstützung.

In allen sozialen Medien, online und On Air, unterstützen prominente Sendergesichter die Kampagne. Innerhalb einer Woche kamen mehr als 300.000 Euro an Spenden zusammen. Zusätzlich spendete die Buchhandlung Thalia und Mayersche Kinderbücher im Wert von 100.000 Euro, die nun über einige der RTL-Kinderhäuser an Familien verteilt werden können.

Streaming:

Um auf das spürbar gesteigerte Informationsbedürfnis seitens der Bevölkerung einzugehen, stellt der Streamingdienst TVNOW seinen Usern ab sofort die Livestreams der linearen Sender der Mediengruppe RTL kostenlos zur Verfügung. Die Sonderaktion endet spätestens Ende Juni und ist für alle registrierten FREE-User über den Web-Desktop und das mobile Web nutzbar. Das Angebot umfasst zehn der insgesamt 14 linearen Sender der Mediengruppe RTL (RTL, ntv, VOX, RTLZwei, NITRO, RTLplus, VOXup, SUPER RTL, Toggo Plus und NOW! - ausgenommen sind die Pay-Angebote RTL Crime, Passion, Living und GEO). Damit reagiert die Mediengruppe RTL zudem auf die gesteigerte Nachfrage nach Unterhaltungsangeboten. Die Nutzung aller Livestreams ist normalerweise ausschließlich den TVNOW-Premium-Kunden vorbehalten.

Podcast:

Im Podcast "Tagebuch der Nation" von Gruner + Jahr und der Mediengruppe RTL soll dokumentiert werden, was die Gesellschaft in der Corona-Krise erlebt. Leser*innen, Hörer*innen und Zuschauer*innen werden aufgerufen, Briefe zu schreiben und diese an post@rtl.de zu schicken. In den Briefen an ihre Großeltern, Eltern und Freunde erzählen sie, was sie beschäftigt, und was sie erleben. Aus den eingelesenen Briefen entsteht so das gemeinsame "Tagebuch der Nation". Ein Podcast für die, die allein sind und für später, wenn alles wieder normaler ist.

"Wir und Corona" informiert täglich abends über die aktuelle Lage, spricht mit wichtigen Denkern und Entscheidern Deutschlands und mit Menschen, die sich besonders für eine konstruktive Bewältigung der Krise einsetzen.

In "GEOLINO Spezial - Gemeinsam gegen Corona" wird das Thema kindgerecht aufgearbeitet und geholfen, den Überblick zu behalten. Jeden Nachmittag werden wichtige Fragen geklärt, zusätzlich versorgt GEOLINO die jungen Hörer mit vielen Tipps für die Zeit Zuhause und gegen aufkommende Langeweile.

Darüber hinaus bieten Podcast-Formate wie "Sofa so good - Der SCHÖNER WOHNEN Podcast", der HYGGE-Podcast "Ideen für eine bessere Welt", "ELTERNGespräch" oder "BRIGITTE Academy - What the Finance" Sonderfolgen an, die ebenfalls Orientierung und Service in Zeiten von Corona in den Mittelpunkt stellen.

Radio:

Verschiedene Senderbeteiligungen von RTL Radio Deutschland unterstützen die Aktion mit dem "Gemeinsam gegen Corona"-Werbespot, in dem prominente Stimmen von ihren eigenen Erfahrungen berichten und zum Schutz gegen das Virus aufrufen.

Das RTL Radio Center Berlin startete einen 24-Stunden-Info-Kanal zum Corona-Virus. "Corona aktuell" strahlt rund um die Uhr Experteninterviews, News und Service aus. Der 24-Stunden-Webchannel wird täglich aktuell und neu von den Nachrichtenredaktionen von 104.6 RTL Berlins Hitradio und 105'5 Spreeradio produziert und auf den Homepages 104.6rtl.com und spreeradio.de, sowie auf den Apps der Sender zu finden sein.

Bücher:

Die Verlagsgruppe Random House verlegt mit einer Reihe kreativer Aktionen Autoren-Lesungen und Veranstaltungen auf Online-Kanäle. Unter dem Claim GEMEINSAM GEGEN CORONA liest eine Vielzahl von Autoren in Wohnzimmer-Lesungen aus ihren Büchern und nimmt Bezug zur aktuellen Situation. Diese Online-Veranstaltungen werden in die Magazine und Radio-Formate der Bertelsmann Content Alliance hinein verlängert, genauso wie in die Social Media-Kanäle des stationären Buchhandels. Zum täglich wachsenden Angebot an Online-Lesungen/ -Events tragen Autor*Innen bei wie Marc Elsberg, Heiko und Roman Lochmann, Jan-Philipp Sendker, Stefanie Stahl, Holger Stromberg u.v.a.m. Außerdem bündelt die Verlagsgruppe Random House alle Online- und Social Media-Kräfte, um den Handel und weiterhin auch Autorinnen und Autoren mit ihrer gesamten Reichweite zu unterstützen. Unter dem Hashtag #BuchladenLiebe werden alle Nutzer und Nutzerinnen aufgefordert, ihre Lieblingsbuchhandlung zu vertaggen und zu berichten, welche kreativen Bestell- und Liefermöglichkeiten sie anbietet. Allen Buchhandlungen stellt die Verlagsgruppe außerdem ihre Kanäle und Reichweite für die Bekanntmachung der individuellen Aktionen zur Verfügung.

Informationsangebot von Ausbildung.de für Schüler*innen und Auszubildende:

Mit einem eigenen Corona-Ratgeber hat Ausbildung.de (ein Portal von TERRITORY EMBRACE, einer Tochtergesellschaft von Gruner + Jahr) ein Informationsangebot geschaffen, welches die große Unsicherheit sowohl bei Schülern und Azubis als auch bei Ausbildungsunternehmen hinsichtlich Corona aufgreift ( http://www.ausbildung.de/ratgeber/corona/ ). Das Redaktionsteam der Plattform liefert hier tagesaktuell Informationen - vom Kündigungsschutz und Kurzarbeitsregelungen für Azubis über die neuste Rechtsprechung in den Bundesländern bis hin zu möglichen Verzögerungen des Ausbildungsbeginns. Flankiert wird der Auftritt durch Newsletter-Spezialausgaben, themenspezifische Formate auf YouTube sowie eine intensive, interaktive Themenbegleitung auf Instagram.

#GemeinsamgegenCorona

#ContentAlliance

Redaktioneller Hinweis:

GEMEINSAM GEGEN CORONA ist eine Initiative der Mediengruppe RTL, RTL Radio Deutschland, UFA, der Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr, BMG sowie der Audio Alliance. Gemeinsam setzen sie ein Zeichen im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Die genannten Unternehmen sind Teil der Bertelsmann Content Alliance.

Bertelsmann Content Alliance:

Die Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, die UFA, die Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr sowie das Musikunternehmen BMG begeistern mit ihren kreativen Inhalten täglich viele Millionen Menschen in Deutschland. Gemeinsam bilden sie die Bertelsmann Content Alliance. Mit diesem Verbund schafft Bertelsmann neue Formate und einzigartige Vermarktungsmöglichkeiten in Deutschland. So wird die Bertelsmann Content Alliance zum innovativen und leistungsstarken Partner für alle Kreativen. Bertelsmann investiert jährlich weltweit rund 6 Mrd. Euro in kreative Inhalte.

