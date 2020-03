Changan Automobile

Changans Automobilmodell UNI-T blickt mit verblüffendem Design und hochintelligenter Technologie auf eine beeindruckende Markteinführung

Chongqing, China (ots/PRNewswire)

UNI-T, das neue Modell des chinesischen Automobilherstellers Changan, feierte sein offizielles, weltweites Debüt und überzeugte mit mehreren futuristischen Technologien sowie einem einzigartigen, avantgardistischen Äußeren. Das Modell sorgte mit seinem intelligenten KI-Chip-Fahrzeugsystem und seinem L3-Freifahrsystem, was die Integration futuristischer Technologien unter Beweis stellt und Kunden ein intelligenteres und souveränes Fahrerlebnis bietet, für lebhafte Diskussionen.

Der Changan UNI-T versetzte die Automobilindustrie augenblicklich in Erstaunen, als er auf der Live-Launch Premiere feierte. Aus ästhetischer Perspektive konnte der UNI-T die Grenzen traditioneller Designs brechen und mit einem randlosen Gitterrost an der Vorderfront des Fahrzeugs ein aufregendes, modernes Design schaffen. Die Frontpartie, die an einen trapezförmigen Diamantschliff erinnert, bildet das Grundkonzept, das die Silhouette des gesamten Fahrzeugs bestimmt und eine integrierte Einheit schafft. Die Handgriffe liegen an Vorder- und Hintertüren verborgen und verschmelzen optimal mit dem Bewegungs- und Spannungsverlauf der Karosserie. Die v-förmigen Heckflügel sorgen für ein markantes Erscheinungsbild, das Ästhetik mit Funktionalität vereint.

Der Changan UNI-T bringt Technologien mit einem unkomplizierten Innenraumkonzept in Einklang. Der integrierte hochauflösende 10,25-Zoll Dual-Touch-Screen sorgt gemeinsam mit dem einfachen Tastenlayout sowie der intelligenten Zentralsteuerzeile für ein ästhetisch ansprechendes Bedienungs-Interface. Der horizontale Schaltknauf, der das Design futuristischer Raumfahrzeuge imitiert, liefert eine wissenschaftliche Formgestaltung nach fortschrittlichen Prinzipien.

Changan UNI-T's intelligentes Fahrzeugsystem, das mit einem KI-Chip sowie einem Müdigkeitserkennungs- und Gesichtserkennungssystem für den Fahrer ausgestattet ist, sorgt für eine präzisere, effizientere und komfortablere Mensch-Maschine-Kommunikation. Auf Basis eines tiefgehenden Verständnisses für Fahrererwartungen übermittelt das Fahrzeug jedermann den Eindruck futuristischer Science-Fiction, was besonders unter der neuen Generation junger Vebraucher Anklang finden wird.

Sobald autonomes Fahren zu einer Realität in China wird, plant Changan, das L3-Freifahrsystem vollständig für das Modell UNI-T einzuführen und geht davon aus, den Weg für eine intelligente Automobilindustrie in China zu ebnen.

Changan UNI-T gilt als einer der intelligentesten und technologisch versiertesten SUVs auf dem chinesischen Automobilmarkt mit einem hohen Erwartungsgrad, der sich als äußerst beliebt unter jungen Verbrauchern erweisen wird.

