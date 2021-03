SpectrumLeaf Limited

Cannadips CBD-Beutel jetzt in 59 COOP-Filialen und online in der Schweiz erhältlich

Zürich (ots/PRNewswire)

Cannadips Europe, eine Marke von SpectrumLeaf Limited, bietet seine CBD-Beutel in den Geschmacksrichtungen Natural Mint und Tangy Citrus jetzt in 59 COOP-Einzelhandelsgeschäften in der ganzen Schweiz sowie online unter COOP.ch an.

Cannadips CBD, eine preisgekrönte Marke und ein Pionier des Beutelformats im CBD-Hanfsektor, wurde im dritten Quartal 2019 erstmals in Europa eingeführt und wurde seitdem in 15 europäischen Märkten, einschließlich der Schweiz aktiviert. "Dieser jüngste Zuwachs an COOP-Einzelhandelsgeschäften in der Schweiz ist wirklich eine fantastische Gelegenheit für die Marke in einem unserer strategisch wichtigsten Märkte, in dem Cannadips bereits in 107 Valora kkiosk-Filialen und bei etwa 150 unabhängigen Einzel- und Großhandelsanbietern erhältlich ist", sagt Felix Sundstrom, CEO von SpectrumLeaf. "Die neu hinzugekommenen COOP-Filialen werden die Verfügbarkeit für unsere Schweizer Kunden deutlich erhöhen, und die starke Online-Präsenz und der Komfort von COOP.ch werden dies zweifellos noch verstärken. Da COOP eine der größten Einzel- und Großhandelsketten in der Schweiz ist, stellt dies wirklich einen neuen Meilenstein für Cannadips in Europa dar, und wir hoffen, dass wir dies in naher Zukunft auch in anderen Märkten tun können", fährt Herr Sundstrom fort.

Die beiden Cannadips-Geschmacksrichtungen, die in den COOP-Filialen erhältlich sein werden, sind "Natural Mint" und "Tangy Citrus", die beide nur aus natürlichen und veganen Zutaten hergestellt werden. Cannadips CBD-Beutel sind THC-frei, nikotinfrei, tabakfrei und nutzen eine patentierte Technologie zur Abgabe von wasserlöslichem CBD mit hoher Bioverfügbarkeit für eine verbesserte Abgabe und Absorptionserfahrung. Jeder Beutel liefert 10mg Hanf-CBD mit 15 Beuteln in jeder Dose und kann diskret nach Vorliebe des Benutzers genossen werden. Um den nächstgelegenen COOP oder andere Einzelhandelsgeschäfte zu finden, die Cannadips führen, rufen Sie die Online-Ladensuchfunktion auf Cannadips.eu auf.

INFORMATIONEN ZU SPECTRUMLEAF

SpectrumLeaf ist ein Unternehmen, das sich der Auswahl und Bereitstellung von erstklassigen CBD-Produkten entsprechend dem kollektiven Kundenbedürfnis verschrieben hat. Eines der ersten Produkte, die das Unternehmen auf den Markt gebracht hat, ist Cannadips - ein CBD-Produkt in Beuteln, das ganz natürlich, diskret und schnell wirkend ist und durch ein proprietäres Verfahren hergestellt wird, das die wertvollen Terpen- und Flavonoidverbindungen bewahrt. Die jüngste Produktveröffentlichung umfasst eine CBD Oral Strips Linie unter der Marke Elevar Hemp.

