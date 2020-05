Moonbug

Moonbug geht strategische Partnerschaft mit Joyn ein, um den ersten dedizierten Kinder-Kanal der Plattform zu starten

Moonbug bringt sein populäres IP auf deutsche Streaming-Plattform

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2801992-1&h=3948520872&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2801992-1%26h%3D1684007395%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.moonbug.com%252F%26a%3DMoonbug&a=Moonbug , ein global tätiges Entertainment-Unternehmen, das unterhaltsame, wertebasierte Inhalte für Kinder entwickelt und vertreibt, gab heute eine neue Partnerschaft mit Joyn bekannt, einer der führenden Streaming-Plattform in Deutschland und ein deutsches Gemeinschaftsunternehmen von ProSiebenSat.1 und Discovery. Die Partnerschaft wird über den Moonbug Kids Channel Zugriff auf einige der weltweit populärsten kindergerechten Inhalte bieten. Es handelt sich um ersten dedizierten nichtlinearen Kanal für Kinder, der auf der Plattform gestartet wird. Der Moonbug Kids Channel wird Mitte Mai auf Joyn verfügbar sein.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dieser großartigen Plattform und freuen uns darauf, diese Partnerschaft auszubauen, um zu sehen, wie man das Potenzial weiter ausloten kann. Der Start des ersten dedizierten Kinder-Kanals von Joyn mit der Möglichkeit, einige unserer spannenden und extrem populären Shows über Joyn verfügbar zu machen, ist erst der Anfang", sagt Nicolas Eglau, Head of EMEA bei Moonbug.

Die Nutzer von Joyn können über jedes beliebige Endgerät auf den Moonbug Kids Channel zugreifen.

Mehr als 500 Episoden der populären Shows von Moonbug, darunter Little Baby Bum, ARPO , Go Buster,My Magic Pet Morphle , Supa Strikas, KiiYii und Playtime with Twinkle , werden für das Streaming zur Verfügung stehen, weitere Inhalte werden im Laufe des Jahres folgen. Die Sendungen sind primär auf Deutsch verfügbar, wobei einige Episoden auf Englisch bereitgestellt werden.

Katja Hofem CCMO und Geschäftsführerin bei Joyn erklärt, "Wir freuen uns, Moonbug an Bord begrüßen zu dürfen. Mit dieser neuen Content-Partnerschaft sind wir in der Lage, unsere Plattform um noch wertvollere Kinderformate zu erweitern. Es ist uns besonders wichtig, gerade in Zeiten wie diesen Unterhaltung für Kinder im Vorschulalter anzubieten."

Informationen zu Moonbug

Moonbug ist ein preisgekröntes, global tätiges Entertainment-Unternehmen, das unterhaltsame Inhalte für Kinder anbietet, die zugleich positive Werte vermitteln. Moonbug erwirbt, erstellt und vertreibt Inhalte für Kinder im Vorschulalter. Das Unternehmen, das einer der größten Eigentümer von kindergerechtem digitalen IP weltweit ist, wurde von den Medienveteranen René Rechtman, CEO, und John Robson, COO, mitbegründet und ist mit Firmenzentralen in London und Los Angeles vertreten.

Zum geistigen Eigentum von Moonbug zählen weltweite Hits wie Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage, Arpo, und viele andere mehr. Die Shows von Moonbug sind außerdem auf globalen Plattformen wie YouTube, Netflix, Hulu, Roku, Sky, Amazon Prime Video und weiteren verfügbar.

Informationen zu Joyn

Die Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung der Geschäftsführer Alexandar Vassilev, Katja Hofem und Dr. Jochen Cassel. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform und einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von Joyn PLUS+. Das Premium-Angebot umfasst zusätzliche Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte, und die neuesten Filme und Serien. Es kommen kontinuierlich weitere Features und Inhalte hinzu, darunter auch exklusive Sportinhalte.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1167229/Moonbug_Partners_with_Joyn.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2801992-1&h=2176754077&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2801992-1%26h%3D1641809301%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1167229%252FMoonbug_Partners_with_Joyn.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1167229%252FMoonbug_Partners_with_Joyn.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1167229%2FMoonbug_Partners_with_Joyn.jpg)

