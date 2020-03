VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende

4% Verzinsung und eine 13. Monatsrente - die VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Bern (ots)

Die VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende kann auch im Geschäftsjahr 2019 an die erfolgreichen Vorjahre anknüpfen und lässt ihre Versicherten mit einer erneut überdurchschnittlichen Verzinsung von 4% sowie der Auszahlung einer 13. Bonusrente am Erfolg der Stiftung teilhaben.

Dank der Zufriedenheit ihrer aktiv Versicherten und der Neukundengewinnung kann die VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende ihren Wachstumskurs auch im Jahr 2019 erfolgreich weiterführen. Und dank eines hervorragenden Anlageresultats kann die Stiftung das gesamte Sparguthaben ihrer Versicherten erneut überdurchschnittlich mit 4% verzinsen (Der BVG-Mindestzinssatz lag im Vergleich bei 1%.). Die sehr stabile finanzielle Situation erlaubte es ihr zudem, den Bezügern einer Alters- und Hinterbliebenenrente eine einmalige 13. Bonusrente auszuzahlen. Die VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende lässt ihre Versicherten am Erfolg teilhaben.

Das Wachstum hält an. So stieg die Anzahl der Versicherten im Jahr 2019 auf rund 9000 und das verwaltete Vermögen auf rund 3,8 Mrd. CHF an. Die langfristig orientierte Anlagestrategie, die sich durch eine breite Diversifikation auszeichnet, hat sich für die Versicherten mit einer Gesamtrendite von 12,59% ausbezahlt. Die stabile finanzielle Gesundheit der Stiftung spiegelt sich im Deckungsgrad von 117,6% wider. Damit wurden einige der wichtigsten Ziele 2019 erreicht.

Die VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende erbringt seit 35 Jahren attraktive berufliche Vorsorgeleistungen in den verschiedenen Lebenssituationen von Ärzten und ihrem Personal. Inzwischen schenken der VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende rund 9000 Versicherte mit einem Vermögen von 3,8 Mrd. CHF ihr Vertrauen.

Kontakt:

Heinz Wullschläger, Geschäftsführer

Telefon 031 560 77 00, wullschlaeger@vsao-stiftung.ch



Adrian Leiggener, Leiter Vertrieb

Telefon 031 560 77 80, leiggener@vsao-stiftung.ch



VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende

Brunnhofweg 37, Postfach 319, 3000 Bern 14

www.vsao-stiftung.ch