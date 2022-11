LEGO Gruppe

#BuildToGive: LEGO Geschenke bauen und 2 Millionen Kindern Spielspaß-Momente schenken

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Oft ist es das schönste Geschenk für einen selbst, wenn man es schafft, seinen Freund:innen, Verwandten und Liebsten eine Freude zu bereiten. Sei es mit Worten, Gesten oder einem tatsächlichen Geschenk. Dieses "Freude schenken" ist die Grundlage für die #BuildToGive Aktion der LEGO Gruppe, bei der es darum geht, Kindern, die es im Alltag nicht so leicht haben, eine Freude zu machen und sie mit einem LEGO Set zu beschenken.

Musiker Mark Forster unterstützt die Aktion und ruft zum Mitmachen auf: "Als Weihnachtself bin ich dieses Jahr unterwegs und erfülle Kindern und Familien ihre LEGO Weihnachtswünsche. Zusammen können wir noch mehr Kinder glücklich machen und vor allem denen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die es im Leben nicht immer leicht haben. Die Teilnahme an der Aktion ist wirklich einfach, denn aus den selbstgebauten LEGO Kreationen werden bis zu 2 Millionen echte Geschenke."

Als Unternehmen hat es sich die LEGO Gruppe zum Ziel gesetzt, Kinder bestmöglich zu inspirieren und zu fördern und sie zu starken und selbstbestimmten Gestaltern der Welt von morgen zu machen. Bereits seit 90 Jahren ist das LEGO Spielsystem Teil der individuellen Spaßmomente von Kindern auf der ganzen Welt. Jedoch sind diese Momente nicht allen Kindern vergönnt, daher soll die LEGO #BuildToGive Aktion vor allem denjenigen ein Lächeln bescheren, die es im Leben nicht immer leicht haben. Bis zu 2 Millionen Sets werden 2022 an Kinder auf der ganzen Welt gespendet und über das Netzwerk der LEGO Gruppe aus lokalen Wohltätigkeitspartnern verteilt.

Kindern Spielspaß-Momente ermöglichen - so geht's:

Kleine und große LEGO Fans können ein Geschenk aus LEGO Steinen bauen, dieses fotografieren und unter dem Hashtag #BuildToGive online, in den sozialen Medien oder in der LEGO Life App teilen und so Kinder auf der ganzen Welt mit einem LEGO Set überraschen. Alternativ können die LEGO Geschenke auch am 05., 12. und 19. November in einigen Städten in LEGO Stores zusammengebaut und für die Teilnahme eingereicht werden. Dabei ist es ganz den kleinen und großen Weihnachtselfen überlassen, wie die Geschenk-Kreation aussieht: Ob groß, detailliert mit Schleife, klein, bunt oder einfarbig - für jedes sichtbar gemachte Geschenk, das zwischen dem 01. November und dem 31. Dezember 2022 eingereicht wird, spendet die LEGO Gruppe über seine wohltätigen Partnerorganisationen weltweit ein LEGO Set an bedürftige Kinder, denen es besondere Spielspaß-Momente bereitet und ein Lächeln schenkt.

Die LEGO #BuildToGive Aktion im Überblick:

Laufzeit: 01. November bis 31. Dezember 2022

Baue ein Geschenk - schenke ein Lächeln: Teile ein Foto des aus LEGO Steinen gebauten Geschenks mit dem Hashtag #BuildToGive online in sozialen Medien oder der LEGO Life App*

Für jedes online geteilte LEGO Geschenk wird ein LEGO Set an ein Kind gespendet (maximal 2 Millionen LEGO Sets weltweit im Gesamtwert von 20 Millionen US-Dollar)

Inspirationen für Geschenke aus LEGO Steinen gibt es: https://www.lego.com/de-de/build-to-give

Hier können Familien sich gemeinsam an der Aktion vor Ort beteiligen:

In den LEGO Stores ( https://www.lego.com/de-de/stores) am 05., 12. und 19. November 2022

Auf verschiedenen LEGO Fan Ausstellungen im November und Dezember:

Spielemesse in Stuttgart vom 17. bis 20. November 2022

Bricking Bavaria in Fürth am 19. und 20. November 2022

Modellbaubörse Queidersbach vom 13. bis 18. November 2022

Comic Con in Stuttgart am 27. und 28. November 2022

Hygge Bricks im Rathaus Edewecht am 3. und 4. Dezember 2022

Welt der Steine im Schloss Mondsee am 3. und 4. Dezember 2022

Happy Brickmas in der Alten Börse Leipzig am 17. und 18. Dezember

*Teilnahmebedingungen: Kinder unter 16 Jahren benötigen das Einverständnis der Eltern, um Beiträge in sozialen Medien zu posten.