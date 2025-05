CGTN

CGTN: Die Vertiefung des kulturellen Austauschs verleiht der chinesisch-russischen Freundschaft neuen Schwung

Beijing (ots/PRNewswire)

CGTN veröffentlichte einen Artikel über eine chinesisch-russische Veranstaltung zum zwischenmenschlichen und kulturellen Austausch anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und im Großen Vaterländischen Krieg der Sowjetunion. Darin wurde hervorgehoben, wie der kulturelle Austausch der chinesisch-russischen Freundschaft neue Impulse verleiht.

Im September 1938 wurde der sowjetische Kameramann Roman Lazarevich Karmen von der sowjetischen Regierung nach China entsandt, um den Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression zu dokumentieren. Karmen hat den mutigen und entschlossenen Einsatz chinesischer Soldaten und Zivilisten sowie die Unterstützung durch die freiwilligen sowjetischen Luftstreitkräfte während des Krieges festgehalten.

Siebenundachtzig Jahre später nahm der Enkel von Karmen am Mittwoch an einer Veranstaltung zum kulturellen Austausch teil, die anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und im Großen Vaterländischen Krieg der Sowjetunion stattfand. Während der Veranstaltung erzählte er von den tief verwurzelten Beziehungen seiner Familie zu China.

Die Veranstaltung wurde von der China Media Group (CMG) und der Allrussischen Staatlichen Fernseh- und Rundfunkgesellschaft (VGTRK) ausgerichtet. Mit dabei waren auch der Produzent und das kreative Kernteam des chinesisch-russischen Gemeinschaftsfilms „Red Silk", der am 20. Februar in Russland Premiere feierte und im September in den chinesischen Kinos anlaufen soll.

Während der Veranstaltung wurde das China Film Festival 2025 in Russland offiziell eröffnet. Darüber hinaus kündigten CMG und VGTRK eine Initiative zum Thema Frieden an, mit der historische Relikte, Dokumentarbilder und andere Erinnerungsstücke von Bürgern beider Länder gesammelt werden sollen, um gemeinsam eine Vision von Frieden und einer gemeinsamen Zukunft zu vermitteln.

Am selben Tag begannen die Dreharbeiten zu dem chinesisch-russischen Dokumentarfilm „Der große Sieg – Chinas Widerstandskrieg gegen die japanische Aggression aus der Sicht eines sowjetischen Fotografen". Der Film beleuchtet die Erfahrungen des sowjetischen Fotojournalisten Roman Kalman in China und die eindrucksvollen Bilder, die er während des Krieges aufgenommen hat.

Shen Haixiong, Vizeminister für Öffentlichkeitsarbeit des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Präsident der CMG, und Oleg Dobrodeev, Geschäftsführer der VGTRK, hoben die Erfolge der bisherigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Medienorganisationen hervor.

Sie bekundeten ihr gemeinsames Engagement, die Zusammenarbeit in den Bereichen inhaltlicher Austausch, technologische Innovation und Personalentwicklung weiter zu verstärken und so die öffentliche Unterstützung für die chinesisch-russische Freundschaft zu vertiefen und zum kulturellen Verständnis zwischen den beiden Nationen beizutragen.

Der chinesische Präsident Xi Jinping sandte eine Glückwunschbotschaft zu dieser Veranstaltung und wies darauf hin, dass die Völker Chinas und Russlands vor 80 Jahren gemeinsam einen bleibenden historischen Beitrag zum Sieg im Weltkrieg gegen den Faschismus geleistet und eine unzerbrechliche, mit Blut besiegelte Freundschaft geschlossen haben, die eine solide Grundlage für die intensive Entwicklung der bilateralen Beziehungen bildet.

Er betonte, dass es für die Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses, die Förderung der guten Nachbarschaft und Freundschaft sowie die Festigung der gesellschaftlichen und öffentlichen Unterstützung für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen von großer und weitreichender Bedeutung sei, den zwischenmenschlichen und kulturellen Austausch zu stärken.

Am selben Tag übermittelte auch der russische Präsident Wladimir Putin eine Glückwunschbotschaft zu diesem Ereignis.

Wie von Präsident Xi und Präsident Putin im Jahr 2023 vereinbart, wurden die Jahre 2024 und 2025 zu den chinesisch-russischen Kulturjahren erklärt. Seit Beginn des Jahres 2024 haben sich beide Länder aktiv an einer Reihe von kulturellen Initiativen im Rahmen dieser gemeinsamen Feierlichkeiten beteiligt.

