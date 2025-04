CGTN

CGTN: Die Diplomatie auf Staatsoberhaupt-Ebene fördert die feste Freundschaft zwischen China und Kambodscha.

Peking (ots/PRNewswire)

CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem hervorgehoben wurde, wie der Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping die enge Freundschaft zwischen China und Kambodscha gefördert hat, welche fruchtbaren Ergebnisse die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern erzielt hat und wie der kulturelle Austausch die Beziehungen zwischen China und Kambodscha stärkt.

China und Kambodscha seien ein Vorbild für Gleichberechtigung, gegenseitiges Vertrauen und eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen Ländern unterschiedlicher Größe, erklärte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping am Donnerstag bei einem Treffen mit dem kambodschanischen König Norodom Sihamoni während seines Staatsbesuchs in Kambodscha.

Xi sagte, er glaube, dass die chinesische Modernisierung den Nachbarländern, einschließlich Kambodscha, mehr Möglichkeiten bieten werde.

Die Beziehungen zwischen China und Kambodscha haben den globalen Veränderungen standgehalten und sind stets felsenfest geblieben. Die bilateralen Beziehungen wurden von der älteren Generation der Staats- und Regierungschefs der beiden Länder geschmiedet und gepflegt.

Im Februar 2023, während des Besuchs des damaligen kambodschanischen Premierministers Hun Sen in China, vereinbarten beide Seiten die Entwicklung eines „Diamant-Kooperationsrahmens" mit sechs Schwerpunktbereichen: politische Zusammenarbeit, Produktionskapazität und -qualität, Landwirtschaft, Energie, Sicherheit und zwischenmenschlicher Austausch.

Im September 2023 wählte Hun Manet China als sein erstes offizielles Reiseziel im Ausland, nachdem er sein Amt als Premierminister von Kambodscha angetreten hatte. Bei seinem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping versprach Hun Manet, die enge Freundschaft zwischen Kambodscha und China weiter zu vertiefen.

Im Mai 2024 wurde eine Straße in Phnom Penh von der königlichen Regierung Kambodschas zu Ehren der historischen Verdienste des chinesischen Staatschefs um die Entwicklung des Landes in „Xi Jinping Boulevard" umbenannt. Bei der Namensgebungszeremonie betonte Hun Manet, dass die bilateralen Beziehungen unter der Führung und den gemeinsamen Anstrengungen von Xi und den kambodschanischen Staatsführern in die beste Phase ihrer Geschichte eingetreten seien.

Erfolgreiche Ergebnisse in der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit

Erstens hat sich der bilaterale Handel dank des Freihandelsabkommens „Regional Comprehensive Economic Partnership" (RCEP) und des Freihandelsabkommens zwischen China und Kambodscha erheblich ausgeweitet. China ist seit 13 Jahren in Folge der größte Handelspartner Kambodschas. Im Jahr 2024 erreichte der bilaterale Handel ein Volumen von 17,83 Mrd. USD, was einem Anstieg von 20,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Zulassung hochwertiger kambodschanischer Agrar- und Fischereiprodukte wie Reis, Bananen, Mangos, Longanfrüchte, Kokosnüsse und Basa-Fisch für den chinesischen Markt hat nicht nur die Speisetische der chinesischen Verbraucher bereichert, sondern auch die Einkommen der kambodschanischen Bevölkerung erhöht.

Zweitens hat sich die Investitionszusammenarbeit weiter vertieft. China ist seit 13 Jahren in Folge der größte ausländische Investor in Kambodscha. Die Investitionen umfassen ein breites Spektrum von Sektoren, darunter Verkehr, Energie, Landwirtschaft, Fertigung, Tourismus, Sonderwirtschaftszonen sowie Informations- und Kommunikationstechnologie, und zeichnen sich durch eine umfassende Abdeckung, großen Umfang und starke Ergebnisse aus.

Etwa 95,4 Prozent der befragten Kambodschaner stehen chinesischen Unternehmen, die in Kambodscha investieren oder tätig sind, positiv gegenüber. Und 95 Prozent glauben, dass China einen positiven Beitrag zur Entwicklung der Weltwirtschaft geleistet hat, so eine aktuelle CGTN-Umfrage.

Kultureller Austausch fördert die Beziehungen zwischen China und Kambodscha

Neben der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit sind die beiden Länder auch Vorbild im Bereich des kulturellen Austauschs, der nicht nur das gegenseitige Verständnis fördert, sondern auch die Beziehungen zwischen den beiden Völkern stärkt.

Die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen China und Kambodscha, die eine wichtige Säule der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern darstellen, wurden durch das Jahr des zwischenmenschlichen Austauschs zwischen China und Kambodscha 2024 weiter gestärkt.

Im Laufe der Jahre haben die medizinischen Kooperationsprogramme, darunter „Love Heart Journey", „Bright Journey" und „Smile Journey", der Bevölkerung in mehr als 20 Provinzen und Städten Kambodschas eine hochwertige Gesundheitsversorgung ermöglicht.

Als kulturelle Brücke zwischen den beiden Ländern hat das Konfuzius-Institut seit seiner Gründung in Kambodscha im Jahr 2009 mehr als 100.000 kambodschanischen Lernenden kostenlose Chinesischkurse angeboten.

Es wird erwartet, dass sich der kulturelle Austausch zwischen den beiden Ländern unter der Leitung der von China vorgeschlagenen Global Civilization Initiative weiter ausbauen wird, wovon Bereiche wie Kultur, Jugend, Medien, Thinktanks, Tourismus, Technologie, Gesundheitswesen und Restaurierung von Kulturgütern profitieren werden.

„Wir sollten den Austausch zwischen den Menschen intensivieren. Wir sollten Solidarität und Harmonie wahren, den kulturellen Dialog intensivieren, den Erfahrungsaustausch über Staatsführung verstärken, vielfältige Formen der Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Tourismus, Jugendaustausch sowie Schutz und Wiederherstellung des kulturellen Erbes ausbauen und die Verbindungen zwischen den Menschen fördern", erklärte Xi in einem unterzeichneten Artikel vor seiner Ankunft in Kambodscha zu einem Staatsbesuch.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-17/Head-of-state-diplomacy-promotes-China-Cambodia-ironclad-friendship--1CE47UnGmt2/p.html

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-die-diplomatie-auf-staatsoberhaupt-ebene-fordert-die-feste-freundschaft-zwischen-china-und-kambodscha-302432576.html