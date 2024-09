CGTN

CGTN - China: Race to the Future - Mit großen Schritten in die Zukunft

Beijing (ots/PRNewswire)

„China: Race to the Future" ist eine fünfteilige Dokumentarserie, die den bemerkenswerten Wandel Chinas seit der Gründung der Volksrepublik beleuchtet. Die fünf Episoden, die vom 16. bis 20. September auf CGTN und verschiedenen Social-Media-Plattformen ausgestrahlt werden, beleuchten verschiedene Aspekte der Veränderungen, die in den zurückliegenden 75 Jahren stattgefunden haben.

Moderiert wird die Serie von Nachrichtensprecher und Emmy-Preisträger Mike Walter und dem singapurischen Moderator und Beijing Film Festival-Preisträger Gasthoori Manickam. Mit ihrem Team reisten sie quer durch China, um Antworten auf eine bestimmte Frage zu finden: Was treibt die chinesische Modernisierung voran?

Das chinesische Volk schöpft heute enormes Vertrauen und Inspiration aus der seit 5.000 Jahren ununterbrochen bestehenden Zivilisation seines Landes. Von Hochzeitszeremonien, traditioneller Kleidung und kulturellen Relikten bis hin zu architektonischem Design und Filmproduktion wird das alte Erbe des Landes weitergegeben und in neue Formen umgewandelt. Aus globaler Sicht bereichert die chinesische Zivilisation die Weltkultur und trägt zu deren Vielfalt bei. Wie Frances Wood, ehemalige Kuratorin der chinesischen Sammlungen der British Library, es ausdrückt: „China war da, ist da und bleibt es auch."

Was treibt China voran? Ein Schlüsselfaktor ist der Talentpool. Mutige, aufstrebende Fachkräfte in Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, künstliche Intelligenz und Chipherstellung überwinden die Herausforderungen, die Sanktionen und Technologieblockaden mit sich bringen, indem sie mit Entschlossenheit und Beharrlichkeit nach Innovationen streben. Wie unsere Moderatoren feststellen, besteht kein Zweifel daran, dass die Talente, die dem Land zur Verfügung stehen, Chinas Wirtschaftswachstum auch in Zukunft tragen werden.

Sie besuchten die Orte, an denen die großen Veränderungen stattfinden, lernten aus erster Hand von den Menschen, die sie gestalten, und trafen mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen und mit unterschiedlichem Hintergrund zusammen. Dabei stellten sie fest, dass China ein größeres kulturelles Selbstvertrauen fördert, einen Fortschritt mit hohem Qualitätsanspruch anstrebt, seine Herausforderungen bewältigt, hochqualifizierte Talente entwickelt, die Umwelt schützt und seine Öffnung vorantreibt. Letztendlich gibt „China: Race to the Future" einen umfassenden Einblick in den Verlauf der rasanten Modernisierung Chinas und zeigt Wege auf, wie diese der globalen Entwicklung und dem Wohlergehen der Menschheit zugutekommen könnte.

