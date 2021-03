CGTN

CGTN: China rüstet sich für eine auf den Menschen ausgerichtete, grüne und hochwertige Entwicklung

Während China in eine neue Entwicklungsphase eintritt, rüsten sich verschiedene Regionen und Sektoren im ganzen Land, um die Qualität der Entwicklung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu verbessern.

In einer Podiumsdiskussion, während der laufenden "Two Sessions" in China, betonte Präsident Xi Jinping mehrere Schlüsselbegriffe, die für die Entwicklung in den kommenden Jahren entscheidend sind: neues Entwicklungsparadigma, grüne Transformation, menschenzentrierte Philosophie und hochwertige Entwicklung.

Diese Worte sind wichtige Begriffe in Chinas neuestem Entwicklungsplan - dem Entwurf für den 14. Fünfjahresplan (2021-2025) für wirtschaftliche und soziale Entwicklung und langfristige Ziele bis zum Jahr 2035, der auf der vierten Sitzung des 13. nationalen Volkskongresses (NPC), Chinas oberster Legislative, überprüft wird.

Neues Entwicklungsparadigma

Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, rief am Freitag die Autonome Region Innere Mongolei im Norden Chinas dazu auf, dem neuen Entwicklungsparadigma des Landes zu dienen und sich in dieses zu integrieren.

In Gesprächen mit anderen Gesetzgebern aus der Region forderte er, die Innere Mongolei zu einer nationalen Basis für wichtige Energie und strategische Ressourcen, zu einer Produktionsbasis für Landwirtschaft und Viehzucht und zu einem Tor für die Öffnung nach Norden auszubauen.

Xi sagte, die Innere Mongolei solle ihre Rolle bei der Etablierung des neuen Entwicklungsparadigmas des "dualen Kreislaufs" finden, bei dem sich der Inlands- und der Auslandsmarkt gegenseitig verstärken, wobei der Inlandsmarkt die Hauptstütze darstellt.

Grüne Transformation

Die Innere Mongolei sollte sich bemühen, die grüne Transformation von Schlüsselindustrien und -bereichen zu verstärken, eine sauberere Produktion zu fördern und die grüne und kohlenstoffarme Entwicklung zu beschleunigen, sagte Präsident Xi und drängte darauf, die intelligente und grüne Entwicklung verwandter Sektoren nach oben zu fördern.

Grüne Entwicklung war auch ein Hauptthema während Xis Diskussion mit Gesetzgebern aus der nordwestchinesischen Provinz Qinghai am Sonntag. Er sagte, Qinghai solle dem Umweltschutz Priorität einräumen, eine qualitativ hochwertige Entwicklung fördern und ein qualitativ hochwertiges Leben für die Menschen schaffen. Er forderte die Provinz auf, neue Erfolge beim Schutz der Ökologie im Qinghai-Tibet-Plateau zu erzielen und die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben.

Xi ermutigte Qinghai, die Anstrengungen zu intensivieren, um eine industrielle Basis von Weltklasse am Salzsee aufzubauen und ein Wirtschaftssystem zu fördern, das sich durch eine grüne, kohlenstoffarme und kreislauforientierte Entwicklung auszeichnet.

Qinghai habe eine große Verantwortung für Chinas ökologische Sicherheit und die nachhaltige Entwicklung der Nation, sagte er und forderte die Provinz auf, den Sanjiangyuan zu schützen - die "Quelle der drei Flüsse", darunter der Jangtse, der Gelbe und der Lancang.

China hat sich verpflichtet, den Höhepunkt der Kohlendioxidemissionen vor 2030 zu erreichen und vor 2060 kohlenstoffneutral zu werden.

Menschenzentrierte Philosophie

In den Vorschlägen des Zentralkomitees der KPCh zur Formulierung des 14. GJP und der langfristigen Ziele wird eine auf den Menschen ausgerichtete Entwicklungsphilosophie betont. Das Land wird den gemeinsamen Wohlstand für alle fördern und dafür sorgen, dass seine Entwicklung für das Volk und durch das Volk erfolgt und seine Früchte mit dem Volk geteilt werden.

Präsident Xi wiederholte das Konzept während der Podiumsdiskussion mit Abgeordneten aus Qinghai und sagte, dass die Regionen in ganz China an einer auf den Menschen ausgerichteten Entwicklungsphilosophie festhalten und eine innovative, koordinierte, grüne, offene und gemeinsame Entwicklung verfolgen sollten.

Er forderte die Provinzregierung von Qinghai auf, die Beschäftigung anzukurbeln und die öffentlichen Dienstleistungen wie Bildung, Sozialversicherung, Gesundheitswesen, Pflege und Wohnungsbau zu verbessern.

Er rief auch die Innere Mongolei und Qinghai auf, die Errungenschaften im Kampf gegen die Armut zu konsolidieren und die Strategie der ländlichen Vitalisierung voranzutreiben.

Bei einem gemeinsamen Gruppentreffen nationaler politischer Berater aus dem Bildungs-, Medizin- und Gesundheitsbereich am Samstag betonte Xi, dass er dem Schutz der Gesundheit der Menschen und dem Aufbau eines qualitativ hochwertigen und ausgewogenen Systems der öffentlichen Grundbildung "strategische Priorität" einräume.

Das Treffen fand während der vierten Sitzung des 13. Nationalkomitees der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes statt, dem obersten politischen Beratungsgremium des Landes.

Xi lobte die Mitarbeiter des Gesundheitswesens dafür, dass sie in einer kritischen Zeit eine "eiserne Mauer" gegen COVID-19 errichtet haben und rief dazu auf, das System zur Prävention und Kontrolle von Krankheiten zu reformieren und zu verbessern.

Hochwertige Entwicklung

Am Samstag erwähnte Präsident Xi während seiner Diskussion mit den nationalen politischen Beratern mehrmals das Wort "hochwertig".

Chinas Netzwerk zum Schutz des öffentlichen Gesundheitswesens sollte gestärkt werden und es sollten Anstrengungen unternommen werden, um die qualitativ hochwertige Entwicklung der öffentlichen Krankenhäuser zu fördern, sagte er und forderte eine umfassende Gesundheitsversorgung für die Menschen in allen Lebensabschnitten.

Zum Thema Bildung sagte er, das Land müsse sich bemühen, ein qualitativ hochwertiges und ausgewogenes System der öffentlichen Grundbildung aufzubauen. Er rief auch dazu auf, mehr Talente auszubilden, die zu Chinas hochwertiger Entwicklung und hoher Eigenständigkeit beitragen können.

Xi fasste am Sonntag die Bedeutung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung zusammen und bezeichnete sie als das Thema von Chinas wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung in der Periode des 14. Fünfjahresplans.

Die verschiedenen Regionen sollten Wege für eine qualitativ hochwertige Entwicklung finden, die ihren Bedingungen entsprechen, und konkrete Maßnahmen ergreifen, um den Lebensunterhalt der Menschen zu verbessern, fügte er hinzu.

