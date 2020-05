CGTN

CGTN: Möglichkeiten in der Krise der wirtschaftlichen Entwicklung

Beijing (ots/PRNewswire)

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat einem kürzlichen Bericht von CGTN zufolge nationale politische Berater der wirtschaftlichen Sektoren aufgesucht, die an der dritten Sitzung des 13. Nationalkommittees der politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes teilnahmen.

Xi Jinping hielt am Samstagmorgen die politischen Berater dazu an, in der Krise der wirtschaftlichen Entwicklung Möglichkeiten zu finden und Potenzial und Rolle Chinas als größtem Markt der Welt gebührenden Raum zu schaffen.

Xi gab diese Anweisungen anlässlich eines Treffens mit nationalen politischen Beratern aus dem Wirtschaftssektor und Teilnahme an einer Gruppendiskussion auf der dritten Sitzung des 13. Nationalkommittees der politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes.

Der Präsident rief zudem zu Bestrebungen um eine wirtschaftlich in allen Bereichen angemessen prosperierende Gesellschaft und der Beseitigung der Armut auf.

Aufbau einer offenen Weltwirtschaft

Xi sagte, dass die chinesische Wirtschaft sich in einer entscheidenden Phase der Umstellung ihrer Wachstumsweise und Optimierung ihrer Struktur befinde und ihre Aussichten gut seien.

Andererseits sei die chinesische Wirtschaft unter Druck und sehe sich Herausforderungen und Schwierigkeiten in strukturellen, institutionellen und zyklischen Aspekten gegenüber. Er setzte hinzu, dass auch COVID-19 ein Schlag für die Wirtschaft sei.

Der Präsident betonte, dass die wirtschaftliche Situation Chinas aus einer umfassenden, rationalen und langfristigen Perspektive gesehen werden müsse. Er rief zu Bemühungen auf, eine offene Weltwirtschaft zu bauen.

Xi stellte Bestrebungen heraus, mit dem Ziel der Förderung des Wirtschaftswachstums die Innovation in Wissenschaft und Technik zu unterstützen und die Entwicklung strategischer, kommender Branchen zu beschleunigen, beispielsweise digitaler Wirtschaft, intelligenter Produktion und neuer Materialien.

Der Präsident berief sich zudem auf die große Widerstandskraft der chinesischen Wirtschaft und umfassenden Raum und Werkzeugen der Richtlinien zur Stabilisierung des Wirtschaftswachstums.

Landwirtschaft, Privatwirtschaft und Beschäftigung

Xi stellte dann die fundamentale Rolle der Landwirtschaft heraus, die Wichtigkeit der Unterstützung privater Firmen und der Gewährleistung von Beschäftigung.

Xi rief zu mehr Bemühungen im Bereich der Landwirtschaft auf und sagte, dass für ein Land der Größe Chinas mit einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen die fundamentale Rolle des Agrarsektors niemals ignoriert oder geschwächt werden dürfe.

Er sagte, dass China dank des konstanten Nachschubs bei Getreide und wichtigen landwirtschaftlichen und Nebenprodukten in der Pandemie soziale Stabilität bewahren konnte und betonte einmal mehr das Ziel, arme Landbewohner aus der Armut zu befreien.

Der Präsident hielt zudem private Firmen dazu an, Schwierigkeiten zu überwinden und zu unterschiedlichen Zeiten weitere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen.

China wird weiterhin eine förderliche Umgebung für den privaten Sektor bereitstellen und dafür sorgen, dass private Firmen gleichrangigen Zugriff auf Produktionsfaktoren und politische Unterstützung genießen, besagt ein Regierungsbericht, der dem nationalen Parlament am Freitag zur Beratung vorgelegt wurde.

Das chinesische Ministerium für Arbeit und Soziales (Ministry of Human Resources and Social Security - MHRSS) hat mehr als 10.000 zentralen und lokalen wichtige n Firmen dabei geholfen, nahezu 500.000 Mitarbeiter anzuwerben, um im ersten Qua rtal 2020 die ordnungsgemäße Produktion medizinischer Versorgungsgüter und tägli cher Verbrauchsgüter sicherzustellen. Ein Programm der Arbeitslosenversicherung hat mehr als 3 Millionen Firmen ermögl icht, insgesamt Entschädigungen von 38,8 Milliarden Yuan (5,48 Milliarden USD) z u beziehen. Dieses Programm kam dem Ministerium zufolge im ganzen Land nahezu 81 Millionen Beschäftigten zugute.

