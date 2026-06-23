Universal Edition

125 Jahre Universal Edition

Wien (ots)

„Visionäre Stimmen“ im Arnold Schönberg Center

Mit dem Festkonzert „Visionäre Stimmen“, Bürgermeister Michael Ludwig hat den Ehrenschutz übernommen, feierte die Universal Edition am 15. Juni 2026 ihr 125-jähriges Bestehen im Arnold Schönberg Center in Wien. Der Veranstaltungsort war dabei bewusst gewählt: Kaum ein Komponist steht so exemplarisch für den Mut zum Neuen, für künstlerische Innovation und den Blick in die Zukunft wie Arnold Schönberg – Werte, die die Universal Edition seit ihrer Gründung prägen.

In ihrer Eröffnungsrede unterstrich Ulrike Anton, Direktorin des Arnold Schönberg Center, die besondere Bedeutung der Universal Edition für Arnold Schönberg und die enge Verbindung zwischen dem Komponisten und seinem Verlag, der wegweisende Kompositionen sowie theoretische Schriften veröffentlichte. Seit Gründung steht das Center in ständigem Austausch mit dem Verlag, dessen Schönberg-Archivalien dem Center als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt wurden.

Diesen Gedanken griff auch der Vorstand der Universal Edition, Stefan Ragg, auf: „Arnold Schönberg verkörpert mit seinem Glauben an das Neue und seiner Bereitschaft, musikalisches Neuland zu betreten, in besonderer Weise jene Haltung, die die Universal Edition seit 125 Jahren prägt. Umso mehr freut es uns, dieses Jubiläum an einem Ort feiern zu dürfen, der untrennbar mit seinem Leben und Werk verbunden ist.“

Unter dem Leitmotiv „Visionäre Stimmen“ spannte das Konzert einen Bogen von Gustav Mahler und Arnold Schönberg über Pierre Boulez und Arvo Pärt bis zu zeitgenössischen Komponistinnen wie Konstantia Gourzi und Annamaria Kowalsky. Musikalisch gestaltet wurde der Abend von Elisabeth Plank, Klara Flieder, Christophe und Michael Pantillon sowie Alexander Maria Wagner.

Das Festkonzert zeigte eindrucksvoll, dass die Geschichte der Universal Edition nicht nur von ihrer Vergangenheit lebt, sondern vor allem von ihrer Offenheit für neue künstlerische Entwicklungen. Ganz im Sinne Arnold Schönbergs bleibt die Förderung innovativer musikalischer Stimmen auch nach 125 Jahren ein zentraler Bestandteil der verlegerischen Arbeit.

Ein besonderer Höhepunkt war die Präsentation des wissenschaftlichen Editionsprojekts zur Korrespondenz Arnold Schönbergs mit den Verlagen Universal Edition und Dreililien. Die Musikwissenschaftlerinnen Katharina Bleier und die Sammlungsleiterin des Arnold Schönberg Center Therese Muxeneder gaben Einblicke in die umfangreiche Quellenedition mit Dokumenten aus knapp fünf Jahrzehnten. Die Korrespondenz macht sichtbar, welche zentrale Rolle die Universal Edition als Partnerin spielte und zeigt die Spannungsfelder und Konflikte in einer durch zwei Weltkriege und der Machtergreifung der Nationalsozialisten geprägten Welt.