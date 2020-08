Baulink AG

BAULINK AG unterstützt Kinderuni der SAMD Davos

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

BAULINK AG unterstützt Kinderuni der SAMD Davos

Die diesjährige Kinderuni der Schweizerischen Alpinen Mittelschule (SAMD) fand am heutigen Abend ihren erfolgreichen Abschluss. 20 Primarschüler forschten in 3 Themenbereichen im Rahmen der jährlichen Ferienuni. Die BAULINK AG unterstützt auch in diesem Jahr die Durchführung dieser wichtigen Veranstaltung.

Vom 2. bis 7. August forschten 20 Primarschüler unter Leitung eines engagierten Teams der SAMD an spannenden Themen. Sonnensystem und Mondlandefähre, Computercodes und Musik Programmierung oder die Technik der analogen Fotografie. Für jeden der 20 Teilnehmer war das Richtige dabei. Natürlich gab es auch ein tolles Freizeitprogramm. Damit hatte auch der Ferienspass seinen festen Platz in der Ferienuni.

Spezielle Gäste in diesem Jahr waren der Mundart Rapper Andri Perl (Breitbild) und Sandro Gansner (Hedgehog), die den Kids die «Beat-Design-Software» näherbrachten.

Corona bedeutete natürlich auch für diese Veranstaltung einen deutlichen Mehraufwand. Die Organisatoren waren dennoch guten Mutes und haben die Veranstaltung unter Berücksichtigung aller erforderlichen Schutzmassnahmen zu einem Erlebnis für die Beteiligten Kinder gemacht.

Die BAULINK AG übernimmt hier soziale Verantwortung durch die finanzielle Förderung und unterstützt damit die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer und die SAMD. Interessierten Kindern wird damit die Möglichkeit gegeben auf spielerischem Weg ihr Wissen zu erweitern und ein einwöchiges Ferienprogramm zu erleben.

Die Baulink AG besteht aus drei Niederlassungen (Davos als Hauptsitz, Chur, Bern) und drei Filialen (Naters, Zürich, Ascona). Insgesamt beschäftigt das Unternehmen über 120 Mitarbeitende. Das Leistungsspektrum umfasst den gesamten Prozess des Bauvorhabens. Von der Planung bis hin zur Innenarchitektur und der Ausführung. Mit der INVITA Hospitality Projects werden zudem die speziellen Anforderungen der Hotellerie abgedeckt.

Medienkontakt:

Baulink AG

Generalunternehmung

Herr Marcus Strudel

Promenade 101 7270 Davos Platz

eMail: strudel@baulink.ch

Telefon: +41 76 7594352