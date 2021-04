Stonebranch GmbH

Universal Automation Center von Stonebranch gewinnt Peer Award 2021 von IT Central Station

Alpharetta, Georgia (ots/PRNewswire)

Verifizierte Endbenutzer bewerten die Echtzeit-IT-Automatisierungsplattform von Stonebranch als beste Workload-Automatisierungslösung.

Stonebranch, ein führender Anbieter von Service-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, hat heute bekannt gegeben, dass seine Universal Automation Center (UAC)-Plattform in der Kategorie Workload Automation mit dem Peer Award 2021 von IT Central Station ausgezeichnet wurde.

Die Peer Awards basieren ausschließlich auf Bewertungen und anderen Interaktionen von verifizierten Endbenutzern. Bewertet wurden 29 Workload-Automatisierungslösungen. Das UAC gewann den Peer Award auf Basis des Ranking-Algorithmus von IT Central Station. Dieser generiert eine Gesamtbewertung auf der Grundlage von Faktoren wie der Anzahl der Bewertungen, die ein Produkt erhält, wie oft das Produkt angesehen wird und wie oft es mit anderen Produkten verglichen wird.

"Verifizierte Bewertungen durch Endbenutzer sind Standard bei der Bewertung einer IT-Automatisierungsplattform wie dem Universal Automation Center", erklärte Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Es ist eine große Ehre für uns, mit einem Peer Award von IT Central Station ausgezeichnet zu werden, der für die Prüftiefe und Qualität seiner Endbenutzer-Bewertungen bekannt ist. Und wir danken unseren Kunden, die positives Feedback hinterlassen haben."

Mit dem Universal Automation Center können Unternehmen automatisierte Jobs und Aufträge in Echtzeit in immer komplexeren hybriden IT-Umgebungen, cloudnativen Infrastrukturen und Big-Data-Pipelines koordinieren. Das UAC wurde 2020 von führenden Analysten wie Gartner und EMA anerkannt und wurde von Endbenutzern auf dem G2-Tech-Marktplatz zum "High Performer" ernannt.

Stonebranch arbeitet stetig an Verbesserungen am Universal Automation Center. Diese Verbesserungen sollen Unternehmen dabei helfen, die Lücke zwischen lokalen und Cloud-Umgebungen zu schließen, und umfassen neue und aktualisierte Integrationen mit Tools von Drittanbietern, die bei der Koordinierung hybrider IT-Umgebungen helfen, einschließlich Integrationen mit Cloud-Dienstanbietern, IT-Service-Management-Lösungen, Lösungen, die entlang der Big-Data-Pipeline verwendet werden, weit verbreitete Tools zur Zusammenarbeit am Arbeitsplatz sowie Container- und Containerautomatisierungslösungen.

Informationen zu Stonebranch

Stonebranch baut IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben zu einer hochentwickelten Echtzeit-Business-Service-Automatisierung verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Plattform von Stonebranch einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation-Plattform von Stonebranch können Unternehmen Arbeitslasten und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Unterstützungspunkte in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch betreut einige der weltweit größten Institutionen in den Bereichen Finanzen, Produktion, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie. Weitere Informationen über Stonebranch finden Sie unter www.stonebranch.com.