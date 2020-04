Stonebranch GmbH

Stonebranch Universal Connector für SAP-Technologie jetzt im SAP® App Center erhältlich

Atlanta (ots/PRNewswire)

Betriebe, die Lösungen von SAP® verwenden, können ab sofort Geschäftsabläufe und im Hintergrund laufende Arbeitslasten orchestrieren und automatisieren

Stonebranch hat heute bekannt gegeben, dass seine https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2788775-1&h=1998834910&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2788775-1%26h%3D583712474%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sapappcenter.com%252Fapps%252F35738%252Fstonebranch-universal-connector-for-sap-technology%2523!overview%26a%3DUniversal%2BConnector%2Bapp%2Bfor%2BSAP%2Btechnology&a=App+Universal+Connector+f%C3%BCr+SAP-Technologie ab sofort als kostenlose Testversion und als Kaufversion im https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2788775-1&h=3823309080&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2788775-1%26h%3D477353831%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sapappcenter.com%252F%26a%3DSAP%25C2%25AE%2BApp%2BCenter&a=SAP%C2%AE+App+Center , dem digitalen Marktplatz für Angebote von SAP-Partnern, zur Verfügung steht. Universal Connector von Stonebranch ist darauf ausgelegt, dass es für jede Automatisierung von Arbeitslasten oder jedwede Lösung für die Aufgabenplanung ebenso nahtlos in SAP HANA® bzw. SAP NetWeaver® integriert werden kann wie in das eigene Softwarepaket von Stonebranch für IT-Automatisierungen.

"Der Stonebranch Universal Connector für SAP-Technologie ist ideal für solche IT-Teams geeignet, die die entscheidenden SAP IT-Verfahren als Teil einer ganzheitlichen IT-Automatisierung orchestrieren wollen", so Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Dadurch, dass der Stonebranch Universal Connector über das SAP App Center erhältlich ist, haben wir die Tür für jene Kunden weit geöffnet, die SAP-Lösungen nutzen und damit sämtliche IT-Arbeitslasten steuern, Datei-Transfers verwalten und Aufgaben vereinfachen wollen, wie etwa eine SAP-Systemkopie von einer einzigen Automatisierungsplattform aus zu erstellen."

Das IT-Automatisierungs-Paket von Stonebranch, das Universal Automation Center (UAC), unterstützt Organisationen dabei, ihre IT-Abläufe zu automatisieren, zu verwalten und zu orchestrieren. Mithilfe des Stonebranch Universal Connector können Betriebe, die SAP-Lösungen verwenden, auf die Stärken des UAC zugreifen, um ihre IT-Arbeitsabläufe über eine ganze Reihe von Plattformen und betrieblichen Anwendungen hinweg ganzheitlich zu steuern, unabhängig davon, wo sich die jeweiligen Daten befinden. Das alles wird über eine einzige SaaS- oder stationäre Plattform abgewickelt, wodurch man die Kontrolle in der gesamten IT-Umgebung erhält. Zu den Vorteilen des Universal Connector von Stonebranch gehören die einfache Installation und Wartung, die verlustfreie Verbindung mit SAP NetWeaver® oder SAP HANA®, Echtzeit-Kontrolle und -Prüfbarkeit sowie End-to-End-Sicherheit und -Compliance.

Betriebe können im SAP App Center aus rund 1.800 innovativen Lösungen von Partnern auswählen, die in SAP-Lösungen eingebunden werden können oder diese erweitern. Die Lösungen wurden von SAP geprüft und bestätigt und können nach SAP-Produktreihe, Branche, Lösungstyp und Anwendungsszenario geordnet werden, wodurch eine unendliche Menge an Möglichkeiten entsteht. Lösungen von SAP-Partnern können sie digital finden, testen, kaufen und verwalten unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2788775-1&h=4043168813&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2788775-1%26h%3D1380703503%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sapappcenter.com%252F%26a%3Dwww.sapappcenter.com&a=www.sapappcenter.com .

Stonebranch ist ein SAP-Silber-Partner im SAP PartnerEdge®-Programm. In dieser Eigenschaft kann es Softwareanwendungen entwickeln, vermarkten und verkaufen, die auf der SAP Cloud Platform, dem am Markt führenden Platform-as-a-Service-Angebot von SAP, aufbauen. Das SAP PartnerEdge-Programm stellt Enablement-Werkzeuge bereit und bietet noch weitere Vorteile. Zudem unterstützt es eine vereinfachte Programmierung von qualitativ hochwertigen, disruptiven Anwendungen, die sich auf spezifische Geschäftsanforderungen konzentrieren - schnell und kostengünstig. Mit dem Programm erhält man Zugang zu allen relevanten SAP-Technologien über ein einziges, einfach gehaltenes Framework unter den Bedingungen eines einzigen, globalen Vertrags.

Informationen zu Stonebranch

Stonebranch bietet dynamische IT-Automatisierungslösungen, die die IT-Umgebungen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in anspruchsvolle Echtzeit-Automatisierung von betrieblichen Leistungen verwandeln und Unternehmen dabei helfen, den höchstmöglichen Gewinn aus der Automatisierung zu erzielen. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Software von Stonebranch unkompliziert, modern und sicher. Dank der universellen Automatisierungsplattform können Unternehmen Arbeitslasten und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und Ansprechpartner und Kundenbetreuer in ganz Amerika, Europa und Asien. Hierüber bedient es einige der weltweit größten Finanz-, Fertigungs-, Gesundheits-, Reise-, Transport-, Energie- und Technologie-Unternehmen. Erfahren Sie mehr unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2788775-1&h=2387469213&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2788775-1%26h%3D4141029081%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stonebranch.com%252F%26a%3Dwww.stonebranch.com&a=www.stonebranch.com .

SAP, SAP HANA, SAP NetWeaver und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen zu Warenzeichen und weitere Hinweise finden Sie auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2788775-1&h=4139410092&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2788775-1%26h%3D3914031770%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sap.com%252Fcopyright%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sap.com%252Fcopyright&a=https%3A%2F%2Fwww.sap.com%2Fcopyright . Alle anderen Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

