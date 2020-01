Lucid Motors

Lucid Motors nimmt in Europa ab sofort Reservierungen für den Lucid Air entgegen und erfüllt sein Versprechen, die bahnbrechende vollelektrische Sportlimousine in mehreren Märkten einzuführen

Hohe Nachfrage gibt Ansporn; Reservierungsgebühren betragen 1.000 USD und Lieferung ist für 2021 geplant

Lucid Motors möchte mit Luxus-Elektrofahrzeugen, die mit Zukunftstechnologien betrieben werden, neue Maßstäbe für nachhaltigen Transport setzen. Das Unternehmen meldete heute, dass es in ausgewählten europäischen Märkten ab sofort Reservierungen für seine bahnbrechende Sportlimousine Lucid Air entgegennimmt.

Lucid wollte ursprünglich Reservierungen von europäischen Kunden erst zum Zeitpunkt der für Ende 2021 geplanten Auslieferung in der Region annehmen. Das wäre ein Jahr nach Produktionsstart im Werk des Unternehmens in Arizona. Doch aufgrund der hohen Nachfrage in dieser Region, wo Elektrofahrzeuge sehr beliebt sind, wurden diese Pläne beschleunigt.

Für 1.000 USD können Kunden in Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Island, Italien, Monaco, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Schweden und der Schweiz sich ihren Platz in der Warteschlange für den Lucid Air sichern. Die spezifischen Märkte wurden aufgrund ihrer bestimmten Ladeinfrastruktur, Marktakzeptanz und Größe ausgewählt. Der europäische Markt soll jedoch noch weiter erschlossen werden, u. a. mit einem Rechtslenker für Großbritannien.

"Dies sind spannende Zeiten für Lucid. Wir wachsen in einem unvorstellbaren Tempo. Die Fertigstellung unseres Werks und der Produktionsbeginn der ersten Airs wird voraussichtlich Ende 2020 erfolgen", so Peter Rawlinson, CEO und CTO von Lucid Motors. "Da die Auslieferung in Europa nur ein Jahr später als diese Meilensteine erfolgen soll, dachten wir, dass nun der richtige Zeitpunkt sei, um hier Reservierungen entgegenzunehmen. Diese Region weiß die Grundsätze von umweltfreundlichem Transport wahrhaft zu schätzen und wir gehen davon aus, dass sie zu einem Schlüsselmarkt von Lucid wird."

Lucid wird die Fertigungsversion des Air im April 2020 in New York präsentieren. Neben dem finalen Interieur und der Außengestaltung werden auch neue Produktionsspezifikationen, verfügbare Konfigurationen und Preisinformationen vorgestellt. Aktuell befindet sich die interne Entwicklung des Fahrzeugs, das zum weltweit fortschrittlichsten Elektroauto werden soll, in vollem Schwung. Das umschließt Akkus mit beispielloser Energiedichte und Elektromotoren, die trotz unglaublicher Leistungsstärke sehr effizient arbeiten. Lucid produziert 80 Beta-Prototypen im Hauptsitz des Unternehmens im Silicon Valley, die für umfassende Tests und zur Prüfung der Hauptfahrzeugdynamik vorgesehen sind. Außerdem werden Crashtests durchgeführt, um aufwendige Simulationen zu bestätigen.

Informationen zu Lucid Motors

Lucid möchte den nachhaltigen Transport durch die Entwicklung der beeindruckendsten Elektrofahrzeuge fördern, bei denen die menschliche Erfahrung im Vordergrund steht. Lucid Air, das erste Auto des Unternehmens, ist eine hochmoderne Luxuslimousine mit kalifornischem Design und rennsporterprobter Technologie. Der Air, der über eine luxuriöse Innenausstattung und mittelgroße Karosserie verfügt, hat eine Reichweite von 400 Meilen und beschleunigt von 0 auf 60 mph in unter 2,5 Sekunden. Die Produktion des Lucid Air soll Ende 2020 im neuen Werk von Lucid in Casa Grande, Arizona, aufgenommen werden.

