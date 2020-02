SACO Technologies Inc.

SACO Technologies beruft Terry H. O'Neal zum neuen Präsidenten und Chief Operating Officer

Montreal (ots/PRNewswire)

- SACO Technologies, der Weltmarktführer bei Festkörper-LED-Videobeleuchtungen und Medienlösungen, hat die Berufung von Terry H. O'Neal als Präsident und COO bekannt gegeben, wobei dieser seine Aufgaben von Montreal aus wahrnehmen wird. Er übernimmt im Unternehmen eine neu geschaffene Position, durch die das Unternehmen für zukünftiges Wachstum gut gerüstet sein wird. "Terry O'Neal ist hervorragend qualifiziert und auf einzigartige Weise geeignet, SACO auf die nächste Stufe unseres Wachstums zu führen", sagte Fred Jalbout, Gründer, CEO und Vorstandsvorsitzender von SACO. "Als jemand, der Unternehmen in der Beleuchtungsindustrie geleitet hat, die innovative Produkte und Dienstleistungen oder 'Lösungen' für Großprojekte auf der ganzen Welt bereitstellen, ist Terry für diese entscheidende Position hervorragend geeignet."

"Ich freue mich riesig darauf, meine Arbeit bei SACO aufzunehmen und das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase zu führen. SACO ist ein Unternehmen, das ich früher mal kaufen wollte, weil ich erkannt hatte, dass dieses Unternehmen etwas Besonderes war. Ironischerweise bin ich jetzt hier und habe das Privileg, diese Institution mit ihren unglaublich vielen talentierten Mitarbeitern leiten zu dürfen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern und darauf, sie bei ihren Lösungen für Videobeleuchtungen und ihren Medienlösungen unterstützen zu können. Wir verfügen auf den Märkten in den USA, in Europa und im Nahen Osten über eine bedeutende Vertriebspipeline und wir werden jetzt noch schneller auf den asiatischen Markt vordringen. SACO wird auch weiterhin eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um zu gewährleisten, dass wir bei den visionären Projekten, bei denen unsere Technologie zum Einsatz kommt, unsere Aufgaben erfüllen und dass diese Projekte davon deutlich profitieren werden", so Terry O'Neal.

Die Karriere von Terry O'Neal begann bei Schneider Electric, wo er 19 Jahre in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Konzernstrategie, Fertigung sowie Fusionen und Akquisitionen tätig war, bevor er in die oberste Führungsebene aufstieg. Herr O'Neal bekleidete Positionen im leitenden Management in Singapur, Frankreich und in den USA, bevor er Präsident von EFI Electronics und später dann der Kavlico Corporation, beides Tochtergesellschaften von Schneider Electric, wurde. Nach seinem Ausscheiden bei Schneider Electric war er in leitenden Führungspositionen bei Private-Equity-finanzierten Unternehmen, so etwa als CEO von Abrisa Technologies und Global Vice President der Fulham Company. Zuletzt war Terry O'Neal CEO von Traxon Technologies und dem Solutions-Geschäftsbereich von OSRAM, das in Hongkong angesiedelt ist.

Er verfügt über einen "Bachelor of Science"-Abschluss in Ingenieurtechnik von der Texas A&M University und über einen Master of Business Administration von der Duke University.

Informationen zu SACO Technologies

Das Team von SACO, das in den Konzernniederlassungen in Europa, im Nahen Osten und in Nordamerika arbeitet, kann sich auf über 30 Jahre an Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung von in der Branche führenden Festkörper-LED-Beleuchtungen und Medienlösungen stützen. Die große Erfahrung und fundierte Expertise des SACO-Teams stellen sicher, dass die Zusammenarbeit mit Architekten, Entwicklern, Tour-Managern und anderen Fachleuten geräuschlos und effizient verläuft.

SACO ist als Unternehmen ein Vorreiter, der sich dem Fortschritt in der Festkörper-LED-Technologie bei Anwendungen, bei denen Beleuchtungen und Medien zum Einsatz kommen, verschrieben hat. Wir bringen integrierte Technologie, Design und Produktion zusammen, um qualitativ hochwertige Videobeleuchtungsmittel und Medienelemente für Anwendungen im kommerziellen Bereich, im Einzelhandel und in speziellen Nischenmärkten bereitstellen zu können. SACO ist ein innovativer Hersteller, der rund um den Globus Marketing betreibt und seine Produkte verkauft.

Erfahren Sie mehr unter www.saco.com

Weitere Informationen erhalten Sie von: Yanick Fournier, Senior Vice President des Bereichs Geschäftsentwicklung für SACO unter +1 514-745-0310 oder yanick@saco.com