Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Jahresbericht 2022 Fundamenta Real Estate AG - Erneut starkes operatives Ergebnis

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Jahresbericht 2022 Fundamenta Real Estate AG – Erneut starkes operatives Ergebnis

Steigerung des operativen Ergebnisses (ohne Neubewertung) um 12.4% auf CHF 19.9 Mio.

Reingewinn aufgrund tieferer Neubewertungseffekte um 23.1% reduziert auf CHF 22.3 Mio.

Immobilienportfolio um 10.7% auf CHF 1'216.4 Mio. ausgebaut

Leerstandsquote bei rekordtiefen 1.6%

Netto-Ist-Mietertrag um 10.0% auf CHF 40.9 Mio. erhöht

Die Fundamenta Real Estate AG hat den Netto-Ist-Mietertrag im Geschäftsjahr 2022 um 10.0% gesteigert und erstmals die 40-Millionen-Marke überschritten (CHF 40.9 Mio. gegenüber Vorjahr CHF 37.2 Mio.). Der Erwerb von sechs Bestandsliegenschaften, der Abschluss eines Entwicklungsprojektes und dessen Überführung in das Portfolio sowie eine erneute Senkung des Leerstandes auf 1.6% (Vorjahr 2.5%) haben dazu beigetragen.

Weitere Festigung der operativen Ertragskraft

Der operative Reingewinn (ohne Neubewertung) erhöhte sich von CHF 17.7 Mio. um 12.4% auf CHF 19.9 Mio., womit sich diese Kennzahl im Vergleich zum Mietertrag überproportional erhöhte und eine neue Rekordmarke erzielt werden konnte. Das äusserst erfreuliche Resultat ist insbesondere der Erfolg eines seit Jahren verfolgten ganzheitlichen und aktiven Managementansatzes. Dieser wirkte sich sowohl auf die Ertragslage und Kosteneffizienz als auch auf das Risikomanagement positiv aus. Als Folge konnte auch die operative EBT-Marge (ohne Neubewertung) auf 55.1% (Vorjahr 54.0%) weiter erhöht werden.

Der ausgewiesene ordentliche Reingewinn (mit Neubewertung) reduzierte sich im Vorjahresvergleich von CHF 28.9 Mio. auf CHF 22.3 Mio. Dabei konnte das hervorragende operative Ergebnis den reduzierten Erfolg aus Neubewertung (CHF 3.9 Mio. gegenüber Vorjahr CHF 15.3 Mio., vor Steuern) teilweise kompensieren. Bezogen auf das gewichtete Eigenkapital resultierte im Berichtsjahr eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 4.6% (Vorjahr 6.5%).

"Unsere Bestrebungen nach einer konsequenten, vorausschauenden Weiterentwicklung des Wohnportfolios zeigen auch dieses Jahr Wirkung. Unser ganzheitlicher Ansatz unter Berücksichtigung von demografischen Entwicklungen, Anforderungen für nachhaltigen Wohnraum und weiteren Marktgegebenheiten haben – trotz turbulenten Marktbedingungen – zu einem erneut erfreulichen Ergebnis geführt", sagt Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats.

Immobilienportfolio weiter ausgebaut

Im Geschäftsjahr 2022 wurde das Immobilienportfolio weiter ausgebaut und erreichte dank einem Wachstum von 10.7% gegenüber dem Vorjahr einen Bilanzwert von CHF 1'216.4 Mio. (Vorjahr CHF 1'099.1 Mio.). Die Erhöhung resultiert primär aus der Akquisition von sechs Bestandsliegenschaften sowie einer attraktiven Baulandparzelle und der Fertigstellung eines Entwicklungsprojekts, das ins Portfolio überführt werden konnte.

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Aufgrund der Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten von 6.2 Jahren (Vorjahr 8.0 Jahre) erhöhte sich der gewichtete durchschnittliche Zinssatz per Stichtag von 0.8% auf 1.1%, während über den gleichen Zeitraum die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Leitzins in drei Schritten um gesamthaft 1.75% erhöhte. Über das ganze Berichtsjahr betrachtet belief sich der durchschnittliche Zinssatz auf unverändert 0.8%.

Verbesserte Energie- und CO2-Intensität

Fundamenta Real Estate AG verfolgt seit Jahren eine Nachhaltigkeitsstrategie, die eine Wertschöpfung unter Berücksichtigung von breit abgestützten Nachhaltigkeitskriterien begünstigt. Der verfolgte integrale Asset Management-Ansatz schafft dabei optimale Voraussetzungen, um die Potenziale der ambitionierten Nachhaltigkeitsstrategie zu ermitteln, zu quantifizieren und nach Prioritäten umzusetzen.

Zur Beurteilung des Umwelt- und Klimaschutzes hat Fundamenta Real Estate AG Absenkpfade für die Energie- und die CO2-Intensität festgelegt. Per Stichtag liegen die Ist-Werte für das Immobilienportfolio bei 71 kWh/m2 EBF und bei 14 kg CO2/m2 EBF. Dies stellt eine erneute Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (75 kWh/m2 EBF bzw. 15 kg CO2/m2 EBF) dar. Ebenso bewegen sich die Ist-Werte der Energie- und CO2-Intensitäten unterhalb der Soll-Werte der Absenkpfade.

Aktie durch Markttrends beeinflusst

Nachdem sich der Aktienkurs in den beiden Vorjahren um insgesamt 26.7% erhöht hatte, reduzierte er sich marktbedingt in der Berichtsperiode um -17.2% auf CHF 16.10 (Vorjahr CHF 19.45). Unter Berücksichtigung der im April 2022 ausgeschütteten Dividende von CHF 0.55 pro Aktie resultierte eine Gesamtperformance von -14.9% (+10.9%). Die Börsenkapitalisierung belief sich zum Jahresende auf CHF 484.0 Mio. (CHF 584.7 Mio.).

Per 31. Dezember 2022 resultierte ein Net Asset Value (NAV) vor latenten Steuern von CHF 18.26 pro Aktie (Vorjahr CHF 17.93). Nach latenten Steuern erhöhte sich der NAV von CHF 16.66 auf CHF 16.85. Per Bilanzstichtag bewertete der Kapitalmarkt die Aktie aufgrund der Kursentwicklung mit einem Discount von -4.5% (Vorjahr Prämie von +16.7%) gemessen am NAV nach latenten Steuern.

Operativer Gewinn pro Aktie erhöht

Ohne Berücksichtigung des Neubewertungserfolgs konnte im Vorjahresvergleich der operative Reingewinn pro Aktie von CHF 0.62 um 6.5% auf CHF 0.66 gesteigert werden. Der gewichtete Gewinn pro Aktie reduzierte sich aufgrund des tieferen Erfolgs aus Neubewertung von CHF 1.02 im Vorjahr auf CHF 0.74.

Für das Geschäftsjahr 2022 beantragt der Verwaltungsrat an der ordentlichen Generalversammlung vom 5. April 2023 erneut eine Ausschüttung von CHF 0.55 pro Aktie. Die Gesellschaft kann die Dividende vollumfänglich aus den Kapitaleinlagereserven entnehmen, wodurch diese verrechnungssteuerfrei ausbezahlt werden kann. Die Auszahlung soll zeitnah nach Zustimmung der Generalversammlung erfolgen.

Die beantragte Ausschüttung von insgesamt CHF 16.5 Mio. entspricht, bezogen auf den ausgewiesenen Reingewinn, einer Payout Ratio von 74.3%. Im Verhältnis zum operativen Reingewinn ohne Neubewertung beträgt die Payout Ratio 83.2%, womit die Dividende auch in diesem Jahr vollständig aus dem operativen Ergebnis bedient werden kann. Gemessen am Aktienkurs per Ende Jahr 2022 resultiert eine Ausschüttungsrendite von 3.4%.

Ausblick

Die Fundamenta Real Estate AG hat sich im Geschäftsjahr 2022 vertieft mit der Weiterentwicklung ihres Immobilienportfolios beschäftigt. Ihre planmässige Ausrichtung und aktive Bewirtschaftung resultierten erneut in einer soliden Ertragskraft.

Die Gesellschaft wird auch im laufenden Jahr die Weiterentwicklung ihres Portfolios fokussiert vorantreiben. Trotz der vielen Herausforderungen schätzt sie den Markt für Wohnimmobilien weiterhin als resilient ein. Die Gesellschaft sieht sich mit ihrem Strategiefokus "Wohnen" gut aufgestellt, auch weiterhin Mehrwerte zu erzielen und dadurch eine Basis für hohe Ertragskontinuität zu schaffen.

Weitere Informationen

Fundamenta Real Estate AG

Poststrasse 4a, 6300 Zug

Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats

info@fundamentarealestate.ch

Asset Manager: Fundamenta Group (Schweiz) AG

Poststrasse 4a, 6300 Zug | Tel. +41 41 444 22 22

Daniel Kuster, Chief Executive Officer

daniel.kuster@fundamentagroup.com

Stefano Sanna, Global Head Investor Relations

stefano.sanna@fundamentagroup.com

Christian Gätzi, Chief Financial Officer

christian.gaetzi@fundamentagroup.com

Ricardo Ferreira, Chief Investment Officer

ricardo.ferreira@fundamentagroup.com

Agenda

Generalversammlung: 5. April 2023

Publikation Halbjahresbericht 2023: 5. September 2023

Ordentliche Generalversammlung vom 5. April 2023

Die ordentliche Generalversammlung findet am 5. April 2023 im Widder Hotel in Zürich statt. Die Einladung wird den stimmberechtigten und im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären per Post zugestellt und am 15. März 2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert. Daraus sind auch die weiteren vom Verwaltungsrat beantragten Traktanden ersichtlich. Das Aktienregister wird bis am 23. März 2023 um 13:00 Uhr (Schliessung Aktienregister) nachgeführt und bleibt vom 23. März 2023 (ab 13:00 Uhr) bis und mit dem 5. April 2023 geschlossen.

Online-Berichterstattung

Die Gesellschaft stellt die wesentlichen Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Der ausführliche Geschäftsbericht 2022 (Komplettbericht) kann online heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Der Kurzbericht mit Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2022 (Kompakt) kann bei der Gesellschaft auch gedruckt angefordert werden. Der Kompaktbericht ist in deutscher und französischer Sprache erhältlich.

gb.fundamentarealestate.ch

Fundamenta Real Estate AG

Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf Wohnimmobilien in der Deutschschweiz.

Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären Team und einem integralen Asset Management-Ansatz sollen nachhaltige Erfolge erzielt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:

www.fundamentarealestate.ch

Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517