Connectria erhält "HITRUST CSF"-Zertifizierung

St. Louis

Die Zertifizierung unterstreicht die zwanzigjährige Selbstverpflichtung des Unternehmens, Sicherheit und Datenschutz für Kundendaten zu gewährleisten

Connectria, ein weltweit aktiver Anbieter von Managed-Cloud-Diensten und Cloud-Hosting, gab heute bekannt, dass es für seine dedizierten Kunden-Hosting-Umgebungen die "HITRUST Common Security Framework (CSF)"-Zertifizierung erhalten hat. Die HITRUST-CSF-Zertifizierung macht Connectrias Selbstverpflichtung deutlich, Sicherheit und Datenschutz für geschützte Gesundheitsinformationen (Protected Health Information, PHI) und andere sensible Daten zu gewährleisten. Die HITRUST-CSF-Zertifizierung ergänzt die beeindruckende Reihe unabhängiger Prüfungen und Validierungen, die Connectria bereits durchlaufen hat, darunter HIPAA/HITECH, SSAE 18 SOC 1 und SOC 2, PCI DSS, GDPR, CCPA, ISO 27000, FISMA, FERPA und andere.

Ein besonderer Aspekt von "HITRUST CSF" ist, dass es einen umsetzbaren Ansatz für Compliance bietet. Trotz seines Fokus auf den Sektor der Gesundheitsfürsorge harmonisiert HITRUST bestehende weltweit anerkannte Standards - darunter ISO 27000, GDPR, NIST und PCI - in einem gemeinsamen Rahmen, der für vielerlei Branchen und Sicherheits-/Compliance-Anforderungen genutzt werden kann. HITRUST ersetzt diese Standards nicht. Jedoch ist die HITRUST-CSF-Zertifizierung ein sehr leistungsfähiges Instrument für Organisationen, die Bundes- und Branchenregulierern gegenüber Sicherheits- und Datenschutz-Compliance nachweisen müssen.

"Das ist die bei Weitem umfassendste Compliance-Prüfung, die wir je bestanden haben", so Christine Pitti, Leiterin des Bereichs "Compliance Services" bei Connectria. "Unsere Datenzentren werden seit vielen Jahren auf HIPPA/HITECH-Compliance und viele andere Branchenstandards hin unabhängig geprüft. HITRUST CSF verschafft unseren Kunden zusätzliche Gewissheit, dass wir die strengsten Standards befolgen, um ihre Daten sicher zu handhaben - mit kompletter Dokumentation als Nachweis."

Zusätzlich zur direkten Zusammenarbeit mit Organisationen der Gesundheitsfürsorge kooperiert Connectria auch mit auf Gesundheitsfürsorge spezialisierten unabhängigen Software-Anbietern (ISV) wie z. B. ComplyAssistant, um deren Angebote in einem Software-as-a-Service- (SaaS-) Modell umzusetzen. "Unsere Kunden speichern PHI-Daten auf unseren Systemen; Compliance ist für unser Geschäft also sehr wichtig", so James Schroeder, Mitgründer von ComplyAssistant. "Seit mehr als zehn Jahren schon vertrauen wir im Management der Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf Connectria. Die HITRUST-Zertifizierung verschafft uns weitere Gewissheit, die wir Kunden, die unsere SaaS-Zertifizierungs-Anwendung nutzen möchten, weitervermitteln können."

Informationen zu Connectria

Das Unternehmen Connectria wurde 1996 gegründet und ist bereits 15 Mal als ein "Best Place To Work" (bester Arbeitgeber) geführt worden. Es bietet über 1.000 weltweit ansässigen Kunden prämierte Lösungen an: Cloud-Hosting, Cloud Managed Services, Cloud-Sicherheit und Cloud-Management-Software. Wir waren das erste HIPAA-konforme Managed-Hosting-Unternehmen und das erste Unternehmen, das HIPAA- und PCI-Compliance in AWS und Azure anbieten konnte. Darüber hinaus sind wir auch der größte "IBM i"- (AS/400)-Cloud-Anbieter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2724083-1&h=1678063236&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2724083-1%26h%3D1956028191%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2646342-1%2526h%253D123651429%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.connectria.com%25252Ftechnology%25252Fibm%25252Fibm-i-hosting%25252F%2526a%253DIBM%252Bi%252B(AS%25252F400)%252Bcloud%252Bprovider%26a%3DIBM%2Bi%2B(AS%252F400)%2Bcloud%2Bprovider&a=%E2%80%9EIBM+i%22-+(AS%2F400)-Cloud-Anbieter) der Welt. Mit dem Hinzukommen von WSM im Jahr 2019 sind wir auch zu einem führenden Anbieter von Cloud-Migration- und Cloud-Transformation-Diensten für Organisationen aller Größen geworden.

Den Kern von Connectria beschreibt unsere Unternehmensphilosophie No Jerks Allowed (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2724083-1&h=387199207&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2724083-1%26h%3D3562837241%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2646342-1%2526h%253D2058067351%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.connectria.com%25252Fabout_us%25252Fno_jerks_allowed.php%2526a%253DNo%252BJerks%252BAllowed%26a%3DNo%2BJerks%2BAllowed&a=No+Jerks+Allowed)®, nach der jeder Mitarbeiter stets sein Bestes gibt, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Unser Anspruch, The Jerk Free Company®, reicht dabei über unsere Mitarbeiter hinaus. Es ist einfach, mit uns zusammenzuarbeiten. Mit flexiblen Konditionen, skalierbaren Lösungen und klarer Preisgestaltung decken wir den Technologiebedarf von Organisationen aller Größen ab.

