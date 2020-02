Connectria

Connectria ergänzt DSGVO-konformes Rechenzentrum für IBM i Cloud und VMware Cloud in Amsterdam

Connectria, ein globaler Anbieter von gemanagten Cloud-Services und Cloud-Hosting, gab heute die Erweiterung seines IBM i Cloud Hosting, VMware Cloud Hosting und Rechenzentrumbetriebs in der Europäische Union (EU) bekannt, mit der Ergänzung eines DSGVO-konformen Rechenzentrums im Equinix Amsterdam Metro International Business Exchange(TM) in den Niederlanden.

"Mehr als ein Drittel unserer Kunden hat Standbeine in der EU oder im Nahen Osten", sagte Rusty Putzler, Vice President und COO von Connectria. "Wir haben Equinix in Amsterdam ausgewählt, um ein Rechenzentrum für die IBM i Cloud und VMware Cloud hinzuzufügen, weil es eines der besten Rechenzentren der Welt ist und im wirtschaftlichen Herzen Europas mit mehr als 250 Netzwerkbetreibern liegt, die dem Rechenzentrum dienen. Diese Einrichtung bietet den perfekten Standort für Organisationen, die wollen, dass sich ihre IBM i- und VMware-Systeme innerhalb der EU in einem DSGVO-konformen Rechenzentrum befinden und die sich auf Connectrias branchenführenden Managed Services und Support für IBM i und VMware stützen."

"Wir sind begeistert, nach Europa zu expandieren", kommentierte Rich Waidmann, Gründer, Präsident und CEO von Connectria. "Seit mehreren Jahren haben wir unsere Ausdehnung nach Europa geplant, und nun hat uns das dynamische Wachstum unseres IBM i- und VMware Cloud-Geschäfts ermöglicht, den ersten Schritt zu machen, um weltweit Rechenzentren zur Verfügung zu haben", fügte er hinzu. "Ich würde außerdem erwarten, dass wir innerhalb der nächsten Jahren auch in andere Teile der Welt expandieren werden."

Informationen zu Connectria

Das im Jahr 1996 gegründete Unternehmen Connectria ist 15 Mal als "Best Place To Work" eingestuft worden und bietet mit Preisen ausgezeichnetes Cloud-Hosting, Cloud Managed Services, Cloud-Sicherheit sowie Cloud-Managementsoftware für mehr als 1000 Kunden weltweit. Wir waren das erste HIPAA-konforme Unternehmen für gemanagtes Hosting und das erste Unternehmen, das HIPAA- und PCI-Compliance in AWS und Azure bereitgestellt hat. Wir sind auch der größte IBM i (AS/400) Cloud-Provider (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2719333-1&h=388047769&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2719333-1%26h%3D508120573%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2646342-1%2526h%253D123651429%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.connectria.com%25252Ftechnology%25252Fibm%25252Fibm-i-hosting%25252F%2526a%253DIBM%252Bi%252B(AS%25252F400)%252Bcloud%252Bprovider%26a%3DIBM%2Bi%2B(AS%252F400)%2Bcloud%2Bprovider&a=IBM+i+(AS%2F400)+Cloud-Provider) der Welt. Durch die Hinzufügung von WSM im Jahr 2019 sind wir außerdem zu einem Marktführer zur Bereitstellung von Cloud-Migration und Transformationsdiensten für Organisationen aller Größenordnungen geworden.

Im Zentrum von Connectria liegt unsere Unternehmensphilosophie No Jerks Allowed (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2719333-1&h=2697125011&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2719333-1%26h%3D3196274203%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2646342-1%2526h%253D2058067351%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.connectria.com%25252Fabout_us%25252Fno_jerks_allowed.php%2526a%253DNo%252BJerks%252BAllowed%26a%3DNo%2BJerks%2BAllowed&a=No+Jerks+Allowed)®, die Grundlage für den besonders engagierten Einsatz jedes einzelnen Mitarbeiters ist, um unsere Kunden optimal zu unterstützen. Das Motto "The Jerk Free Company® " geht jedoch noch über unsere Mitarbeiter hinaus. Es ist unkompliziert, mit uns Geschäfte zu machen, denn wir bieten flexible Bedingungen, skalierbare Lösungen und klare Preisgestaltung, um die Technologieanforderungen von Organisationen jeder Größe zu erfüllen.

