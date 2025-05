Die Spezialisten - Reisen ausser gewöhnlich

Wo Frauen Zukunft schaffen: Besondere Studien- und Begegnungseise mit der Pionierin Jackie Helfenberger in Ruanda

Was bringt eine Schweizerin dazu, in Ruanda eine Hotelfachschule für junge Menschen, vorrangig für Frauen, zu gründen? Und was erzählt das über eines der dynamischsten Länder Afrikas? Jackie Helfenberger begleitet Ende September eine besondere Studien- und Begegnungsreise von Background Tours. Besonders, weil Teilnehmenden auf dieser Ruanda-Reise zu einmaligen Erlebnissen kommen.

Diplomfeier und runder Tisch

Jackie Helfenberger hat im Distrikt Nyamasheke am Kivu-See die Sangira Hotelfachschule aufgebaut, die jungen Menschen eine praxisorientierte Ausbildung ermöglicht und ihnen so den Einstieg in ein selbstbestimmtes Berufsleben eröffnet. Vorrangig werden Frauen ausgebildet, da sie unter den schwierigsten Bedingungen leben und einen entscheidenden Beitrag zur Ernährung ihrer Familien leisten. «Ich nehme mit meinen Reisenden an der Diplomfeier der Schule teil und biete ihnen einen Einblick in die Wirksamkeit von gelebter Entwicklungsarbeit», so Jackie Helfenberger.

Die Rolle als Gastredner an der Diplomfeier hat auf dieser Reise André Lüthi, CEO der Globetrotter Group, inne: «Als gelernter Bäcker weiss ich, dass eine gute Ausbildung Türen öffnen kann, die einem erst verschlossen schienen.» Vor der Feier nehmen die Reisenden an einem «Roundtable» teil, an dem Lüthi, Politiker*innen und Personen aus der Wirtschaft unter anderem über die wirtschaftliche und touristische Entwicklung der bisher benachteiligten Region diskutieren.

Rad-WM in Kigali

Ein weiteres Highlight der Reise bildet die Rad-Weltmeisterschaft in Kigali, der Hauptstadt Ruandas. Die Teilnehmenden schauen sich live die letzte Etappe des Elite-Strassenrennens an. Die dortige Austragung der WM lenkt internationale Aufmerksamkeit auf das ostafrikanische Land – bereits im Vorfeld und das nicht nur positiv aufgrund der dortigen Lage (siehe letzter Abschnitt zum Thema sicheres Reiseland).

Ruanda ist, stand heute, ein sicheres Reiseland

Obschon die Beziehungen zwischen Ruanda und den verschiedenen Nachbarstaaten angespannt sind, gilt Ruanda als sicheres Reiseland. So schreibt es das EDA, worauf sich Background Tours beruft. Der Reiseveranstalter beobachtet die Situation laufend und aktiv und würde die Reise bei jeglichen Bedenken nicht durchführen. Darüber hinaus erhält Jackie Helfenberger anfangs Mai eine Nachricht aus Ruanda von Vincent Karega, Sonderbotschafter für die «Region der Grossen Seen». Ein Auszug daraus: «Ich bestätige, dass Ruanda, trotz den Unruhen in einigen Nachbarländern, innerhalb des Landes und an seinen Grenzen sicher ist.»

Mehr Hintergrund über Jackie Helfenberger

➢ «Fachkräftemangel in Afrika – Schweizerin bringt Berufsbildung nach Ruanda», SRF Reporter vom November 2023 → zur Doku

➢ Ruanda – das Land der Frauen: Background Tours im Gespräch mit Jackie Helfenberger, September 2024 → zum Video

Weitere Auskünfte und Bildmaterial

Daniel Bill, CEO und Ansprechperson für Medienschaffende T +41 031 313 00 10, daniel.bill@diespezialisten.reisen

Simone Anderegg, Verantwortliche für Marketing und Kommunikation T +41 31 313 00 27 | simone.anderegg@diespezialisten.reisen

Reiseveranstalter und Buchungen

Background Tours, Neuengasse 30, 3001 Bern T +41 31 313 00 22, info@background.ch, www.background.ch

➢ Background Tours ist eine Marke von «Die Spezialisten» https://www.diespezialisten.reisen

➢ «Die Spezialisten» sind Mitglied der Globetrotter Gruppe www.globetrotter-group.ch