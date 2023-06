STARTUP AUTOBAHN powered by Plug and Play

Silicon-Valley-Tech-Kompetenz vereint mit dem besten deutschen Ingenieurwesen: STARTUP AUTOBAHN EXPO2023 präsentiert über 30 Pilotprojekte in Stuttgart

Am Donnerstag, 22. Juni 2023 präsentieren 38 Startups die Projektergebnisse aus ihrer Zusammenarbeit mit Unternehmenspartnern von STARTUP AUTOBAHN powered by Plug and Play auf der jährlichen EXPO in Stuttgart. Die Pilotprojekte, Implementierungen, und Lösungen in den Bereichen Mobilität, Produktion, Enterprise, und Sustainability werden vor mehr als 1.000 internationalen Gästen präsentiert, darunter Vorstandsmitglieder und Führungskräfte der führenden Automobilkonzerne, Unternehmer, politische Entscheidungsträger, Investoren, und Tech-Experten.

STARTUP AUTOBAHN powered by Plug and Play ist eine Open Innovation Plattform, die die unvergleichliche Technologiekompetenz des Silicon Valleys und das Beste des deutschen Ingenieurwesens vereint. Genau wie die deutsche Autobahn - die einzige der Welt ohne Tempolimit - beschleunigt STARTUP AUTOBAHN die Verbindungen zwischen Industrieunternehmen und innovativen Startups. Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit werden auf der EXPO vorgestellt, einer Konferenz für geladene Gäste, auf der Technologien der Zukunft und die Innovationskraft von Unternehmen und Startups präsentiert werden.

Inspiriert durch das EXPO2023 Motto "Piloting the Future" erwartet die 1,000 Gäste ein Programm, das die dringlichsten Herausforderungen der Mobilitätsindustrie anspricht: der Übergang zur E-Mobilität, Kreislaufwirtschaft, Heavy-Duty-Mobilität, Lösungen in der Halbleiterindustrie, Innenraumkonzepte der Zukunft, Perspektiven der Nachhaltigkeit wie Batteriemanagement, nachhaltige Materialien und mehr. Auf dem Programm stehen inspirierende Keynotes von Vorstandsmitgliedern, Branchenführern und Politikern, Podiumsdiskussionen, Expertenrunden, geführte Touren durch die Ausstellung, exklusive Präsentationen der Startup-Unternehmens-Kollaborationen und verschiedene Nebenveranstaltungen für Presse, Investoren, Executives und mehr.

Auf der Rednerliste stehen die einflussreichsten Stimmen der Mobilitätsinnovation und die Vorreiter der Automobilbranche: Barbara Frenkel, Mitglied des Vorstandes, Beschaffung bei der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG; Dr. Michael Hafner, Vice President MB.OS Base Layer & MBUX, Mercedes-Benz AG; Jørgen Behrens, Managing Director und VP, Geo Automotive, Google; Mathias Pillin, CTO bei Bosch Mobility; Saeed Amidi, CEO und Gründer, Plug and Play Tech Center; Winfried Hermann, Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg; Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg; Lars Reger, CTO und EVP bei NXP® Semiconductors; Michael Corcoran, President, Global Lead, Analytics & Engineering bei DXC Technology; M. Gürcan Karakas, CEO bei Togg; Barbara Wittenberg, CTO bei 1KOMMA5°; Jan-Maarten de Vries, President Fleet Management Solutions bei Bridgestone Mobility Solutions.

Herausragende Kollaborationen werden zum Abschluss der Veranstaltung auf der Hauptbühne mit dem Plug and Play Global Innovation Award, dem Plug and Play Cross Collaboration Award und dem Plug and Play Sustainability Award ausgezeichnet.

Mehr über das Programm der EXPO2023, die Referenten und die Projektpräsentation: https://expo2023.pnptc.events

Pilotprojekte und Implementierungen

Die präsentierten Technologieprojekte bieten Lösungen in den Bereichen: Umstellung auf Elektrofahrzeuge, Software-definierte Fahrzeuge, Verkehrssicherheit und intelligente Infrastruktur, KI in der Produktion und Automatisierung, Interieur der Zukunft, Lieferketten und Nachhaltigkeit, Connected Cars, generative KI und KI-Inhaltserstellung, digitaler Zwilling und vieles mehr.

Mercedes-Benz & 4.screen

4.screen entwickelt einen "In-Car"-Kommunikationskanal, der den Insassen von Mercedes-Benz Fahrzeugen eine nahtlose Verbindung und Interaktion mit ihrer Umwelt ermöglicht.

Mercedes-Benz & Phononic Vibes

Mercedes-Benz und Phononic Vibes arbeiten in enger Kooperation mit Adler Pelzer. Die Partner entwickeln fortschrittliche Leichtbau-Metamaterialien, die die Schalldämmung im Fahrzeug optimieren.

Mercedes-Benz & SPREAD

In einem Pilotprojekt arbeiten Mercedes-Benz und SPREAD daran, die Komplexität der Fahrzeugelektronik und -elektrik mit Hilfe eines Engineering Intelligence Networks effizient zu reduzieren.

Porsche & About:Energy

About:Energy und Porsche nutzen physikalische Daten, um die Batterieleistung zu maximieren und zu optimieren.

Porsche & Circuit Booking

Porsche und Circuit Booking arbeiten zusammen, um die Faszination für Hochleistungsfahrzeuge zurückzubringen und die Zukunft des Sportwagens zu sichern.

Porsche & Pull Systems

Pull Systems und Porsche kooperieren bei der Erforschung innovativer Einsatzmöglichkeiten von Datenanalyse in Elektrofahrzeugen.

DXC Technology & Brytlyt

DXC Technology und Brytlyt vereinfachen den Lebenszyklus und das Management von Deep-Learning-Modellen für Echtzeit-Vorhersagen in der Fertigungsindustrie.

DXC Technology & Cargo Cube

DXC Technology und Cargo Cube schaffen Transparenz über die globalen Frachtströme eines Herstellers und sorgen für eine optimierte Logistikabwicklung.

DXC Technology & High Mobility & Scope Technology

High Mobility, Scope Technology & DXC bieten eine umfassende Lösung für ein nahtloses Flottenmanagement, Mobilitätsdienste und nutzungsbasierte Versicherungen, um die Zukunft der Mobilität zu gestalten.

DXC Technology & Opinum

DXC bringt sein umfangreiches Verständnis und seine umfassende Erfahrung in der Energie- und Versorgungsbranche zusammen mit der tiefgreifenden Expertise von DXC in den Bereichen Digital, Technologie und Daten in eine wegweisende Partnerschaft mit Opinum ein, um maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen in der Energie- und Versorgungsbranche anzubieten.

ZF & Shipzero

ZF und Shipzero entwickeln gemeinsam einen neuen Standard für Klimaschutz im Straßengüterverkehr.

Webasto & Canatu

Webasto und Canatu arbeiten an der Integration von Heizfolien im Roof Sensor Module für autonomes Fahren.

Webasto & Actasys

Webasto und Actasysy arbeiten an einer Lösung, um Sensoren auch unter extremen Wetterbedingungen frei und sauber zu halten.

Webasto & Filics

Webasto und Filics erschließen neue Möglichkeiten zur Automatisierung der Intralogistik in engen und anspruchsvollen Umgebungen bei hoher Vielfalt der Ladungskapazität.

Schaeffler & Arkite

Schaeffler und Arkite entwickeln dynamische AR-basierte Anweisungen und ermöglichen eine Echtzeitvalidierung der korrekten Beladung.

Schaeffler & deskbird

Schaeffler setzt deskbird's Technologie ein, um das Arbeitsplatz-Erlebnis seiner Mitarbeiter zu verbessern und wertvolle Einblicke in die Nutzung der Arbeitsplätze zu gewinnen.

Bosch & Certivity

Immer auf dem neuesten Stand der Regulatorik: Bosch und Certivity optimieren die regulatorischen Prozesse in den Bereichen Fahrerlebnis (XC-DX) und automatisiertes Fahren (XC-AD).

Bosch & SonoBeacon

Bosch und SonoBeacon entwickeln und testen gemeinsam ein optimiertes System, das die Auslastung von Passagieren in autonomen Fahrzeugen automatisch erfasst und analysiert.

Bosch & Synthesia

Bosch kooperiert mit Synthesia, um eine KI-gestützte Videoerstellung einzuführen und damit sein Portfolio an generativen KI-Lösungen zu erweitern.

STMicroelectronics & BeonD

STMicroelectronics und BeonD arbeiten an einer intelligenten Sitzlösung, die auf der renommierten Sabelt-Rennwagenlinie basiert und von STMicroelectronics' AutoDevKit unterstützt wird.

STMicroelectronics & Newtwen

Newtwen arbeitet mit STMicroelectronics zusammen, um virtuelle Sensoren für Leistungsmodule und Batteriemanagementsysteme zu entwickeln.

STMicroelectronics & 2electron

2electron verleiht Elektrofahrzeugen wieder das Fahrgefühl eines Verbrennungsmotors, in dem die eingesetzte Technologie in Bezug auf Fahrzeugdynamik und Leistungsfähigkeit das Fahrerlebnis eines herkömmlichen Motors nachahmen kann. STMicroelectronics hat bei der Zusammenarbeit mit 2electron die für die Automobilindustrie geeignete Hardware Plattform Accordo 5 bereitgestellt und das Team dabei unterstützt, das Produkt von einem PoC zu einer industrialisierten Lösung für den Einsatz in OEM-Fahrzeugen weiterzuentwickeln.

Bridgestone Mobility Solutions & Bia

Durch die intelligente Kombination von Webfleet-Telematikdaten und der Optimierungssoftware von Bia wird die Zuverlässigkeit und Produktivität von eFleets maximiert, während gleichzeitig Spitzenlasten, Energiekosten und CO2-Emissionen minimiert werden.

Bridgestone Mobility Solutions & Chargylize

Bridgestone Mobility Solutions und Chargylize bieten eine datengetriebene Lösung zur Elektrifizierung von Flotten.

Bridgestone Mobility Solutions & Peregrine.ai

Bridgestone Mobility Solutions arbeitet mit Peregrine.ai zusammen, um Computer Vision und KI in neuen Datenlösungen zu nutzen.

NXP Semiconductors & Sonatus

Sonatus und NXP arbeiten gemeinsam daran, die größten architektonischen Herausforderungen auf dem Weg zu sichereren, intelligenteren und effizienteren Fahrzeugen zu bewältigen.

Hyundai Motor Company & Smart Audio Technologies

Smart Audio erprobt die innovative SmartMute®-Technologie in Zusammenarbeit mit der Hyundai Motor Company.

ADAC & Audvice

ADAC arbeitet mit Audvice zusammen, um Wissen mithilfe fortschrittlicher Sprachtechnologie zu dokumentieren und effektiv zu teilen.

Maxion & UBQ Materials

Maxion ersetzt Einweg-Holzpaletten und Kunststoff-Separatoren durch nachhaltige, wiederverwendbare Kunststoffe, hergestellt mit UBQ(TM).

Über STARTUP AUTOBAHN powered by Plug and Play

STARTUP AUTOBAHN powered by Plug and Play ist eine offene Innovationsplattform, die eine Schnittstelle zwischen innovativen Technologieunternehmen und branchenführenden Konzernen bildet. Die Basis des Programms ist die Partnerschaft, die sich zwischen Startups und den Geschäftsbereichen der Unternehmen entwickelt. Die beiden Unternehmen sind von Anfang an gleichberechtigt: Gemeinsam bewerten sie das Potenzial für ein Joint Venture, treiben die Pilotierung der Technologie und arbeiten auf das ultimative Ziel hin - eine erfolgreiche produktionsreife Implementierung. STARTUP AUTOBAHN powered by Plug and Play moderiert eine Community für Zusammenarbeit mit Fokus auf umsetzbaren Ergebnissen. Seit der Gründung der Plattform im Jahr 2016 wurden mehr als 400 Projekte mit über 300 Startups erfolgreich abgeschlossen.

Founding Partners: Mercedes-Benz AG, Plug and Play Tech Center, University of Stuttgart, ARENA2036.

Anchor Partners: Porsche AG, DXC Technology, Deutsche Post DHL, ZF, Webasto, Motherson, Schaeffler, Bosch, STMicroelectronics, Bridgestone Mobility Solutions, NXP.

Ecosystem Partners: Hyundai, AGC, Eberspächer, Forvia, ADAC, Novelis, CEAT, GF Casting Solutions, Maxion, Sekisui, Plastic Omnium, Huf Group, Togg, Hero MotoCorp, Amber Enterprises, Hutchinson.

Über Plug and Play Tech Center

Plug and Play ist eine führende Innovationsplattform, die Startups, Firmen, Venture Capital Unternehmen, Universitäten und Regierungsbehörden verbindet. Plug and Play hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und ist an über 50 Standorten auf fünf Kontinenten vertreten. Die Plattform bietet Innovationsprogramme für Unternehmen an und unterstützt die Unternehmenspartner in jeder Phase ihrer Innovationsreise, von der Ausbildung bis zur Umsetzung. Weiterhin sind Startup-Accelerator-Programme und ein eigenes Venture Capital Standbein von Plug and Play, um Innovationen in verschiedenen Branchen voranzutreiben. Investiert wurde bereits in Hunderte erfolgreiche Unternehmen, darunter Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club, N26, PayPal und Rappi.

Webseite: www.plugandplaytechcenter.com/startup-autobahn

www.startup-autobahn.com