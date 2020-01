Pierre-Yves Rochon (PYR)

40 Jahre Design für 5-Sterne-Luxuserfahrungen: Lernen Sie die verantwortlichen Designer kennen

In Paris funkelten Diamanten und es floss der Champagner, als das Innenarchitektur-Unternehmen Pierre-Yves Rochon (PYR) 40 Jahre Design für das Luxus-Hotel- und Gastgewerbe feierte. Auf der 40. Jubiläumsfeier stellte Gründer und Global Design Director Pierre-Yves Rochon zudem die Senior-Design-Leiterinnen und -Leiter vor, die seine kreativen Visionen zum Leben erwecken und für den Erfolg des Unternehmens eine Schlüsselrolle einnehmen.

Sie arbeiten von Büros in Paris und Chicago aus mit Rochon zusammen und erstellen zeitlose Designs, die bedeutungsvolle Geschichten erzählen und Ausdruck für Schönheit, Komfort und Authentizität sind. Gemeinsam leiten sie das Design und die Implementierung von hochkarätigen Architektur- und Innenarchitekturprojekten in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien.

- Stéphane Renaud, ein modernistischer Architekt, der zeitgenössische Formen in das neu eröffnete Hotel Martinez Cannes, den Flagship-Store von Boucheron in Paris und das laufende Projekt Mandarin Oriental in Moskau einbringt. - Claire Mabon, eine klassische Innenarchitektin, die ein feminines französisches Flair in die legendären Hotels Four Seasons George V Paris, Shangri-La Paris, Waldorf Astoria Beverly Hills und Peninsula Shanghai einbrachte. - Jungsoo Kim, ein modernistischer Innenarchitekt, der an verschiedenen Orten der Welt aufwuchs und diese Einflüsse in den Jade Signature Luxusapartment-Tower in Miami, das Four Seasons Tianjin und die Renovierung des legendären Waldorf Astoria New York einbrachte. - Alexandra Parsons, eine klassische Innenarchitektin, die im Waldorf Astoria Doha, das in Kürze eröffnet werden wird, und in Luxusvillen in Peking Brücken zwischen verschiedenen Kulturen schlägt.

"Erfolg wird nicht von einer Person allein erzielt. Er wird von einem Team erzielt. Unsere Senior-Design-Leiterinnen und -Leiter arbeiten seit vielen Jahren mit mir zusammen, um die legendärsten Projekte zum Leben zu erwecken. Ihnen gilt mein vollstes Vertrauen", so Rochon. "Wir bei PYR sind nicht nur Franzosen oder nur Amerikaner. Wir sind eine Mischung aus vielen Kulturen und Blickwinkeln, und das ist unsere Stärke."

Informationen zu Pierre-Yves Rochon (PYR)

PYR wurde 1979 in Paris gegründet und ist das weltweit führende Innenarchitektur-Unternehmen für das Luxus-Hotel- und Gastgewerbe und Luxus-Wohnumgebungen. Das Unternehmen erstellt komfortable, elegante und authentische Designs für historische und neue Immobilien in der ganzen Welt. Sein einzigartiger Designansatz liefert preisgekrönte Ergebnisse für Luxusmarken wie Four Seasons, Ritz-Carlton, Waldorf Astoria, Fairmont, St. Regis, Peninsula, Shangri-La, Sofitel, InterContinental und zahlreiche Boutique-Hotels.

PYR hat in Zusammenarbeit mit den innovativsten Chefköchen der Welt, u. a. Joël Robuchon, Alain Ducasse, Paul Bocuse, Gérard Boyer und Jean-Georges Vongerichten, Restaurantumgebungen erstellt. PYR entwirft auch maßgeschneiderte Möbel und Einrichtungsgegenstände, Teppiche, Beleuchtung und Accessoires für Projekte und arbeitet mit internationalen Herstellern von Luxusgütern zusammen, um kommerzielle Produktlinien für den weltweiten Verkauf zu erstellen.

Die Büros in Paris und Chicago arbeiten Hand in Hand; die Designer und technischen Mitarbeiter bilden integrierte Projektteams, die das gesamte Spektrum an Design-Leistungen bieten, vom Entwurf bis zur Durchführung. Die Designleitung ist an allen Aspekten des Prozesses voll beteiligt und verfolgt das ultimative Ziel, das Business und strategische Ziele der Kunden in wertvolle und dauerhafte Designlösungen zu verwandeln.

