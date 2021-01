OCC Assekuradeur GmbH

Deutschlands größte Onlinemesse für Oldtimer, Youngtimer & Co. - 2. Classics to Click startet im März

TV-Stars Detlev "Det" Müller und Helge Thomsen sind dabei

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Sie ist Deutschlands einzige Onlinemesse mit freiem Eintritt für alle Oldtimerfans - die Classics to Click. Vom 26. März bis 31. März 2021 öffnet die virtuelle Leistungsschau für automobile Klassiker, Youngtimer & Co. zum zweiten Mal ihre digitalen Tore.

Die größte Onlinemesse der Oldtimerszene lockt wieder mit Live-Vorträgen, Expertentalks, Werkstadtrundgängen und prominentem Besuch.

Veranstalter der Classics to Click ist die Lübecker OCC Assekuradeur GmbH, Marktführer im Segment für Spezialversicherungen für Oldtimer, Youngtimer und Premiumcars in der D-A-CH-Region.

OCC-Geschäftsführerin Désirée Mettraux: "Wir freuen uns, dass schon die Premiere im letzten Jahr in der Oldtimercommunity und in der Fachwelt so gut angekommen ist. Deswegen wollen wir die zweite Auflage noch besser und noch spannender machen. Ein Schwerpunkt liegt diesmal auf Innovationen rund um das Thema automobile Klassiker. Damit geben wir auch Start-Ups der Szene die Gelegenheit, sich vor großem Publikum zu präsentieren."

Zu den Ausstellern in März gehören u.a. zwei der größten Automobilclubs Deutschlands: der Auto Club Europa e.V (630.000 Mitglieder) und der Automobilclub von Deutschland (AvD) mit 1,4 Millionen Mitgliedern.

Classic Trader, Europas Marktplatz für Oldtimer, startet zur Classics to Click seinen Pop Up-Store. Im Privatmuseum Druten (Holland) stehen 300 Oldtimer zum Verkauf. Das Besondere: Messebesucher können sich Fahrzeuge, die sie interessieren, in einer Livevideoschalte vor Ort zeigen lassen. Mitarbeiter gehen mit einer Kamera zum Oldtimer und filmen das gewünschte Detail (z.B. Innenraum, Motorraum, Kofferraum). Der Messebesucher steuert bequem vom Wohnzimmer aus den Verkäufer in Holland und kann das Auto bei Gefallen in einer Auktion ersteigern.

Für Aufsehen werden auch prominente Besucher sorgen. Detlef "Det" Müller, beliebter RTL II-Moderator ("GRIP - das Motormagazin", "Mein neuer Alter") und Youngtimer-Experte freut sich auf Benzingespräche mit seinen Fans, sein TV-Kollege Helge Thomsen ("GRIP") wird Livetalks moderieren.

Laura Kukuk, Deutschlands jüngste Oldtimer-Sachverständige, will den Messebesuchern ihre Werkstatt zeigen. MICARE PS, Hoots Sensortechnik und Lederzentrum GmbH präsentieren ihre neuesten Produkte. Ebenfalls dabei sind: TÜV SÜD, Schuppen Eins Bremen, Classic Analytics, Get Your Classic, Lebenshilfe Gießen und FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH.

Als Medienpartner begleiten OLDTIMER Markt, Radio Oldtimer, Austro Classic, Oldtimer Guide AT und Classic Trader die größte deutsche Onlinemesse für klassische Fahrzeuge.

Besucher können sich ab sofort kostenlos anmelden unter www.classics-to-click.de

Aussteller-Infos gibt es unter https://classics-to-click.de/ausstellerinfo/

Über OCC

OCC Assekuradeur (1984 gegründet) ist Marktführer im Segment der Spezialversicherungen für Oldtimer, Youngtimer und hochwertige Sportwagen in der kompletten D-A-CH-Region. Das Unternehmen beschäftigt an seinen Standorten in Lübeck, Wien und Zürich über100 Mitarbeiter.

Pressekontakt:

OCC Assekuradeur GmbH

Unternehmenskommunikation

Dorian Rätzke

Wielandstraße 14b-c

23558 Lübeck

Tel. 0451 871 84 224

E-Mail: presse@occ.eu