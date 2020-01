Ries Strategy Positioning Consulting

Ries Strategy Positioning Consulting beruft China-Chef zum Global CEO

Ries Strategy Positioning Consulting hat heute die Ernennung seines China-Chefs Simon Zhang zum Global CEO gemeldet. Mit der Besetzung ist Ries Strategy Positioning Consulting in der Lage, seinen Vorsprung in mehreren Märkten zu konsolidieren, sein globales Kollaborationsnetz zu stärken und Unternehmen beim globalen Markenaufbau zu unterstützen.

Simon Zhang wurde im Rahmen eines kürzlich anberaumten Ries Global Partner Meeting in Shanghai zum Global CEO ernannt. Zentrales Thema des Treffens war die Unterstützung von chinesischen Unternehmen, um sich im internationalen Wettbewerb zu behaupten. Anwesend waren Partner aus Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien. Bei dem Treffen wurde auch das globale Lenkungsteam von Ries bekanntgegeben. Dazu gehören die Global Co-Chairs Al Ries und Laura Ries, Global CEO Simon Zhang und Global Partner Michael Brandtner (Europa).

Ries wurde 1963 in den USA von Al Ries gegründet, Erfinder der Positioning-Theorie. Sie gilt als eines der einflussreichsten Marketing-Konzepte in den USA. 2007 wurde Al Ries neben Peter Drucker, Warren Buffett, Jack Welch und Steve Jobs zu einem der "Top 10 Business Gurus" gewählt. In den vergangenen 50 Jahren hat Ries Strategy Positioning Consulting auf Basis der Positioning-Theorie den Aufbau mehrerer führender globaler und regionaler Marken unterstützt.

Al Ries und Laura Ries sind voll des Lobes über Simon Zhangs Engagement zur Förderung der Positioning-Theorie. Simon Zhang hat das Ideengerüst um die Kategorie-Strategie ergänzt, die einen messbaren Beitrag zu Geschäftsinnovation und -wachstum geleistet hat. Al Ries sagte: "Im 21. Jahrhundert spielt China auf den globalen Märkten eine dominante Rolle. Das Land verwertet noch nie dagewesene Chancen für die globale Entwicklung. Die erfolgreiche Anwendung der Positioning-Theorie in chinesischen Unternehmen lässt erwarten, dass sie auf den globalen Märkten ein enormes Potenzial entfalten wird. Wir sind überzeugt, dass Ries Strategy Positioning Consulting mit Simon an der Spitze noch mehr Marken zum globalen Erfolg verhelfen wird."

Simon Zhang kam 2007 zu Ries Strategy Positioning Consulting und hat in Eigeninitiative das China-Team aufgebaut. In nur 12 Jahren hat das China-Team unter Simon Zhang beim Aufbau zahlreicher chinesischer Marken geholfen, die in China und sogar weltweit zu Marktführern aufgestiegen sind. Dazu zählen unter anderem Kweichow Moutai (weltgrößter Hersteller von Qualitätsspirituosen), Wong Lo Kat (weltgrößte Marke im Kräuterteesegment), ROBAM (weltgrößter Hersteller von Dunstabzugshauben), Cha Cha (weltgrößter Vermarkter von Sonnenblumenkernen) und Great Wall Haval (Chinas größte SUV-Marke). Mit dieser Erfolgsbilanz konnte Ries Strategy Positioning Consulting seinen Vorsprung auf dem chinesischen Markt für strategische Positionierung und Beratung konsolidieren.

Simon Zhang kommentierte: "Es ist eine große Ehre, dass der Erfinder der Positioning-Theorie Al Ries, Laura Ries und weitere globale Partner mir ihr Vertrauen schenken. Nach meiner Meinung sind im 21. Jahrhundert der globale Wettbewerb und der Kategorieaufbau die beiden entscheidenden Strömungen. Aus diesem Grund werden wir verstärkt globale Unternehmen beim globalen Markenaufbau und bei innovativen Kategoriekonzepten unterstützen. Dabei konzentrieren wir uns auf die USA und China als zentrale Schauplätze des Geschehens mit Indien, Brasilien, Deutschland und Russland als Schlüsselmärkte. Wir werden unser globales Servicenetz weiter ausbauen, damit unsere Positioning-Theorie auf den Weltmärkten besser implementiert und angewandt wird."

