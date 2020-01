Laffite supercars

G-Tec X-Road: Supercar-Geländewagen jetzt bestellbar

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Ein neues Marktsegment in der Autoindustrie

Das erste straßentaugliche Allzweck-Supercar mit immenser Antriebskraft, ungewöhnlicher Leistungsfähigkeit und luxuriöser Wirkung, kann ab sofort bestellt werden.

Mit maximal 700 PS bei nur 1300 kg verfügt der Fahrer über das Leistungsgewicht eines Supercars (4,09 Pfund/PS), im Bereich der Geländewagen über die beste Leistungsfähigkeit aller Zeiten und das Fahrzeug ist nun zum Kauf freigegeben.

Bei einem Federweg von 17-Zoll, ähnlich einem Paris-Dakar-Prototyp, kann der Fahrer das Fahrzeug in der Wüste zum Springen und Fliegen bringen und auf Autobahnen und Straßen problemlos navigieren.

Laffite Supercars ist ein in Los Angeles, Miami und Valencia (Spanien) angesiedeltes Unternehmen von Bruno und Laetitia Laffite, das auf Automobil-Design und auf die Herstellung von straßentauglichen Konzeptfahrzeugen in limitierten Serien spezialisiert ist.

G-TEC plante und entwickelte das Fahrgestell unter der Leitung des berühmten Rennauto-Ingenieurs Philippe Gautheron.

Das auf den Spitzen-Motorsport spezialisierte Team Virage Group übernahm die mehrere Jahre dauernde Feineinstellung des Fahrzeugs. Es leitet auch das Supercars Leistungszentrum von Laffite in Spanien.

Die Endmontage des Fahrzeugs erfolgt in Los Angeles. Es ist für die Straßen Kaliforniens zugelassen und befindet sich so an einem idealen Ort für den internationalen Vertrieb.

Die weltweiten Kunden von Laffite können heute ihre Bestellungen für eine limitierte Ausgabe von nur 30 X-Road aufgeben.

Die Auslieferungen starten am Jahresende 2020. Einzelhandelspreise starten bei 465 000 Dollar mit zahlreichen Optionen, einschließlich einer voll elektrischen Version ab 545 000 Dollar. Interessierte Käufer müssen sich auf der folgenden Webseite anmelden

https://www.laffitesupercars.com

Alle Spezifikationen, Fotos und Video unter https://www.laffitesupercars.com

Laffite Supercars arbeitet auch an vertraulichen Projekten für angesehene Kunden, die ein straßentaugliches Supercar der ganz besonderen Art erwerben möchten.

Über Laffite: Bruno Laffite ist der Neffe des legendären sechsfachen Formel 1 Gewinners Jacques Laffite; er nahm in den neunziger Jahren mehr als 15 Jahre lang an zahlreichen Rennveranstaltungen teil.

Laetitia Laffite fuhr und testete zahlreiche Sportwagen, war 15 Jahre lang im Bereich der Kunst, u. a. auch als Kunsthändlerin im namhaften Monaco Yacht Club, tätig.

Das Unternehmen Laffite arbeitet gerade an einem weiteren, neuen Supercar Konzept, das Anfang Februar 2020 vorgestellt werden soll.

