Die L'OCCITANE Gruppe verstärkt Unterstützung für das Gesundheitspersonal, das gegen die Coronavirus-Epidemie kämpft

Genf und Manosque, Frankreich (ots/PRNewswire)

Die L'OCCITANE Gruppe, ein Pionier für Kosmetik- und Pflegeprodukte mit natürlichen Inhaltsstoffen, hat beschlossen, Teile ihrer Produktionseinrichtungen auf die Herstellung von 70.000 Litern Hände- Desinfektionsmitteln umzustellen. Diese Produkte werden den Gesundheitsbehörden und den Fachkräften im Gesundheitswesen in Frankreich gespendet.

Die L'OCCITANE Gruppe wird ausserdem 25.000 Stück Seife und Handcreme an das Personal des Universitätskrankenhausverbunds von Paris (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, AP-HP) verteilen. Dies ist Teil der Bemühungen, das Gesundheitspersonal im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie in den Ländern zu unterstützen, in denen das Unternehmen tätig ist.

Gross angelegte Produktion von Hand-Desinfektionsmitteln

Als Reaktion auf den raschen Anstieg der Zahl der Coronavirus-Fälle in Frankreich wurden einige der Einrichtungen in Manosque in Südfrankreich, die Kosmetik- und Pflegeprodukte für die Marken L'OCCITANE en Provence und Melvita herstellen, für die Produktion von Hand-Desinfektionsmitteln mit Verbene-Duft umgestellt.

Die ersten 10.000 300ml-Flaschen mit Hand-Desinfektionsmitteln werden heute versandt. Bis zum Ende der Woche werden 50.000 300ml-Flaschen mit insgesamt 15.000 Litern Desinfektionsmittel hergestellt, die Gesundheitsdiensten, Feuerwehrleuten und Krankenhäusern einschliesslich dem Universitätskrankenhausverbund von Paris AP-HP zugutekommen, und es ist geplant, die Produktion auf rund 70.000 Liter zu erhöhen. Die L'OCCITANE Gruppe bedankt sich bei ihren Partnern, die dazu beigetragen haben, die Produktion von Desinfektionsmitteln zu ermöglichen, insbesondere bei Dis tilleries et Domaines de Provence , die 16.000 Liter Alkohol zur Verfügung gestellt haben.

Unterstützung für Gesundheitsfachkräfte in Asien und Europa

- Die chinesische Zweigniederlassung der L'OCCITANE Group hat Ärzte seit Februar durch die Spende von mehr als 20.000 Stück Feuchtigkeitslotion und Shea Butter-Handcreme an Krankenhausmitarbeiter in Wuhan und Shanghai unterstützt, um zur Linderung der Hautläsionen beizutragen, die aufgrund von längerem Tragen von Schutzkleidung entstehen. - Diese Hilfestellung wurde in Korea mit der Spende von 20.000 Stück intensiv pflegendem Handbalsam und Shea Butter-Milchseife an die koreanische Ärztekammer fortgesetzt. - In Grossbritannien hat L'OCCITANE en Provence Handpflegeprodukte an die Mitarbeiter des staatlichen Gesundheitssystems (National Health Service - NHS) gespendet. - Die französische Zweigniederlassung Laboratoires M&L spendete Desinfektionsmittel für Feuerwehrleute in den Departments Alpes-de-Haute-Provence und Bouches-du-Rhône und die örtlichen Krankenhäuser. Des Weiteren wurde Seife an das Pflegeheim Saint Barthélemy in Marseille gespendet, das sich um pflegebedürftige ältere Menschen in Not kümmert. - Die Produktionsstätte in Ardèche lieferte ausserdem Masken, Schürzen, Handschuhe und Desinfektionsmittel an die örtlichen Gesundheitsdienste. - M&L Distribution, die andere französische Zweigniederlassung der Gruppe, hat 25.000 Stück Seife und Handcreme für das Personal des AP-HP gespendet.

Reinold Geiger, Chairman und Chief Executive Officer der L'OCCITANE Gruppe, kommentierte: "Die L'OCCITANE Gruppe hat bereits im Februar durch die Spende von Feuchtigkeitslotion und Handcreme an das Krankenhauspersonal in Wuhan und Shanghai auf die COVID-19-Epidemie reagiert. Jetzt, da die Krise in Europa angekommen ist, weiten wir diese Unterstützung auf die europäischen Fachkräfte in der Gesundheitsversorgung aus, deren Arbeit und Einsatz bewundernswert sind. Ich möchte unseren Mitarbeitern, die intensiv mit der Herstellung von Hände-Desinfektionsmitteln beschäftigt sind und gleichzeitig unseren regulären Betrieb aufrechterhalten, meinen herzlichen Dank aussprechen. Unsere Gesellschaft durchlebt eine Zeit voller Herausforderungen. Wenn wir unsere Anstrengungen mit einem guten Mass an Bescheidenheit bündeln, können wir dazu beitragen, diese Herausforderungen zu bewältigen".

