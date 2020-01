Persistent Systems

Persistent Systems meldet Umsatz von 129,43 Mio. $, 3,1 % Wachstum im Quartalsvergleich für Q3GJ20

Pune, Indien, und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Übersicht

Persistent Systems (https://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) hat heute seine vom Vorstand genehmigten Geschäftszahlen für das am 31. Dezember 2019 beendete dritte Quartal veröffentlicht.

Konsolidierte finanzielle Eckdaten für das am 31. Dezember 2019 beendete Quartal

Q3GJ20 Wachstum im Quartalsvergleich Umsatz 129,43 3,1 % (USD, in Millionen) Umsatz 9.227,29 4,3 % (INR, in Millionen) EBITDA 1.234,31 1,5 % (INR, in Millionen) Gewinn vor 1.139,75 -1,4 % Steuern (INR, in Millionen) Gewinn 879,26 2,2 % nach Steuern (INR, in Millionen)

Der Vorstand beschloss bei seinem Meeting am 30. Januar 2020 eine Zwischenausschüttung von 9 INR je Aktie bei einem Nennwert von 10 INR je Aktie für das Geschäftsjahr 2019-20.

"In diesem Quartal hat sich der Erfolg unseres neuen Go-to-Market-Ansatzes erwiesen; im BFSI-Segment sind wir mit dem größten Geschäftsabschluss des Quartals gestartet. Mit unserem kombinierbaren digitalen Mosaik für sämtliche Industrie- und Technologiekategorien können wir die Amortisierungszeit für unsere Kunden verkürzen und die geschäftliche Agilität steigern. Im Kern kombiniert diese Strategie Persistents tiefe Fachkenntnis bei Branchen und Lösungen mit einem flexiblen partnerschaftlichen Ökosystem, das genau auf jeden Kunden zugeschnitten ist. Unser einzigartiger individualisierter und dimensionierter Ansatz und unser Leistungsspektrum sind die Antwort auf zwei zentrale Herausforderung beim Umbau in ein modernes digitales Unternehmen: Komplexität der Alternativen und Integration."

- Christopher O'Connor, CEO & Executive Director, Persistent Systems

"Die Technology Services Unit (TSU) verzeichnete ein globales Wachstum quer durch die Segmente BFSI (Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungsgeschäft), Healthcare & Life Sciences und ISV sowie gleichbleibendes Wachstum bei unseren 20 größten Kunden."

- Sandeep Kalra, Executive Director & President - Technology Services Unit, Persistent Systems

Wichtigste Geschäftsabschlüsse für das Quartal

Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungsgeschäft

Nennenswerte Kundenerfolge

- Entwicklung einer hochmodernen, Bot-basierten intelligenten Plattform für ein aufgewertetes Erlebnis bei Anwendungen im Privatkundengeschäft und bei der privaten Immobilienfinanzierung für eine der größten US-Banken - Entwicklung von Salesforce-basierten Integrationsadaptoren und Anwendungsentwicklung für ein Finanzinstitut in den USA - Kritischer Support durch verbessertes Benutzererlebnis bei Zugangszertifizierung und Identitäts-Management für eine der größten US-Banken - Entwicklung von Kern-Tools für Europas führenden Anbieter von Banken-Software für sein wichtigstes Banken-Softwareprodukt - Implementierung einer cloudbasierten digitalen Kern-Bankenlösung für eine große Privatbank im Asien-Pazifik-Raum - Implementierung und Entwicklung einer Outsystems-basierten Low-Code Rapid Application für einen führenden Generalversicherer in Indien

Nennenswerte Partnererfolge

- Anerkennung als Amazon Web Services (AWS) Advanced Consulting Partner für Daten & Analyse sowie IoT - Anerkennung als Nacha Preferred Partner für digitale Bankenlösungen (https://www.nacha.org/news/nacha-announces-persistent-systems-pref erred-partner-digital-banking-solutions)

Healthcare & Life Sciences

- Entwicklung von Methodik, Modell & Ablaufplan zur Rationalisierung des Anwendungsportfolios für einen der weltgrößten Pharmakonzerne - Generalverantwortung für Entwicklungs- und Testarbeiten, Systemadministration und operativen Support für eine führende HMO-Krankenkasse in den USA

Industrie

- Migration von einer 'Einzeltool-zentrischen' Lösung zu einer kollaborativen Plattform für Anlagenbau für ein führendes europäisches Luft- und Raumfahrtunternehmen - Implementierung neuer Anwartschaften zur Compliance-Sicherheit für ein multinationales (https://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation) französisches Elektroeinzelhandelsunternehmen - Unternehmensweite Implementierung der IBM ELM Software für einen europäischen Hersteller von Schwerlastfahrzeugen - Upgrade der API-Monetisierungsplattform für einen großen Telekommunikationsnetzbetreiber in den USA

ISV & aufstrebende vertikale Branchen

- Implementierung der Salesforce-basierten KI-Lösung Einstein Analytics als Ersatz für das ausgediente Reporting-Tool für ein führendes Unternehmen im Bereich Haartransplantation und -restauration - Implementierung einer softwaredefinierten Virtualisierungslösung für Netzwerke & Netzwerkfunktionen für einen führenden Telekommunikationsnetzbetreiber in Malaysia - Produktentwicklung einer KI-gestützten Lern- und Notenverbesserungsplattform für eines der führenden E-Learning-Startups in Indien

Highlights

Neue Lösungen

- Persistent Digital Credit Union Solution(TM) in Kollaboration mit Gojoko, Mambu auf Basis von Amazon Web Services (https://www.persis tent.com/media/press-releases/persistent-digital-credit-union-solut ion-with-gojoko-and-mambu-now-available-on-aws/) - Strategische Partnerschaft mit OutSystems und Workato zur beschleunigten Low-Code-Integration und Automatisierung (https://www.outsystems.com/news/accelerate-low-code-integration/)

Auszeichnungen

- Weltweit erster Softwareentwickler, der nach #ISO 14064-1:2018 zertifiziert ist - Sieger beim Latin America Region IBM Developer Call for Code 2019 - Preisträger des Association of Talent Development's (ATD) BEST Award 2019

Kunden-Highlights

- Landus Cooperative erhält Highest ROI Award von OutSystems (https://twitter.com/OutSystems/status/1204447213721673728) - Mount Sinai veranstaltet 4. Annual Health Hackathon (https://www.pe rsistent.com/customer-video-persistent-systems-teams-with-mount-sin ai-for-fourth-health-hackathon/) - LungLifeAI nutzt ML-Algorithmen und verkürzt den Zeitaufwand für die Lungenkrebsdiagnose um 70 % (https://www.persistent.com/custome r-video-LungLifeAI-uses-artificial-intelligence-to-enable-life-savi ng-early-diagnosis-of-lung-cancer/)

Weitere Highlights

- Neue Lenkungsebene zur Konsolidierung des Salesforce-Geschäfts in Europa (https://www.persistent.com/media/press-releases/persistent- systems-announces-new-leadership-for-unified-salesforce-practice-in -europe/)

Persistent Systems

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ist ein globaler Lösungsanbieter, der Unternehmen in allen Industriezweigen und geografischen Regionen bei der beschleunigten Digitalisierung, Modernisierung der Geschäftsprozesse und digitalen Produktentwicklung unterstützt.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise:

