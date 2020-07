Equiteq

Equiteq berät Water Street Partners, eine führende Beratungsfirma mit Fokus auf Gemeinschaftsunternehmen und Geschäftsbündnisse, bei ihrem Verkauf an Ankura

"Schwierigere Umstände als die, unter denen das Equiteq-Team aus Adam Tindall, Dan Kim, Ravi Dosanjh und Tom Tartaglia den Abschluss erzielt hat, kann man sich nur schwer vorstellen. Die COVID-Pandemie brach aus, als wir die Absichtserklärung unterzeichneten. Adam und das Team haben uns mit großer Beharrlichkeit, außergewöhnlicher Anstrengung, echter Kreativität und Integrität durch eine Zeit enormer Unsicherheit gesteuert." - Geoff Walker, Mitgründer von Water Street Partners

Water Street Partners, LLC ("Water Street"), eine führende Beratungsfirma mit Fokus auf Gemeinschaftsunternehmen und Geschäftsbündnisse, gab am 02. Juli 2020 bekannt, dass es von Ankura übernommen worden ist - einer in Washington, D.C. ansässigen weltweit aktiven Firma für Geschäfts- und Fachberatungen.

"Wir freuen uns sehr, uns dem Team von Ankura anschließen zu können. Und uns eint die Selbstverpflichtung zum Dienst am Kunden, und eine gemeinsame Kultur, die auf Zusammenarbeit und Respekt beruht", so James Bamford, Mitgründer und Managing Director von Water Street. Wie David Ernst hinzufügte, ebenfalls Mitgründer und Managing Director von Water Street: "Wir freuen uns darauf, mit unseren neuen Kollegen zusammenzuarbeiten und ihnen zu helfen, das Geschäft unserer zusammengeführten Firmen auszubauen - durch fortdauernde Selbstverpflichtung, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen."

"Wir bauen unser Geschäft weiter aus, indem wir Spitzentalente in definierten und attraktiven Marktsegmenten anziehen - und indem wir ein auf Zusammenarbeit ausgerichtetes Umfeld fördern, das diese Leader ermutigt, die Einsichten und Expertise der jeweils anderen zu nutzen, um unseren Kunden hochwertige, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern", so Kevin Lavin, Chief Executive Officer von Ankura. "Water Street ist ein bewährter Marktführer im Sektor für Beratungen zu Gemeinschaftsunternehmen und Geschäftsbündnissen. Diese Kombination erweitert unser Angebot an Fachberatungen für einen wachsenden globalen Kundenstamm, der mit komplexen und herausfordernden Situationen konfrontiert ist."

Geoff Walker zu Equiteqs Rolle bei der Transaktion: "Uns war klar, dass Equiteq in unserem Bereich sehr erfahren ist. Adam und das Team haben uns nicht enttäuscht. Wir sind begeistert, zu welchem Mehrwert sie uns verholfen haben. Und, was noch wichtiger ist, welches "Zuhause" sie für uns bei Ankura gefunden haben, sodass wir weiter unser Geschäft ausbauen, unsere Kunden unterstützen und Chancen für unser Team erarbeiten können."

Adam Tindall, Managing Director des Nordamerika-Geschäfts von Equiteq: "Es war uns eine Ehre, die weltweit führende Beratungsfirma mit Fokus auf Gemeinschaftsunternehmen und Geschäftsbündnisse bei dieser Transaktion vertreten zu können. Das Water Street-Team hat fantastische Arbeit geleistet, ein hoch spezialisiertes und erfolgreiches Geschäft aufzubauen; und Ankura wird für die Firma ein großartiges 'Zuhause' sein, das ihr Wachstum unterstützen kann."

