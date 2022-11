GreenMet

Der führende Anbieter von EV-Metallen in der Lieferkette GreenMet hilft bei der Sicherung von Großinvestitionen der Wall Street

GreenMet, ein führender US-amerikanischer Entwickler nachhaltiger Lieferketten für kritische Mineralien und Metalle für die Vereinigten Staaten, hat dazu beigetragen, eine Investition in Höhe von 50 Millionen USD durch eine Abteilung von Cerberus Capital Management für die Entwicklung des Seltene-Erden-Projekts von Torngat Metals Ltd. zu sichern, einem der größten Seltene-Erden-Projekte der Welt in Strange Lake, Kanada.

Das Seltene-Erden-Projekt in der Region Torngat im Osten von Québec wird ein wichtiges Bindeglied in einer neuen nordamerikanischen Lieferkette für Seltene Erden sein, die für die Erfüllung der Prioritäten in den Bereichen Elektrifizierung, Verteidigung und wirtschaftliche Sicherheit von entscheidender Bedeutung sein werden.

GreenMet steht unter der Leitung von ehemaligen Kriegsveteranen der US-Armee und Beamten, darunter Drew Horn, ein ehemaliger Kommandeur der Special Forces, der während seiner Zeit in der US-Regierung an der Ausarbeitung der strategischen Mineralienpolitik der USA mitwirkte. Als weltweit führender Entwickler von verantwortungsvollen, nachhaltigen und sicheren Lieferketten für kritische Mineralien und Metalle für die Vereinigten Staaten half GreenMet bei der Identifizierung und Entwicklung der Investitionsmöglichkeit in Torngat.

„GreenMet entwickelt zusammen mit der Libra Group, einer internationalen Unternehmensgruppe und einem strategischen Investor von GreenMet, Lieferkettenprojekte wie dieses auf der ganzen Welt, und wir sind stolz auf unsere Rolle bei der Initiierung und Zusammenarbeit beim Torngat Strange Lake Projekt, um Amerikas saubere Energiezukunft zu sichern", sagte Drew Horn, President und CEO von GreenMet. „Dieses Projekt wird dazu beitragen, die Abhängigkeit der USA von ausländischen kritischen Mineralversorgungs- und verarbeitungskapazitäten zu verringern, was diese Investition für die nordamerikanische Wirtschaft, Verteidigung und Energiesicherheit unerlässlich macht."

„Ich fühle mich geehrt, in meiner Rolle bei GreenMet ein Teil der Revolution für saubere Energie zu sein", sagte Darrell Blocker, Vorstandsmitglied von GreenMet. „Nach Jahrzehnten, in denen wir Amerika mit Regierungsfunktionen in den Bereichen nationale Sicherheit und Intelligenz geschützt haben, einschließlich als leitender CIA-Beauftragter in Afrika, weiß ich sehr gut, wie wichtig eine globale Zusammenarbeit ist, um den Bedarf an sauberen Energiemetallen in den USA zu decken, während wir eine wichtige nordamerikanische Lieferkette nicht nur für den Übergang zur Elektrifizierung, sondern auch für unsere nationale Sicherheit und unseren wirtschaftlichen Erfolg aufbauen."

Informationen zu GreenMet

GreenMet ( www.Greenmet.com) ist ein führendes Unternehmen, das die Infrastruktur für nachhaltige, zuverlässige und sichere Lieferketten von kritischen Mineralien und Metallen entwickelt, um den nordamerikanischen Energie- und Technologiebedarf zu decken. Dazu gehören die Produktion von seltenen Erdmineralien und -metallen sowie die Herstellung von wichtigen Magneten, Batteriematerial und grünem Stahl. GreenMet arbeitet mit Ländern auf der ganzen Welt und seinen US-Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass die USA beim Übergang zu einer Zukunft der grünen Energie führend sind.

Informationen zu Torngat Metals Ltd.

Torngat ist ein privates Unternehmen, das das Strange Lake Projekt in der Nunavik-Region von Québec entwickelt, um eine langfristige verantwortungsvolle Versorgung mit Seltenen Erden zu gewährleisten, die für viele High-Tech- und kohlenstoffarme Technologien, einschließlich Elektrofahrzeuge und Windturbinen, erforderlich ist. www.torngatmetals.com.

Informationen zu Cerberus

Cerberus ist ein weltweit führendes Unternehmen für alternative Investitionen mit Vermögenswerten in Höhe von etwa 60 Milliarden USD, das sich auf ergänzende Kredit-, Private Equity- und Immobilienstrategien verteilt. www.cerberus.com.

