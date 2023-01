Sport.Tourismus.Forum

Sport im Urlaub - die neuen Trends im Tourismus

Bild-Infos

Download

St. Gallen (ots)

Am 24. Januar 2023 werden beim Sport.Tourismus.Forum neue Konzepte und Strategien der Sport-Tourismusbranche vorgestellt. 30 Top-Speaker und Experten präsentieren die aktuellen Entwicklungen.

Alles ist in Bewegung. Auch im Tourismus setzten Destinationen vermehrt auf Sport im Urlaub. Beim "Sport.Tourismus.Forum" werden in den Olma-Messen St.Gallen die neuesten Trends und nachhaltige Strategien aus der Sport-Reise-Branche vorgestellt. 30 Top-Speaker und Experten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien präsentieren die aktuellen Entwicklungen im Sporttourismus, geben Praxis-Tipps und gewähren Einblicke in ihre Destinations-Konzepte.

Diskutiert werden Themen wie: nachhaltige Mobilität und Kooperationen, Voice und KI-Systeme im Tourismus und smarte Eventstrategien. Welchen Sportcontent nutzen die Destinationen aktuell? Und wie sehen die Kampagnen dazu im neuen Jahr aus? Vorgestellt wird u.a. auch die Rolle von Sport in der Schweizer Tourismuswerbung. Damit die Positionierung als Sport-Destination gelingt, braucht es detaillierte Zielgruppen-Kenntnisse. Wie man zum Beispiel die Bike-Zielgruppe richtig segmentiert, dazu wird der Marktforscher Marketmind aktuelle Erkenntnisse liefern.

Auf der Bühne sind u.a.: Schweiz Tourismus, komoot, Tirol Werbung, Schweizerische Bundesbahnen SBB, Villach Tourismus, Garda Trentino, Paznaun-Ischgl uvm. Teilnehmer erwarten zahlreiche Gelegenheiten, sich aus erster Hand Ideen und Tipps aus der Sport- und Tourismuswirtschaft zu holen und sich auszutauschen.

Das Forum wird zum fünften Mal von ESB Marketing Netzwerk veranstaltet. Es ist die Börse für neue Ideen und eine Plattform für den Austausch zwischen Sportorganisationen und Touristikern. Es richtet sich an Vertreter von Tourismus-Destinationen, Sportvereinen und Verbänden, Hotels, Spezialreiseanbietern, Online-Plattformen und Sportveranstalter aus dem deutschsprachigen Raum.

Infos unter: www.sporttourismusforum.com