Bank WIR eröffnet die nächste Zinsrunde

Einen Tag vor dem nächsten Leitzinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) bringt die Bank WIR erneut Bewegung in die Zinslandschaft und lanciert ein neues Sparprodukt mit einer Verzinsung von 1,8 Prozent. Auch die Konditionen auf allen weiteren Spar- und Vorsorgeangeboten werden – wie schon jeweils unmittelbar nach den vorherigen SNB-Entscheiden – ein weiteres Mal angehoben.

Basel, 22. März 2023 | Die Bank WIR lanciert heute das «Sparkonto plus», das Neugeld von Sparerinnen und Sparern mit 1,8 Prozent verzinst – und läutet damit die nächste Zinsrunde in der Schweiz ein. «Das neue Angebot ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir unser Versprechen, Spar- und Vorsorgelösungen immer zu Top-Konditionen anzubieten, ein weiteres Mal ohne Kompromisse einlösen», sagt Bruno Stiegeler, CEO der Bank WIR.

Zudem erhöht die rein schweizerische Genossenschaftsbank, die auf den Vergleichsplattformen traditionell Spitzenplätze einnimmt, auch den Zins auf allen anderen Spar- und Vorsorgeangeboten. Dies ab 1. April bis Ende Juni in drei Stufen um insgesamt mindestens 0,3 Prozent. «Damit knackt beispielsweise das Vorsorgesparen in der Säule 3a («Terzo») die 1-Prozent-Marke, auf dem Bonussparkonto sind sogar bis zu maximal 1,5 Prozent Zins möglich», erklärt Stiegeler.

Auch Kundinnen und Kunden, die mit der digitalen Wertschriftenlösung VIAC ( www.viac.ch) vorsorgen (Säule 3a und/oder Freizügigkeit), erhalten auf ihrem Cash-Anteil künftig eine höhere Verzinsung

Bereits auf die diversen SNB-Zinsschritte im vergangenen Jahr hatte die Bank WIR jeweils als erstes Finanzinstitut reagiert und die Konditionen für alle Spar- und Vorsorgeangebote deutlich nach oben angepasst. «Selbstverständlich werden wir auch in Zukunft die geldpolitische Entwicklung in der Schweiz und die damit einhergehenden Entscheide der SNB sehr genau beobachten», so Stiegeler. «Die Bank WIR hat nachhaltig bewiesen, dass sie zu konsequentem und raschem Handeln bereit ist.»

Alle Zinserhöhungen auf einen Blick

Kontoart | Zins bisher | ab 1.4.23 | ab 1.5.23 | ab 1.6.23

Sparkonto plus | – | 1,8%* | 1,8% | 1,8%

Terzo (Säule 3a) | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 1,0%

Sparkonto 60+ | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,8%

Sparkonto | 0,35% | 0,45% | 0,55% | 0,65%

Bonussparkonto (Basiszins) | 0,35% | 0,45% | 0,55% | 0,65%

– max. Verzinsung | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,5%

Freizügigkeitskonto (FZ) | 0,45% | 0,55% | 0,65% | 0,75%

* Zins gilt bereits ab sofort / Tabelle Stand: 22.3.2023

