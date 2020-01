Kreative Geschenke und Geschenkideen der besonderen Art

Hansa Depot

Maintal (ots)

Endlich ist es geschafft. Sämtliche Strapazen der vergangenen Wochen und Monate sind vergessen und weichen einem tiefen Gefühl der Freude und Erleichterung. Ob Abitur, Bachelor oder erfolgreich absolvierte Gesellenprüfung, das Highlight ist zweifellos eine gebührende Feier mit Familie und Freunden sowie ein hübsches Geschenk zur bestandenen Prüfung. https://hansadepot.de/Geschenke-zur-bestandenen-Pruefung

Verlassen Sie ausgetretene Pfade

Sind Sie zur Schulabschlussfeier Ihres Patenkindes eingeladen, haben Tochter oder Sohn die heiß begehrte Führerscheinprüfung erfolgreich absolviert? Was liegt näher, als dieses schöne Etappenziel mit einem passenden Geschenk zu belohnen.

Möglicherweise werden Sie sich fragen, mit welchen Geschenken Sie Jugendlichen überhaupt noch eine richtige Freude bereiten können. Auch bei kurzfristigen Einladungen ist guter Rat oftmals teuer. Doch seien Sie versichert, junge Erwachsene sind bescheidener als vielfach vermutet. Gewiss finden ein Geldgeschenk oder Gutscheine für ein außergewöhnliches Erlebnis immer Anklang und ein elegantes Schmuckstück begeistert jede Frau. Wirklich dauerhaft im Gedächtnis verbleiben allerdings nur durch und durch persönliche Geschenke.

Geschenke von bleibendem Wert

Das beste Prüfungsgeschenk ist ein echtes Unikat. Es trifft genau ins Schwarze, niemandem sonst könnte es auch nur ansatzweise die gleiche Freude bereiten. Es scheint magische Kräfte zu besitzen und bringt die Augen des ehemaligen Prüflings intuitiv zum Glänzen. Kein Zweifel - dieses Geschenk transportiert eine klare Botschaft. Wie wäre es etwa mit einem in liebevoller Handarbeit kreierten Schraubenmännchen in Form eines Hochschulabsolventen vom Hansa Depot https://hansadepot.de in Maintal? Diese Präsente bestechen nicht nur durch ihre hochwertige Verarbeitung aus rostfreiem Stahl und Kupfer, sondern erhalten ohne Zweifel einen Ehrenplatz. So manches persönliche Geschenk begleitet "seine/n" Abiturientin oder Abiturienten über viele Studien- und Berufsjahre hinweg und darf auch keinesfalls am Arbeitsplatz fehlen.

Übrigens ist manches Geschenk auch gleich ein origineller "Bote": Ein Geldschein am Arm eines Schraubenmännchens lässt jedes Studentenherz höher schlagen.

