Toshiba stellt neues Design vor - Neuer Air Fry-Mikrowellenofen auf der Europäischen Handelskonferenz 2024 in Griechenland

Athen, Griechenland, 29. März 2024 (ots/PRNewswire)

Toshiba, eine legendäre Marke mit Wurzeln, die bis ins Jahr 1875 zurückreichen, wurde 2016 von der Midea Group übernommen und kündigt stolz seine Teilnahme an der European Trade Conference 2024 in Griechenland vom 20. bis 22. März an. Auf dieser prestigeträchtigen Veranstaltung wird Toshiba seinen bahnbrechenden neuen Air Fry-Mikrowellenofen (MW3-AC26SF) vorstellen, die Teil der W3-Serie ist und eine neue Ära der Innovation in der Küchentechnologie einläutet. Toshiba nutzt sein umfassendes Know-how und seine globale Reichweite, um den europäischen Verbrauchern ein professionelles und kreatives Kocherlebnis zu bieten. Das Unternehmen stellt seine neuesten Innovationen vor, darunter der bahnbrechende neue Air Fry-Mikrowellenofen der W3-Serie, und unterstreicht damit sein Engagement, die Grenzen der Innovation zu erweitern und das Leben der Verbraucher weltweit durch Technologie zu verbessern.

Der neue Air Fry-Mikrowellenofen, ein Flaggschiff der W3-Serie, verkörpert Toshibas Engagement für Spitzenleistung und Innovation und verspricht ein professionelles Kocherlebnis mit Multifunktionalität, einschließlich Air Fry, Konvektion, Grill und Mikrowellenfunktion. Der Ofen, der voraussichtlich im Juni auf Amazon auf den Markt kommen wird, kombiniert elegantes Design mit fortschrittlichen Funktionen. Der mit der OriginInverter™-Technologie ausgestattete Ofen liefert präzise und gleichmäßige Hitze und sorgt so jedes Mal für gleichmäßige Garergebnisse. Die ChefDefrostTM Technologie ermöglicht kürzere Auftauzeiten mit besseren Ergebnissen, spart Zeit und bewahrt die Qualität der Lebensmittel. Die fortschrittliche Air Fry-Technologie ermöglicht gesünderes Kochen mit wenig Öl, während die Konvektions- und Grillfunktionen Vielseitigkeit für verschiedene kulinarische Bedürfnisse bieten. Trotz seiner kompakten Größe bietet die Größe von 26 Liter Platz für die meisten Gerichte und ist damit ideal für den täglichen Gebrauch.

Mit ihren multifunktionalen Fähigkeiten, ihrem modernen Design und ihren fortschrittlichen Funktionen stellt der neue Air Fry-Mikrowellenofen einen Fortschritt in der Küchentechnologie dar und bietet den europäischen Verbrauchern ein vielseitigeres Kocherlebnis. Durch die Hervorhebung der Vielseitigkeit, Präzision und Effizienz der neuen Air Fry-Mikrowelle möchte Toshiba sein Engagement für die Bereitstellung von Premium-Produkten demonstrieren, die Stil, Funktionalität und Leistung vereinen und einen neuen Standard für kulinarische Spitzenleistungen zu Hause in Europa setzen.

