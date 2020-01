Midea

Manchester City gibt neue globale Partnerschaft mit dem Haushaltsgerätegiganten Midea bekannt

Foshan, China (ots/PRNewswire)

Manchester City hat eine neue globale Partnerschaft mit Midea, dem weltweit führenden Hersteller von Haushaltsgeräten, bekannt gegeben.

Omar Berrada, COO von Manchester City, hieß Midea bei der City-Familie mit den Worten willkommen: "Mit Beginn der zweiten Saisonhälfte freuen wir uns über diese Partnerschaft mit einer führenden Marke wie Midea, die uns mit ihrer Arbeitsweise und Zielsetzung beeindruckt haben. Bei einem Zusammenschluss mit Unternehmen ist es uns wichtig, dass deren Philosophie und Innovationsansatz unseren ähnlich sind. Umso mehr freuen wir uns, dass diese Partnerschaft jetzt Wirklichkeit wird."

Midea wird in den kommenden Monaten an wichtigen Spieltagen im Etihad Stadium mit verschiedenen Markenaktivitäten zu sehen sein. Der Haushaltsgerätegigant plant auch die Entwicklung einer innovativen digitalen Kampagne für die restliche Saison 2019/2020.

Brando Brandstaeter, Leiter des internationalen Geschäftsbereichs "Brand & Communication" bei Midea erklärte: "Midea ist wahrscheinlich eines der größten Unternehmen, welches derzeit erst zunehmend von vielen Verbrauchern auf der ganzen Welt wahrgenommen wird. mit Hilfe von City möchten wir hier einen großen Schritt nach vorne machen. Midea ist riesig, wir bieten eines der weltweit umfassendsten Produktsortimente in der Haushaltsgerätebranche an. Wir haben in den letzten beiden Jahren nach dem richtigen Partner gesucht und freuen uns, mit Manchester City den perfekten Treffer gelandet zu haben. City teilt unsere Philosophie und setzt sich über alle Maßen hinaus für ihre Fans ein. Bei Midea glauben wir an surprisingly-friendly Solutions, die wir mit Hilfe eines verbraucherorientierten und problemlösenden Ansatzes entwickeln, während City seinen weltweiten Fans mehr als nur 90 Minuten attraktiven Fußball auf dem Feld bietet . Wir teilen dieselben Werte und möchten nicht einfach nur gewinnen, sondern bedeutungsvoll gewinnen. Wir sind deshalb sehr zuversichtlich, dass uns die Synergie zwischen den beiden Marken auf eine ganz neue Stufe hebt."

Informationen zum Fußballverein Manchester City Manchester City FC ist ein Fußballverein aus der englischen Premier League, der ursprünglich 1880 als St. Mark's West Gorton gegründet wurde. Er wurde 1894 offiziell zu Manchester City FC und hat seitdem den Europapokal der Pokalsieger, sechs Meisterschaftstitel, darunter vier Premier-League-Titel (2012, 2014, 2018, 2019), und sechs FA Cups gewonnen. Manchester City FC ist eins von acht Teams der City Football Group und zählt New York City FC und Melbourne City FC zu seinen Schwesterclubs.

Unter dem Trainer Pep Guardiola, einem der am höchsten ausgezeichneten Manager des Weltfußballs, spielt der Verein seine Heimspiele sowie die der UEFA Champions League im Etihad Stadium, einer spektakulären Arena mit 55.000 Sitzplätzen, die City seit 2003 sein Zuhause nennt. Heute befindet sich das Stadion auf dem umfangreichen Etihad Campus, zu dem auch die City Football Academy gehört, eine hochmoderne Einrichtung für Leistungstraining und Jugendentwicklung im Herzen von East Manchester. Die City Football Academy hat Platz für bis zu 7.000 Zuschauer. Dort trainieren auch täglich der Manchester City Women's Football Club und der Elite Development Squad und tragen ihre Heimspiele aus.

Informationen zu Midea & Midea Group Midea ist eine der 10 Marken im Geschäftsbereich Haushaltswarengeräte der Midea Group, ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen, das 2019 Rang 312 der Global Fortune 500 belegte. Die Geschäftsfelder der Midea Group gehen über Haushaltsgeräte hinaus und umfasst auch Bereiche wie Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Robotik und Automatisierung, Smart Home und IoT sowie Smart Logistik und Komponenten. Alle Geschäftszweige der Midea Group verfolgen ein Credo: #HumanizingTechnology

Die Marke Midea hat eines der weltweit umfassendsten Produktsortimente in der Haushaltsgerätebranche mit Spezialisierung in Bereich Klimaanlagen (Lösungen für Gewerbe- und Wohnräume), Kühlschränke,Waschmachinen, große Küchen- und Kochgeräten, kleine Küchengeräte, Wassergeräten, Bodenpflege und Beleuchtung.

Midea glaubt an surprisingly-friendly Solutions, die mit Hilfe eines verbraucherorientierten und problemlösenden Ansatzes entwickelt werden. Forschung und Entwicklung sind vor allem auf die Zukunft ausgerichtet, um den sich ständig ändernden Ansprüchen seiner Kunden nachzukommen.

Midea ist unter anderem die weltweite Nr.1 der Haushaltsgerätehersteller [1], die weltweite Marke Nr.1 für Luftaufarbeitung [2], die weltweite Nr.1 der Großgerätehersteller [3] und die weltweite Marke Nr.1 für kleine Kochgeräte[4].

Die weltweit 34 Produktionszentren von Midea mit über 150.000 Mitarbeitern in über 200 Ländern und Regionen erwirtschafteten 2018 einen jährlichen Umsatz von über 39,5 Milliarden USD. Die weltweit 28 Innovationszentren von Midea und das große Engagement in Forschung und Entwicklung haben bis heute zu über 50.000 autorisierten Patenten geführt.

