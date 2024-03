GO! Express & Logistics Deutschland GmbH

GO! expandiert in die Niederlande

Europas größter konzernunabhängiger Anbieter von Kurier- und Expressdienstleistungen wächst weiter: Zum 1. April 2024 startet GO! in den Niederlanden.

Von Domestik über Express bis zu Direktfahrten: GO! liefert nun auch in und aus den Niederlanden in alle Welt

Die neue GO! Express & Logistics Netherlands B.V. operiert aus Nieuw-Vennep (Amsterdam) und Veenendaal (Arnheim)

So ist für die Niederlande mit dem schnellen und flexiblen Produktportfolio von GO! Logistik in Premiumqualität verfügbar

Der GO! Express & Logistics Verbund wächst: Am 1. April 2024 eröffnet die neue GO! Landesgesellschaft in den Niederlanden. Mit den zwei neuen niederländischen Standorten in Nieuw-Vennep (Amsterdam-AMS) und Veenendaal (Arnheim-QAR) geht GO! auf die Kundenwünsche ein und erweitert seine Premiumdienstleistungen im Herzen Europas.

Geschäftsführer der GO! Express & Logistics Netherlands B.V. ist Christopher Biggs (53 Jahre). Der erfahrene KEP-Manager ist gebürtiger Brite und lebt seit fünf Jahren in den Niederlanden. Nach 27 Jahren bei einem großen Unternehmen aus der KEP-Branche, wo er sich vom Kurierfahrer zum Niederlassungsleiter hocharbeitete, startet Biggs jetzt als Geschäftsführer der GO! Landesgesellschaft durch. Unterstützt wird Biggs von seinem zehnköpfigen Team, das auf mehrere Jahrzehnte KEP-Erfahrung zurückgreifen kann.

Im 40. Jubiläumsjahr: Expansion GO! West

"Wir sind auch in unserem 40.ten Jubiläumsjahr voll auf Expansionskurs und nicht aufzuhalten", sagt Martina Baerecke, Geschäftsführerin der Bonner Zentrale. "Die Niederlande sind ein wirtschaftsstarkes Land im Herzen Europas und verfügen mit Rotterdam über den größten Hafen Europas. Unser Engagement in den Niederlanden komplettiert unser Angebot - ganz zum Vorteil unserer Kunden. Diese Expansion stärkt unsere Geschäftsposition im KEP-Markt und steigert unsere Unabhängigkeit", ist Martina Baerecke überzeugt.

GO!ranje boven - GO! wächst in den Niederlanden weiter

Auch im Geschäftsjahr 2023 konnte GO! Express & Logistics erneut ein klares Wachstum verzeichnen. Das Partnernetzwerk transportierte mehr als 10 Millionen Sendungen. Die Qualitätsperformance des Netzwerks ist dabei ungeschlagen: 99,43 Prozent Zustellquote bei gleichzeitig minimaler Schadensquote von 0,02 Prozent. Mit dem Netzwerkausbau und der eigenen Landesgesellschaft in den Niederlanden trägt GO! den Kundenwünschen Rechnung, die dieses Leistungsniveau auch für ihren Logistik-Bedarf in den Niederlanden einsetzen möchten.

"Unsere Mitarbeitenden in den Niederlanden sind hoch motiviert und freuen sich, endlich für GO! loslegen zu können. Um unsere Premium-Services als KEP-Qualitätsmarktführer direkt erlebbar zu machen und im Team zu etablieren, haben wir umfassende Schulungsmaßnahmen durchgeführt", berichtet Christopher Biggs. Der deutsch-britische Manager schätzt die niederländische Arbeitskultur sehr: "Ich mag die Weltoffenheit und Agilität, die hier jeden Tag gelebt werden", so Biggs.

Individuelle Logistik-Lösungen für jede Herausforderung

Der Markenkern von GO! sind zuverlässiger Service und Qualität in einem flexiblen Leistungsrahmen in Premiumqualität. GO! Kunden schätzen die persönliche Betreuung mit serviceorientierter Kommunikation und individuellem Kunden-Service. Bei GO! werden alle Anfragen von persönlichen Accountmanagern bearbeitet, statt über Call-Center geroutet zu werden.

Mit der Neugründung in den Niederlanden stellt GO! sein starkes Domestik- und internationales Netzwerk nun auch den niederländischen Kunden grenzübergreifend zur Verfügung. Dies beinhaltet:

niederländischen Domestik-Service für Zustellungen bis 12 Uhr am Folgetag

europäischen und weltweiten Expressversand

individuelle Terminoptionen für Zustellungen, Abholungen und Direktfahrten

Neben den Standard-Services bietet GO! in den Niederlanden auch Emergency-Läger, den Gefahrgut-Transport und Tierversand sowie Air Charter, See- und Luftfracht an.

Dank des umfangreichen Netzwerks erreicht GO! alle europäischen Wirtschaftszentren über Nacht. Alle wichtigen internationalen Handelszentren sind innerhalb von 48 Stunden beliefert, nahezu alle Destinationen weltweit werden in drei bis vier Tagen erreicht.

Das GO! Express & Logistics Serviceversprechen beinhaltet international:

persönliche Ansprechpartner für alle Kunden - statt Call-Center

taggleiche Abholung der Sendung

Overnight-Versand

proaktive Rückmeldung bei Abhol- oder Zustellhindernissen

Flexibilität und Zuverlässigkeit

Übrigens: Die Zustellquote von GO! liegt bei 99,43 Prozent, vorwiegend im Erstversuch, bei gleichzeitig minimaler Schadensquote von 0,02 Prozent. "Wir sind Qualitätsführer im KEP-Markt und überzeugen nicht nur mit einer hohen Performance-Rate, sondern auch mit einer geringen Schadens- und Verlustquote", beschreibt Martina Baerecke. "Wir sind stolz und freuen uns, nun auch in den Niederlanden einfach alles für unsere Kunden möglich zu machen."

Über GO! EXPRESS & LOGISTICS - Qualitätsführer im KEP-Markt

GO! Express & Logistics versendet über Nacht - an 365 Tagen im Jahr - alles, was heil, sicher und pünktlich ankommen muss. Seit 40 Jahren baut das mittelständische Unternehmen, das im Jahr 1984 von acht erfahrenen Kurierdiensten als Arbeitsgemeinschaft gegründet wurde, ihr breites Portfolio an Logistik-Lösungen weiter aus, ohne sich einem Konzern anzuschließen. Vom städtischen Fahrradkurier bis zum weltweiten Expressversand - rund 1.400 Mitarbeiter sowie mehr als 1.700 Fahrer und Kuriere sind täglich im Einsatz und sorgen für den sicheren Transport der mehr als 10 Millionen Sendungen pro Jahr (2023). Das Produktportfolio umfasst von Overnight-Express-Sendungen bis zur Übernahme der kompletten Supply Chain alle serviceorientierten Logistik-Leistungen. Die Performance-Raten liegen aktuell bei exzellenten 99,43 Prozent Zustellung im Erstversuch und beeindruckenden 0,02 Prozent Schadensquote (beide 2023), zertifiziert im Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015, im Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2015 und mit bescheinigter GDP-Konformität (Good Distribution Practice).

Das Unternehmen ist ein Partnernetzwerk mit über 100 GO! Stationen in Europa, ausgezeichnet für den besten Kunden-Service unter Paket- / Kurierdiensten (WirtschaftsWoche) und als Top-Ausbilder unter den besten 1 Prozent Deutschlands gilt GO! Express & Logistics als Qualitätsführer im KEP-Markt mit hoher Kundentreue, bestem Kunden-Service und sehr guten Weiterempfehlungsraten. Besonders stolz ist GO! auf die hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter und deren Bewertungen, die GO! zur "Top Company" und "Open Company" bei kununu machen.