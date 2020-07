TI Fluid Systems

TI Fluid Systems wird mit dem Green Economy Mark der Londoner Börse ausgezeichnet

Auburn Hills, Michigan (ots/PRNewswire)

TI Fluid Systems (LSE:TIFS), ein weltweit führender Anbieter von Fluidsystemtechnologie für die Automobilbranche, gehört zur Emittentengruppe 2020, die das Green Economy Mark der Londoner Börse erhält.

Diese Klassifizierung, die erstmals 2019 eingeführt wurde, soll Unternehmen und Investmentfonds anerkennen, die an allen Segmenten des Main Market und AIM der Londoner Börse notiert sind und die die grüne Wirtschaft vorantreiben. Um sich für das Green Economy Mark zu qualifizieren, müssen Unternehmen und Fonds 50 % oder mehr ihres jährlichen Umsatzes mit Produkten und Dienstleistungen erzielen, die zur grünen Wirtschaft beitragen.

"TI Fluid Systems freut sich über die Auszeichnung mit dem Green Economy Mark der Londoner Börse. Damit wird der Umfang der Umweltvorteile anerkannt, die die Produkte von TI Fluid Systems für den globalen Automobilmarkt bieten", so Bill Kozyra, President und CEO von TI Fluid Systems. "Als ein weltweit führender Hersteller von hochtechnisierten Fluid- und Wärmemanagementsystemen ermöglicht TI Fluid Systems für Fahrzeughersteller eine nachhaltige Reduzierung der CO2-Emissionen und eine Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs bei allen Fahrzeugtypen, insbesondere bei Hybrid- und batterieelektrischen Fahrzeugen. Wir freuen uns darauf, den Übergang unserer Welt zu umweltfreundlicheren Fahrzeugen zu unterstützen und unsere Umwelt sauber zu halten und zu einem lebenswerteren Ort zu machen."

Informationen zu TI Fluid Systems

TI Fluid Systems ist ein weltweit führender Hersteller von Flüssigkeitsspeicher-, transport- und -abgabesystemen, die in erster Linie für den Markt der leichten Nutzfahrzeuge bestimmt sind. Mit fast 100 Jahren Erfahrung im Bereich der Flüssigkeitssysteme für die Automobilindustrie verfügt TI Fluid Systems über Produktionsstätten an 108 Standorten in 28 Ländern und beliefert alle großen globalen OEMs.

Weitere Informationen finden Sie auf www.tifluidsystems.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1219343/TI_Fluid_Systems_Awarded_LSE_Green_Mark.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/811902/TI_Automotive_Logo.jpg

Pressekontakt:

Domenic Milicia

Chief HR & Communications Officer

dmilicia@tifs.com

+1-248-296-8400