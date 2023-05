Gehörlosenzentrale Rickenbach SZ

Dreisprachige Notruf-App für Gehörlose in der ganzen Schweiz

Rickenbach SZ/Zürich (ots)

Durchbruch für gehörlose Menschen in Notsituationen: Ab dem 1. Juni 2023 genügt für sie eine einzige Notfall-App, um in der gesamten Schweiz Polizei, Sanitätsdienste, Feuerwehr oder Rega zu alarmieren. Ob in Deutsch, Französisch oder Italienisch - der Alarm erreicht sofort die richtige Notrufzentrale, und es wird unverzüglich Hilfe eingeleitet.

Hierfür ist lediglich die kostenlose Notruf-App DeafVoice der Gehörlosenzentrale erforderlich. Durch Antippen von Bildsymbolen (Icons) informieren gehörlose Menschen in Gefahr die entsprechende Notrufzentrale. Namen, GPS-Standort und die Gefahrensituation des Notruf-Auslösers werden übermittelt.

Kombination von digitaler Sprechstimme und Textübermittlung

Die Notruf-App DeafVoice kombiniert digitale Sprachausgabe und Textübermittlung. Die Notrufzentrale empfängt den Notruf des gehörlosen Anrufers wie einen normalen Sprachanruf über das Telefon. Der Gehörlose sieht auf dem Display seines Mobiltelefons den vollständigen Text der Notruf-Kommunikation. Wenn beispielsweise ein Unfall oder ein Einbruch gemeldet wird, kann die Notrufzentrale mitteilen: "Wir schicken einen Rettungswagen zur angegebenen Adresse."

Vor drei Jahren wurde eine deutschsprachige Version der Notruf-App DeafVoice eingeführt. "Wir haben festgestellt, dass unsere innovative Notruf-App oft benötigt wird. Sie wurde über 1200 Mal heruntergeladen und in 200 realen Notfällen eingesetzt", teilt die Gehörlosenzentrale in Rickenbach SZ mit. Sie empfiehlt allen gehörlosen Menschen in der Schweiz, die Notruf-App DeafVoice aus dem Apple App Store oder dem Google Play Store auf ihr Handy herunterzuladen. Dank Spenden und gemeinnützigen Beiträgen ist die App kostenlos.

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten

Die nun dreisprachige Notruf-App bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Sogar Menschen, die von anderen bedroht werden, können dank dieser App lautlos eine Notrufstelle alarmieren. Obwohl die Notruf-App DeafVoice für Gehörlose entwickelt wurde, führt sie auch bei Nutzung durch Hörende zuverlässig zur Auslösung einer Rettungsaktion.