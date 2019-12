Walter Global Asset

Walter Group und Quadra Capital unterzeichnen Partnerschaftsvertrag, mit dem eine Brücke zwischen Märkten in Europa und Nordamerika geschlagen wird

Montréal (ots/PRNewswire)

- Walter Global Asset Management (WGAM), die Private-Equity-Gesellschaft der Walter Group mit einem Schwerpunkt auf der Vermögensverwaltung, freut sich, heute seine erste europäische Partnerschaft bekannt geben zu können. Die Ankündigung erfolgt nach dem Kauf eines Minderheitsanteils an Quadra Capital Partners LLP (Quadra Capital), einem Vermögensverwalter mit Niederlassungen in London, Paris und Madrid, der sich auf alternative Investitionen spezialisiert hat.

"Das Team von Quadra Capital verfügt über beeindruckende Erfahrungen und es hat bereits bewiesen, dass es starke Geschäftsbeziehungen zu attraktiven Kunden in Europa, von großen Unternehmen bis zu Familienbetrieben, aufbauen kann", sagte Sylvain Brosseau, Präsident und CEO von Walter Global Asset Management. "Im Gegenzug werden wir Quadra Capital hier auf dem nordamerikanischen Markt unterstützen, vor allem, wenn es um den Aufbau eben solcher einflussreicher Beziehungen geht."

Damit die Partner ihr Ziel, das Wachstum von Quadra Capital zu beschleunigen, erreichen können, wird WGAM sein weit verzweigtes Vertriebsnetz aus institutionellen und privaten Investoren nutzen und über strategische Allianzen mit Depotverwaltern dabei helfen, das Angebot von Quadra Capital breiter aufzustellen. Neben der Geldspritze von WGAM wird dessen Muttergesellschaft, Walter Financial, direkt in bestimmte Fonds von Quadra Capital investieren.

Quadra Capital hat sich Montréal als Ausgangsbasis für seine ersten Vorstöße auf den Markt in Nordamerika ausgesucht. Geleitet wird das hier eröffnete Büro vom CEO und Gründungsgesellschafter der Firma, Guillaume Touze, der zudem Gesellschafter für die Weiterentwicklung von WGAM in Europa wird. Mit dieser neuen Position soll innerhalb der Konzernstruktur der Walter Group jetzt auch ein europäisches Standbein aufgebaut werden.

"Unser Zusammenschluss mit Walter Global Asset Management bedeutet, dass wir für unsere Expansion auf den nordamerikanischen Markt einen hochrangigen Partner an unsere Seite haben", so Guillaume Touze. "Dank dem unternehmerischen Geist, der bei WGAM herrscht, können wir nun eine Brücke über den Atlantik schlagen, was im Bereich Vermögensverwaltung äußerst selten vorkommt. Mit den Niederlassungen auf beiden Kontinenten können wir gleichermaßen die Bedürfnisse von institutionellen Anlegern wie von hoch vermögenden Privatpersonen auf beiden Seiten des Atlantiks zuverlässig befriedigen."

Information zu Walter Global Asset Management

Das 2018 gegründete Walter Global Asset Management ist eine nordamerikanische Private-Equity-Plattform, über die innovative, wachstumsorientierte Spezial-Vermögensverwalter und Anbieter von strategischen Dienstleistungen Entwicklungskapital und fachliche Expertise erhalten. Der dabei verfolgte Ansatz erlaubt es den Partnern stets, wirklich auf Augenhöhe zu sein. Walter Global Asset Management gehört zu Walter Financial, bei dem es sich um den Investment-Bereich der Walter Group handelt und um eine geschäftliche Struktur, die seit mehr als 60 Jahren floriert.

www.walter-gam.com

Information zu Quadra Capital Partners

Quadra Capital Partners wurde 2014 gegründet und ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der sich auf alternative Investitionsstrategien spezialisiert hat. Seine Gründungsgesellschafter bilden ein angesehenes Team aus Investment-Fachleuten, die über große Erfahrungen in sämtlichen Bereichen dieses Geschäftsfelds verfügen. Im Verlauf von über 20 Jahren haben diese in einer Vielzahl von Strategiefeldern mehr als 40 Milliarden US-Dollar eingesammelt und verwaltet. Das vorderste Ziel von Quadra Capital ist es, ausgewählten Investoren ein Portfolio aus innovativen und unkorrelierten Anlagestrategien anzubieten, die von den besten unternehmenseigenen oder über Partnerschaftsverträge gebundenen Depotmanagern verwaltet werden.

www.quadra-capital.com

