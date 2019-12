Skytec Group Ltd

Investition in die Zukunft: Skytec Group Ltd übernimmt LOEWE

Rasche Neupositionierung des traditionsreichen deutschen TV-Herstellers

Kronach bleibt Stammsitz der Marke

Neue Produkte werden zur IFA 2020 präsentiert

Bratislava (ots)

Skytec Group Ltd hat den Zuschlag für die Übernahme der insolventen Traditionsmarke LOEWE erhalten. Die neuen Eigentümer streben einen schnellen Neustart an und planen, die Marke international im Premiumsegment zu positionieren und zugeschnitten auf Bedürfnisse einer designorientierten, jungen und zunehmend mobilen Zielgruppe. Skytec setzt dabei auf ein diversifiziertes Portfolio und den Erhalt des Markenkerns "Made in Germany".

Wie angekündigt wird CEO Vladislav Khabliev das renommierte Unternehmen LOEWE am Standort Kronach weiterentwickeln: "Wir freuen uns, ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte von LOEWE zu schreiben und die Marke im Premiumsegment für anspruchsvolle Unterhaltungselektronik international auszubauen. LOEWE ist ein Muss für Verbraucher, die Wert auf eigenständigen Style und ikonisches, zeitloses Design legen. Diesen Ansatz möchten wir auch durch Kooperationen mit Luxusmodelabels oder Premiumautomobilmarken entwickeln. Dabei spielen die Kernelemente von LOEWE, etwa das Prädikat 'Made in Germany' sowie die Produktkategorien Fernsehgeräte und Audiolösungen, eine zentrale Rolle. Zugleich möchten wir LOEWE für eine jüngere und modebewusste Zielgruppe öffnen, indem wir das Portfolio um strategische Kategorien wie Smartphones und mobile Endgeräte sowie Produkte im Bereich Personal Audio erweitern. Auch hier setzen wir konsequent auf das Premiumsegment."

Klare Zukunftsstrategie

Skytec plant die Konzernzentrale für die neue LOEWE-Zukunft am traditionsreichen Stammsitz in Kronach. Hier rekrutiert das Unternehmen ein Team aus zunächst 30 Experten in den Bereichen Produktentwicklung, Vertrieb und Marketing. Das Team soll neue Produkte voranbringen und konsistente Strategien für den Neustart im deutschsprachigen Raum sowie für die internationale Expansion entwickeln. Dabei profitiert es von den internationalen Kontakten und Partnernetzwerken der Skytec Group Ltd. Erste neue Fernseh- und Audioprodukte von LOEWE werden der Weltöffentlichkeit bereits zur IFA 2020 präsentiert. Diese sollen in puncto Design und Funktionalität Maßstäbe setzen und zum Weihnachtsquartal 2020 im Handel verfügbar werden. Für 2021 ist außerdem der Start der neuen Produktkategorie Smartphones im Rahmen des Mobile World Congress sowie die Einführung von Produkten im Bereich der Weißen Ware geplant.

Mit seinem Bekenntnis zum Erhalt des Standorts Kronach verbindet Skytec das Versprechen, ein Zentrum für Forschung und Entwicklung zu etablieren und den Technologiestandort Bayern zu fördern. Dabei setzt Khabliev auch auf eine gute Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsregierung und reicht den politischen Mandatsträgern aus der Region die Hand.

Skytec profitiert von profunder Branchenexpertise

Skytec verfügt über umfassende Erfahrung in Positionierung, Aufbau und Führung von Lizenzmarken. Unter ihrer Führung gelang ab 2010 die erfolgreiche Wiedergeburt der Marke Blaupunkt im europäischen TV-Segment. Nach dem Rückzug von SHARP aus Europa übernahm Skytec unter dem Management von Skytec-UMC die Marke und steigerte innerhalb eines Jahres den Absatz der Fernsehgeräte von wenigen hunderttausend Geräten auf über eine Million Einheiten pro Jahr. Im Zuge dieser Entwicklung wurde das polnische Werk von SHARP erhalten und konnte so die neue Nachfrage bedienen. Schon kurz nach Übernahme der SHARP-Lizenz konnte Skytec ein komplett neues Portfolio an Fernsehgeräten vorstellen und ergänzte das Geschäft um Audiolösungen und Haushaltsgeräte unter der Marke SHARP, die den Fachbesuchern jeweils zur IFA mit großem Erfolg vorgestellt wurden. Ebenfalls mit Hilfe von Skytec erfolgte 2018 der Neustart der Marke SHARP im europäischen Smartphone-Segment. Zudem ermöglichte Skytec der Marke SHARP Kooperationen mit den Audiospezialisten von Harman Kardon und der italienischen Designschmiede Pininfarina. Mit seiner erfolgreichen Strategie bereitete Skytec maßgeblich die Rückkehr von SHARP mit einer eigenen Geschäftsstelle in den europäischen Markt vor. Diese wurde mit der Übernahme der vollständigen Anteile an Skytec-UMC durch den japanischen Elektronikkonzern im Oktober 2019 vollzogen.

"Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Neupositionierung und Führung von Lizenzmarken wie Blaupunkt oder SHARP und bieten LOEWE ideale Voraussetzungen für eine neue Erfolgsgeschichte. Zugleich ist dieses Kapitel auch eine Herausforderung für unser Unternehmen, da wir erstmals die Firma komplett übernehmen, anstatt eine Marke zu lizensieren. LOEWE wird Teil unseres Familienunternehmens und erhält als unsere eigene Marke die volle Aufmerksamkeit und all unsere Ressourcen. Das bedeutet für uns, eine auf langfristiges Engagement, kluge Investitionen und internationale Nachhaltigkeit angelegte Geschäftsstrategie zu entwickeln und umzusetzen", beschreibt Khabliev die neue Situation für Skytec. "Mit unseren Erfahrungen in der Branche und dem etablierten Netzwerk an internationalen Partnern sehen wir dieser Aufgabe mit Spannung entgegen."

Über Skytec Group Ltd

Skytec Group Ltd ist ein international tätiger strategischer Investor, der sich auf die Bereiche Unterhaltungselektronik und IT spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über eine exzellente Reputation in der Entwicklung und Führung von Start-up-Unternehmen sowie hinsichtlich der Restrukturierung und Neuausrichtung etablierter Marken. Skytec Group Ltd verfolgt dabei stets das Ziel, den Bedürfnissen des modernen Verbrauchers gerecht zu werden. Das Unternehmen tätigt Investitionen in ganz Europa, den GUS-Staaten und Asien und nutzt die Talente ausgewiesener Spezialisten in ihren jeweiligen Bereichen. Für Skytec ist nicht einmal der Himmel die Grenze!

