Clark Germany GmbH

CLARK Group übernimmt UB Partner

Frankfurt / Zofingen (ots)

Die CLARK Group, ein führendes europäisches Insurtech, nimmt ab heute UB Partner, ein klassisches Allfinanz-Unternehmen aus Zofingen, in seine Ränge auf. Die Übernahme ermöglicht es dem Unicorn mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, weiter zu wachsen und seine Präsenz innerhalb Europas und in der Schweiz zu stärken. Der Zusammenschluss mit UB Partner erweitert das Portfolio der Gruppe um ein führendes Maklerunternehmen im Schweizer Markt.

Großer Schritt für weiteres Wachstum im Schweizer Versicherungsmarkt

Bisher ist die CLARK Group auf dem Schweizer Markt durch 2media vertreten, die ihren Fokus auf Performance Marketing und Lead-Generierung legt. "Wir sehen viel Potenzial auf dem Schweizer Markt für unsere Gruppe. Mit UB Partner haben wir einen weiteren starken Partner für unser Schweizer Geschäft gefunden, der perfekt in die CLARK Group passt," sagt Christopher Oster, CEO und Co-Gründer der CLARK Group. "Wir freuen uns darauf, als CLARK Switzerland den Schweizer Finanz- und Versicherungsmarkt zu digitalisieren und an unserem Ziel zu arbeiten, der größte Versicherungsmakler Europas zu werden."

UB Partner ist seit 2010 auf dem Schweizer Versicherungsmarkt im Bereich der Optimierung von Finanzlösungen tätig. Es ist das Ziel des Unternehmens, Transparenz in die Finanzwelt zu bringen und individuelle, kundenorientierte Lösungen anzubieten.

"Durch die Integration in die Clark Group schaffen wir eine noch nie dagewesene Konstellation in der Schweiz. Mit der Kombination von Marketing, Technologie und Beratung können wir unsere Wachstumsstrategie noch schneller vorantreiben und unseren Kund:innen ein einzigartiges Erlebnis bieten", sagt Thierry Dreier, Gründer und Leiter Marketing und Vertrieb bei UB Partner.

CLARK Group gestaltet das Versicherungserlebnis der Zukunft

Im Jahr 2015 erkannten Marco Adelt (Geschäftsführer Deutschland), Chris Lodde (Geschäftsführer International) und Christopher Oster (CEO) die Chancen der Digitalisierung für die Versicherungsbranche. Gemeinsam gründeten sie die CLARK Group. Dank datengesteuerter Technologie kennt das Unternehmen seine Kunden gut und kann sich entlang ihrer Wünsche weiterentwickeln.

In den letzten sieben Jahren hat die CLARK Group internationale Investoren wie Allianz X, Tencent, White Star Capital und Portag3 angezogen und mehr als 170 Millionen Euro eingesammelt. Im November 2021 gab das Frankfurter Insurtech die Integration der finanzen-Gruppe bekannt, einer der führenden europäischen Plattformen für Informationen über Versicherungs- und Finanzprodukte und die Generierung von Versicherungsinteressenten. Die Transaktion machte CLARK gleichzeitig zu einem Unicorn und zu einem der größten Insurtechs der Welt. Die im Frühjahr 2022 gegründete CLARK Group hat nun mehr als 2 Millionen Kunden.

Über die CLARK Group

Die CLARK Group ist eines der weltweit führenden Insurtechs mit der Mission, Europas bester digitaler Versicherungsberater zu werden. Das Insurtech bietet dafür eine mobile App, dank der die Kunden:innen auf bequemste Weise ihre Versicherungen digital verwalten, vergleichen und verbessern können. Die CLARK Group wird von Investoren wie Allianz X, Portage, White Star Capital, Yabeo und Tencent unterstützt. Unter dem Dach der CLARK Group finden sich rund 30 Marken, die mehr als 2 Millionen Kund:innen die bestmögliche Versicherungserfahrung bieten. Von den Offices in Frankfurt (Headquarter), Berlin, Püttlingen, Bristol, Amsterdam, Wien, Paris und Zürich gestalten über 700 Mitarbeitende eine digitale Versicherungswelt.

Über UB Partner

Die UB Partner GmbH ist ein modernes Allfinanzunternehmen, das als Familienbetrieb geführt wird. Knapp 100 Finanzberater:innen erstellen an mehreren Standorten über 15.000 Steuererklärungen für ihre Kund:innen. UB Partner ist somit führend im Bereich von Treuhand- und Finanzdienstleistungen in der Schweiz. Mit einem 360 Grad Beratungsansatz profitieren die Kund:innen nicht nur durch steuerliche Optimierungen, sondern erhalten eine ganzheitliche Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsberatung.