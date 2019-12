LANGRIA

LANGRIA hebt am Atlanta Airport lokale und globale Zielsetzungen hervor

Atlanta (ots/PRNewswire)

LANGRIA veröffentlichte ein 15-sekundenlanges Video für eine Rundfunkübertragung am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), um Millionen von Weltbürgern das Möbelkonzept und die Designprodukte des Unternehmens näherzubringen, die allesamt auf ein müheloses, wohnliches und heimeliges Wohnerlebnis ausgerichtet sind ("Easy, Cozy, Homey").

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (IATA: ATL), der verkehrsreichste Flughafen Nordamerikas, bietet die monatlich höchsten Ad Impressions. LANGRIA ließ verkünden: "Wir wissen diese großartige Möglichkeit der Zusammenarbeit mit ATL zu schätzen. Wir möchten die amerikanischen Verbraucher begrüßen und uns Menschen rund um den Globus vorstellen."

DIE ZUKUNFT LIEGT VOR ORT

Mit derzeit 20.000 positiven Bewertungen und einer dreistelligen Wachstumsrate nähert LANGRIA sich Nordamerika - eine gut ausgestattete und nutzerorientierte Region - nun auf lokaler Ebene.

LANGRIA, gegründet 2015, konnte bisher drei Millionen Verbrauchern Inneneinrichtungslösungen bieten. Das Unternehmen erhielt 22 internationale Patente, verbuchte im Vorjahr einen achtstelligen Umsatzerlös und wurde kürzlich von Experten im Hemisphere Magazine (https://www.langria.com/blogs/news/langria-the-chinese-leading-furniture-provider-is-recommended-by-hemispheres-as-top-sleep-products-with-dr-breaus) von United Airline empfohlen.

"Nahezu 50 Prozent unserer Verkäufe finden in Nordamerika statt und bisher haben wir äußerst positive Rückmeldungen von unseren Kunden in Amerika, Kanada und Mexiko erhalten", so Una Tao, Senior Branding Manager von LANGRIA. "Unser Logistikservice garantiert eine Lieferzeit von zwei bis sieben Tagen für Einkäufe in sämtlichen Staaten besagter Länder, was für den Handel mit Einrichtungsgegenständen von wesentlicher Bedeutung ist."

INNOVATIONSSCHAFFUNG MIT NUTZERN

LANGRIA kommuniziert nicht nur mit lokalen Großhändlern, sondern blickt darüber hinaus mit Stolz auf über 100.000 aktive Fans in seinen sozialen Netzwerken und konzipiert seine Produkte nicht für, sondern MIT seinen Kunden. Käufern werden nicht nur Sonderkäufe am Cyber Monday, zu Weihnachten oder Silvester geboten, sondern sie sind aktiv in den Designprozess involviert.

"Unsere Kunden gehören zweifelsohne zu den kreativsten Menschen weltweit", erklärte Una enthusiastisch. "Sie schlugen spezielle Aufhängevorrichtungen für unsere Schränke und Kleiderstangen vor, die bereits Bestandteil unserer Produktionsliste sind, und auf LANGRIAs Schmuckschrankvideos werden intensive Brainstorming-Sessions ausgetragen.

"Auch das Design für einen neuen Garderobenständer für Eingangsbereiche erarbeiten wir gemeinsam, was uns zur Einführung unseres Creative Co-Designer-Programms in 2020 inspirierte. Es ist uns eine Ehre, weitere LANGRIA-Familien willkommen zu heißen, um noch intensiver kooperieren zu können!"

GLOBALISIERUNG MIT ZUVERSICHT

Die USA gelten weiterhin als weltweit größter Vertriebsmarkt für Heimaustattung. LANGRIA möchte diese Erfahrungswerte nutzen, um mehr Menschen bedienen zu können.

"LANGRIA wird in über 200 Ländern und Regionen vertrieben und bisher können wir direkt nach Nordamerika, Europa, Japan und Australien liefern. Wir beabsichtigen, weitere Depots zu errichten und unser Logistiknetzwerk zu erweitern", erklärte Una.

"WIR BLICKEN 2020 MIT ZUVERSICHT ENTGEGEN"

Die Produktpalette des Inneneinrichtungsanbieters umfasst Möbel für den Innenbereich, Gartenmöbel, Heimtextilien sowie Wohnaccessoires. Kunden sollten den meistverkauften LANGRIA-Produkten wie dem Makeup Jewelry Armoire Series, dem Hanging Rack Wardrobe sowie dem Memory Foam Pillow während der diesjährigen Weihnachtssaison besondere Beachtung schenken.

Angespornt durch den Wunsch nach Lokalisierung, globalen Ambitionen und dem "Easy, Cozy, Homey"-Wertekonzept befindet LANGRIA sich dazu in der Lage, seine Produkte und Dienstleistungen mit einer innovativen Vorgehensweise handzuhaben.

Um mehr über LANGRIAs Geschichte, Serviceangebot und Veranstaltungen am Cyber Monday, Weihnachten und Silvester zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.langria.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1038607/LANGRIA_releasedvideo_broadcast_Airport.jpg

Kontakt:

Pressekontakt:



Una Tao

una@langria.com

+86 13684910706