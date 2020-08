LIPO Einrichtungsmärkte AG

LIPO feiert Neueröffnung in Dietikon mit Ex-Bachelor Janosch Nietlispach

LIPO Dietikon zieht um - und bleibt in Dietikon. Die Filiale zieht um 350 Meter weiter an einen neuen Ort innerhalb des Silbern-Gebiets. Eine kleine Anpassung, könnte man meinen. Doch die Veränderung ist riesig. Die neue Filiale tritt in einem komplett neuen Ladendesign auf. Moderner und ruhiger - aber mit einer noch grösseren Auswahl zum Tiefpreis. Vom 26. bis und mit Sonntag, 30. August 2020 wird die Filiale feierlich eingeweiht. Für die Begrüssung der Ladies wird Ex-Bachelor und Kickbox-Weltmeister Janosch Nietlispach sorgen.

Auf drei Etagen mit rund 5'000 Quadratmetern erfahren die Kunden Wohnerlebnis pur. Komfortable Boxspringbetten, einladende Sofalandschaften, vielseitige Esszimmermöbel - dies und noch vieles mehr kann in der grossen Möbelausstellung entdeckt und getestet werden. Mit den zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten findet jeder Kunde genau das Möbelstück, das perfekt zu ihm passt. Vom 26. - 30. August wird die moderne Filiale an der Silbernstrasse 20 in Dietikon feierlich eröffnet. Ganz traditionell beginnt der Event mit dem Ribbon Cut durch CEO Adrian Grossholz.

Während den fünf Eröffnungstagen profitieren Kundinnen und Kunden von Sonderangeboten wie zum Beispiel dem Ecksofa DREAM für Fr. 799.95, dem Boxspringbett ERFURT für Fr. 599.95 oder dem Drehtürenschrank GLARUS für Fr. 279.95. Auch Wettbewerbsfans kommen nicht zu kurz. Beim LIPO Gewinnspiel werden 10 Einkaufsgutscheine à je Fr. 250.- verlost. Für den kulinarischen Genuss sorgt ein Food Truck vor dem Haupteingang. Wer einmal von einem echten Bachelor eine Rose geschenkt erhalten möchte, ist am Freitagnachmittag, 28. August bei LIPO Dietikon genau richtig. Denn der Ex-Bachelor Janosch Nietlispach verteilt seinen Ladies eine orangefarbene Rose als Dankeschön für den Besuch. Auf den Social Media-Plattformen werden unter dem Hashtag #hallolipo Fotos vom Event gesammelt. Alle Besucherinnen und Besucher sind dazu eingeladen, ihre Eindrücke darunter zu posten.

Zum Schutz von Kunden und Mitarbeitenden trägt das LIPO-Personal Mundschutz und achtet auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstandsregeln. An diversen Stationen stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Informationen zur neuen LIPO Filiale in Dietikon: LIPO Einrichtungsmärkte AG Silbernstrasse 20 CH-8953 Dietikon Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 10.00 bis 20.00 Uhr Samstag: 09.00 bis 18.00 Uhr Sonntag, 30.08.20: 09.00 bis 18.00 Uhr www.lipo.ch/dietikon

Die LIPO Einrichtungsmärkte AG zählt mit 23 Filialen und nahezu 600 Mitarbeitenden zu den grössten Einrichtungshäusern der Schweiz. Unter einem Dach finden die Kunden alles, was es zum Wohnen braucht: Möbel, Küchen sowie Dekorations- und Einrichtungsgegenstände. Die Qualität der Produkte und ein überdurchschnittlicher Service stehen neben dem stets tiefsten Preis im Fokus der Geschäftsphilosophie.

