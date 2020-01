The Education Relief Foundation

Internationaler Gipfel über ausgewogene und integrative Bildung in Dschibuti schließt mit der Gründung einer neuen Organisation für Bildungszusammenarbeit ab

Dschibuti, Dschibuti (ots/PRNewswire)

Bei der Abschlusszeremonie des III. ForumBIE 2030 unterzeichneten 38 Regierungen, zivilgesellschaftliche Organisationen und akademische Einrichtungen als erste die Allgemeine Erklärung für ausgewogene und integrative Bildung (UDBIE: Universal Declaration of Balanced and Inclusive Education). Darüber hinaus vereinbarten die 30 Unterzeichner, darunter Regierungen und zivilgesellschaftliche Organisationen, mit dem Ziel, die in der UDBIE enthaltenen Bestrebungen und Verpflichtungen zu erreichen, die Organisation für Bildungszusammenarbeit (OEC: Organisation of Educational Cooperation) zu gründen, eine neue internationale Organisation des Globalen Südens, die Plattformen und Mechanismen der solidarischen technischen und finanziellen Zusammenarbeit und Unterstützung von Bildungsreformen schafft.

Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8683651-new-organisation-educational-cooperation/

Die OEC, deren Generalversammlung auf der demokratischen Grundlage von "Ein Land, eine Stimme" beruhen wird und die Rechenschaftspflicht gegenüber ihren Mitgliedstaaten gewährleistet, die von ihrer Unterstützung profitieren werden, wird auch zivilgesellschaftliche und akademische Organisationen zu den assoziierten Mitgliedern mit begrenzten Rechten zählen.

Die OEC wird mit einer hundertprozentigen finanziellen Tochtergesellschaft gegründet, die der Generalversammlung gegenüber rechenschaftspflichtig ist und in der Lage ist, auf ethische und nachhaltige Weise Mittel zur Unterstützung von Bildungsreformen zu generieren. Diese Tochtergesellschaft, die strukturell auf Investitionen in sozial und ökologisch verantwortliche Projekte in ihren Mitgliedsstaaten ausgerichtet ist, wird schließlich die Operationen der Organisation vollständig finanzieren und der OEC Mittel zur Verfügung stellen, um die Bildungssysteme der Mitgliedsstaaten mit einer solidarischen Finanzierung zu unterstützen.

Die OEC ist mit einer rationalen, gestrafften Struktur konzipiert, verfolgt eine Strategie der effizienten systematischen Intervention und stellt die Bildung in den Dienst der Gemeinschaften, der Gesellschaft und der nationalen Entwicklung, wie es die in der UDBIE eingegangenen Verpflichtungen erfordern.

Der erste Generalsekretär der OEC wurde mit der Aufgabe gewählt, einen Vorbereitungsausschuss einzurichten und zu präsidieren, der die Grundlagen für die OEC bis zum Inkrafttreten der Gründungscharta der Organisation nach deren Ratifizierung durch mindestens 10 der Unterzeichnerstaaten legen wird. Das Inkrafttreten der Verfassungscharta wird die Einberufung der ersten Generalversammlung auslösen.

Alle Unterzeichner der UDBIE bekennen sich zu den vier zentralen Säulen einer ausgewogenen und integrativen Bildung: Intrakulturalität, Transdisziplinarität, Dialektik und Kontextualität (https://educationrelief.org/wp-content/uploads/2019/10/ERF-GlobalGuide.pdf). Sie verpflichten sich, diese Prinzipien in ihren Bildungssystemen anzuwenden, mit der sektorübergreifenden Unterstützung der OEC, basierend auf den kontextabhängigen Bedürfnissen ihrer Bevölkerung, ihren nationalen Prioritäten und dem globalen Imperativ der nachhaltigen Entwicklung.

Die Education Relief Foundation (ERF) ist eine gemeinnützige und nichtstaatliche Organisation mit Sitz in Genf, die unter anderem der Entwicklung, Förderung und Einbettung einer ausgewogenen und integrativen Bildung durch politische Entwicklung, Aufbau von Kapazitäten und Einbeziehung der Zivilgesellschaft dient.

Die Konferenzreihe ForumBIE 2030 (https://forumbie2030.org/) begann mit der Veranstaltung I ForumBIE 2030, die im Dezember 2017 bei den Vereinten Nationen in Genf, Schweiz, stattfand. Im November 2018 fand beim II ForumBIE 2030 in Mexiko-Stadt sowohl die Veröffentlichung des Global Guide of Ethics, Principles, Policies, and Practices in Balanced and Inclusive Education (https://educationrelief.org/wp-content/uploads/2019/10/ERF-GlobalGuide.pdf)als auch die erste Unterzeichnung des International Call for Balanced and Inclusive Education (Internationaler Aufruf für eine ausgewogene und integrative Bildung) (https://educationrelief.org/international-call/) statt - des Dokuments, in dem die Vorbereitung der Allgemeinen Erklärung für eine ausgewogene und integrative Bildung gefordert wurde.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1029418/ERF_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1083623/ERF_Djibouti.jpg

Kontakt:

Etienne Lacombe-Kishibe, Leiterin der Abteilung Medien und

Kommunikation

E-Mail: e.kishibe@educationrelief.org | Tel.: 0041 22 920 0859 |

Mobil: 0041 79 864 2692