Iris Berben: "Ich laufe schneller als jeder Mann an meiner Seite"

Hamburg (ots)

Am kommenden Mittwoch wird die bekannte deutsche Schauspielerin Iris Berben 70 Jahre alt, doch ihre beeindruckende Vitalität hat sie nicht dem Sport zu verdanken. "Ich mache keinen Sport", sagt Berben in einem Interview mit der Zeitschrift BRIGITTE WIR (ab sofort im Handel erhältlich), "ich kann allerdings nicht still sitzen. So gesehen bin ich ja in Bewegung." Deshalb nenne sie sich selbst auch 'Iris Atemlos': "Ich muss mich zu Ruhe zwingen. Wenn ich durch die Stadt gehe, renne ich. Ich laufe schneller als jeder Mann an meiner Seite." Ihre Lebensmelodie sei nun mal der Rock'n'Roll, bekennt die 70-Jährige im Gespräch mit BRIGITTE WIR. Besondere Kraft gebe ihr die Arbeit als Schauspielerin: "Ich liebe, was ich tue. Ich stehe gern auf und arbeite. Mir ist schon bewusst, dass es immer noch nicht selbstverständlich ist, in meinem Alter noch so viele unterschiedliche Rollen zu spielen. Das Spielen gibt mir aber Kraft, und ich ziehe gern alle mit." Zwar gehe das mitunter auf die Knochen, doch das wolle sie nicht wahrhaben, räumt Berben ein, "denn im Kopf bleibe ich ja jung. Also: Kampf gegen den Körper."

