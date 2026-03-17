HUF HAUS GmbH & Co. KG

Moderne Hausfassaden & Innenwände: HUF HAUS zeigt die Gestaltungstrends 2026 - von Putz über Holz bis Klinker und Tapete

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Hartenfels (ots)

Großzügige Glasflächen und das sichtbare Holzskelett prägen die Architektur von HUF HAUS bereits seit Jahrzehnten und verleihen modernen Hausfassaden ihren unverwechselbaren Charakter. Die klare Formensprache der modernen Fachwerkarchitektur bildet den gestalterischen Rahmen - innerhalb dessen sich angehende Hausbesitzer individuell entfalten können, wenn sie ihr Zuhause im Neubau planen und bauen. Sowohl im Innen- als auch im Außenraum.

Was viele allerdings nicht wissen: Die klassischen Putzfelder - also die geschlossenen Wandelemente, meist mit weißem Putz - lassen sich innen wie außen gestalterisch verändern und sind ein wichtiger Teil der Gestaltung der Hausfassade. Ganz nach persönlichem Geschmack, unter Berücksichtigung behördlicher Bauauflagen und stets im Einklang mit dem architektonischen Gesamtkonzept.

Welche Gestaltungsmöglichkeiten der Außenfassade stehen zur Auswahl?

Die geschlossenen Flächen innerhalb des Fachwerks - die sogenannten Gefache - können unterschiedlich ausgeführt werden und bieten verschiedene Ideen für moderne Hausfassaden. Die technischen und energetischen Standards bleiben dabei unverändert: Die hervorragenden Dämmwerte eines HUF Hauses sind jederzeit gewährleistet und stehen für höchste Qualität im Hausbau.

1. Außenputz: der zeitlose Klassiker

Geschlossene Wandfelder mit edler Putzoberfläche zählen zu den bewährten Lösungen innerhalb des HUF Fachwerks und sind ein klassisches Fassadenmaterial. Je nach Planung können sie konstruktiv erforderlich sein oder bewusst zur optischen Gliederung der Fassade eingesetzt werden und prägen so die Gestaltung der Hausfassade.

Der Strukturputz mit einer Körnung von 2 mm bildet den Abschluss der Außenwand und steht beispielhaft für eine elegante Putzfassade. In klassischem Weiß setzt er einen eleganten Kontrast zur dunklen Fachwerkarchitektur oder fügt sich - bei helleren Hausfarben - zurückhaltend in das Fassadenbild ein. Auf Wunsch kann der Farbton individuell angepasst werden.

2. Holzverschalung: Moderne Vertäfelung der Außenwände

Eine Holzverschalung schafft eine besonders harmonische Verbindung zum sichtbaren Tragwerk und wirkt wie eine natürliche Fassadenverkleidung in warmer Holzoptik. Sie kann vertikal oder horizontal verlegt und farblich auf das jeweilige HUF Haus abgestimmt werden.

Zum Einsatz kommt hochwertiges Fichtenholz, beispielsweise in moderner Rombusverarbeitung. Durch den fachgerecht ausgeführten Außenanstrich sowie die hervorragenden Eigenschaften des konstruktiven Holzschutzes bei HUF HAUS ist die Verschalung ebenso wetterbeständig wie die übrige Außenkonstruktion - ein Beispiel für langlebige Qualität im Hausbau.

3. Klinker: verklinkerte Fassaden mit Urlaubsflair

Klinkerfassaden verleihen dem Gebäude eine markante Anmutung und bilden einen spannenden Kontrast zu den Glasflächen und der Holzkonstruktion. Auch Klinkerriemchen in Hausfarbe sind umsetzbar und ergänzen die Fassadengestaltung auf eine etwas zurückhaltendere Weise.

Hochwertige Materialien - beispielsweise aus regionaler Produktion - fügen sich harmonisch in das architektonische Gesamtkonzept ein und prägen den individuellen Charakter der Hausfassade.

Die Kombination von Klinker mit modernem Fachwerk erfordert eine besonders präzise technische Umsetzung auf hinterlüfteter Basis. Die genaue konstruktive Lösung ist ein Handwerksgeheimnis des Familienunternehmens und in dieser Form einzigartig am Markt.

Je nach regionalen Gestaltungsvorgaben oder persönlicher Präferenz entsteht mit Klinker eine ganz eigene Identität des Hauses, die häufig mit einem besonderen Urlaubsflair verbunden wird - ob mit dunklen Klinkerriemchen in Hausfarbe oder mit kontrastreicher Verklinkerung in Orange in Kombination mit weißem Fachwerk.

4. Stein- und Chalet-Optiken: Stein trifft Holz

Auch besondere architektonische Stilrichtungen lassen sich innerhalb des HUF Systems realisieren. Aktuelle Projekte zeigen Fassaden mit Bruchstein- oder Chalet-Elementen im sogenannten Alpenchic-Stil - teilweise mit Akzenten aus Naturstein als besonderes Fassadenmaterial. Steinverkleidungen setzen gezielte Akzente und schaffen eine warme, alpine Atmosphäre - kombiniert mit der Transparenz von Glas und der klaren Struktur des Holzrasters.

Auch die Innenwandgestaltung bietet vielfältige Designvarianten und neue Ideen für Ihr persönliches Zuhause.

1. Ökozertifizierter Innenputz

Im Innenbereich verwendet HUF HAUS standardmäßig einen feinstrukturierten Putz mit einer Körnung von 1,5 mm. Das ressourcenschonende Produkt besteht zu 97 % aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs, ist TÜV-zertifiziert und erfüllt die strengsten Kriterien bezüglich Umwelt, Gesundheit und Funktionalität - ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel natureplus®.

Auch glatt ausgeführte Innenwände sind auf Wunsch umsetzbar und verleihen den Räumen eine ebenso elegante Wirkung. Selbstverständlich kann der Innenputz in unterschiedlichen Farbtönen gestaltet werden. Wer beispielsweise im Badezimmer Boden- und Wandfliesen im einheitlichen Look wählt, erzeugt nahtlose Übergänge.

2. Finishputz aus Lehm

Da jedes Haus individuell im Werk in Hartenfels vorgefertigt wird, können auch Sonderwünsche problemlos umgesetzt werden: Ein Finish aus Lehmputz, eingefärbt in Dunkelgrau, sorgt für eine besondere Raumwirkung, die auf dunkle, erdige Töne setzt.

Ob glatt gespachtelt oder leicht strukturiert - der besondere Innenputz kann auf Wunsch in bestimmten Räumen oder im ganzen Haus eingesetzt werden.

3. Trend: Tapeten & Wandverkleidung

Tapeten sind heute individueller denn je: Naturmotive, 3D-Tapeten oder ruhige Texturen sind nur einige Beispiele aktueller Wohntrends. Die Wandgestaltung prägt die emotionale Wirkung eines Raums und kann - je nach Auswahl - zu einer ruhigen Atmosphäre beitragen oder vitalisierend wirken.

Auf Wunsch können HUF Kunden sämtliche Tapetenarten oder individuelle Wandgestaltungen realisieren - abgestimmt auf das Gesamtkonzept des Hauses und in enger Zusammenarbeit mit den Interior-Experten des Familienunternehmens.