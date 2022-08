Aletsch Arena AG

61. Walliser Jodlertreffen in Mörel-Filet. Endlich konnte zämu gejodelt und die neue Tracht präsentiert werden.

61. Walliser Jodlertreffen in der Aletsch Arena.

Am Samstag, 20. August 2022 gaben in Mörel-Filet in der Aletsch Arena den ganzen Tag Alphornklänge, Jodelstimmen und Fahnenschwünge den Ton an.

Von stillem Singen über gepflegte Kameradschaft und Kollegschaft bis zur neuen Tracht für den Jodlerklub Riederalp.

Der Präsident Lukas Kummer und das OK-Team blicken auf ein sehr gelungenes Walliser Jodlertreffen in Mörel-Filet zurück. Es wurde sehr viel gejodelt und gefeiert. Und endlich durfte der Jodlerklub Riederalp seine neue Tracht präsentieren. Sie ist regional, traditionell und modern zugleich und kommt in grün, weiss und schwarz daher.

Insgesamt nahmen 14 Jodlerklubs teil. Sie stammten hauptsächlich aus dem Oberwallis. Mit dabei war auch ein Gastclub aus Graubünden: das Jodelchörli «Parsenn» aus Davos. 2023 wird der Jodlerclub Riederalp am kantonalen Jodlerfest in Graubünden zu Gast sein. Nach der Messe, der Trachteneinsegnung und dem stillen Singen präsentierten sich die Jodlerklubs an einem kurzen Festumzug. Im Anschluss erfolgte der offizielle Festakt und der Festbetrieb mit den «Ländler-Ganoven».

-> Mehr zum Thema neue Tracht, Jodelklub Riederalp und zur Jodeltradition finden Sie in der Medienmitteilung im Download-Bereich.

